Izračunajte hoćete li upasti u željenu srednju školu: Saznajte imate li dovoljno bodova

S Kalkulatorom bodova brzo i jednostavno provjerite bodove za upis u školu te kroz online predstavljanje saznajte sve o željenim srednjim školama.

Upis u srednju školu za mnoge je osmaše jedna od prvih velikih životnih odluka. Koje škole dolaze u obzir? Imate li dovoljno bodova? Što ako ne upadnete? Portal srednja.hr u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija razvio je Kalkulator bodova kako bi učenicima i roditeljima olakšao snalaženje u tom procesu.

Kalkulator je ažuriran najnovijim podacima, a prošle godine zabilježio je čak 680.000 posjeta, što pokazuje koliko je učenicima potreban i vrijedan. Pomoću njega možete doznati prosječan, najmanji i najveći broj bodova potreban za upis u pojedine škole i programe tijekom posljednjih osam godina.

Kako izračunati bodove za upis?

Kako biste izračunali bodove, posjetite Kalkulator bodova putem ove poveznice, odaberite željenu školu i program koji planirate upisati. Zatim unesite ukupni prosjek od petog do osmog razreda i klikom na 'Izračunaj' dobit ćete broj bodova koji ostvarujete. Uz rezultat će vam se prikazati i druge škole u vašoj okolini u koje biste se s ostvarenim brojem bodova mogli upisati. Kako izračunati bodove za upis u srednju školu | Foto: srednja.hr

Koju školu upisati?

Učenici koji još uvijek nisu sigurni koju školu žele upisati mogu se poslužiti Online predstavljanjem škola. Riječ je o digitalnom katalogu koji obuhvaća sve srednje škole u Hrvatskoj.

Škole možete pretraživati prema vrsti škole ili gradu u kojem se nalaze, a svaka škola ima svoju stranicu s značajnim informacijama. Tamo možete pročitati više o povijesti, projektima, izvannastavnim aktivnostima i uvjetima upisa. Osim toga, možete pregledati fotografije i videozapise, što će vam pomoći da steknete bolji dojam prije nego se odlučite koju školu upisati.

I ovaj je alat prošle godine pokazao koliko je potreban - zabilježio je čak 103.000 posjeta. Pristupiti mu možete ovdje.

Olakšajte si upis srednje škole

Kalkulator bodova, kao i online predstavljanje škola portal srednja.hr je razvio u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija. Županije su osnivači velikog broja škola u Hrvatskoj, stoga kontinuirano potiču jednako dostupno i kvalitetno obrazovanje i ulažu u odgojno-obrazovni sustav kroz regionalnu, nacionalnu, ali i europsku razinu, rekao je Danijel Marušić, predsjednik Hrvatske zajednice županija.

– Upravo zbog toga, Hrvatska zajednica županija godinama surađuje s portalom srednja.hr koji je razvio dva alata koji učenicima pomažu pri upisu u srednje škole, a to su Kalkulator bodova za upis u srednje škole i Online predstavljanje škola. Kalkulator bodova svake se godine ažurira informacijama s prošlogodišnjih upisa kako bi izračun bio što točniji, a virtualnom šetnjom srednjim školama možete prikupiti sve informacije na jednom mjestu te pretražiti željene srednje škole. Cilj je razriješiti dileme pri upisu u srednje škole i osigurati što mirniji nastavak školovanja, što je prvi korak prema profesionalnom razvoju svih učenika i budućih studenata, naglasio je Marušić.