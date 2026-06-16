Nekim učenicima još nisu počeli praznici, i dalje su u školi: Ove brojke možda ih utješe

Učenicima do dvije zaključene jedinice počela je produžna nastava. Statistika kaže da je većina završi uspješno i ne mora na popravni ispit.

I dok je većina učenika od ponedjeljka na praznicima, neki i dalje ostaju u klupama. Riječ je o učenicima koji imaju zaključen nedovoljan iz najviše dva nastavna predmeta. Takvi moraju na dopunski nastavni rad, 'u narodu' poznat kao produžna nastava. Riječ je o, kako to navodi Zakon o odgoju i obrazovanju, pomoći u učenju i nadoknađivanju znanja.

Produžna nastava ne smije biti kraća od 10 niti dulja od 25 sati po predmetu. Ako učenik tijekom produžne ostvari očekivane ishode, nastavnik mu zaključuje prolaznu ocjenu. Ako ih ne ostvari, mora na popravni ispit krajem kolovoza. Međutim, iz podataka Školskog e-Rudnika, što će biti utješno za mnoge na produžnoj, jako mali postotak učenika s produžne mora na popravni ispit.

Na produžnoj je lani završilo 4,41 posto učenika

Krenimo redom, 2017. godine na produžnoj je nastavi završilo 3,67 posto od ukupnog broja učenika, dok je 2025. godine takvih bilo 4,41 posto. Konkretno u brojkama, prošle je godine na produžnoj završilo 19.620 školaraca. Očekivano, u promatranom razdoblju najmanje se na produžnu išlo u prvoj pandemijskoj godini, 2020.

Na produžnoj su lani najčešće završavali učenici prvog (13 posto) i drugog razreda (11 posto) srednjih škola. Najmanje je onih koji na produžnu odlaze u prva četiri razreda osnovne škole, iako je po razredu nekoliko desetaka takvih. Gledajući po županijama, najveći postotak učenika koji odlaze na produžnu nastavu imale su lani Šibensko-kninska (8,55 posto) i Dubrovačko-neretvanska županija (6,05 posto).

Postotak učenika na produžnoj nastavi od 2017. do 2025. | izvor ŠeR, MZOM

Većina prođe produžnu i ne mora na popravni

Iz statistike u Školskom e-Rudniku Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih može se iščitati da većina učenika uspješno zaključi produžnu nastavu i ne odlazi na popravni ispit. Prve promatrane godine, 2017., postotak učenika koji su išli na popravni bio je 0,96 posto. U 2025. godini takvih je bilo još manje, 0,74 posto, što je, pretočeno u brojke, 3.316 učenika.

I u ovom slučaju na popravni su lani najčešće išli učenici prvog (2,87 posto) i učenici drugog razreda (2,29 posto) srednjih škola, a najrjeđe učenici od prvog do četvrtog razreda osnovne. S 2,15 posto učenika na popravnom na vrhu ljestvice županija opet je Šibensko-kninska (2,15 posto), a druga je Bjelovarsko-bilogorska s 1,72 posto učenika na popravnom.

Postotak učenika na popravnim ispitima 2017. - 2025.| izvor: ŠeR, MZOM

Razred pada manje od jedan posto učenika

Oni koji su imali više od dvije negativne ocjene ne idu na produžnu i popravni nego odmah padaju razred, kao i oni koji dvije negativne ocjene ne riješe na produžnoj ili popravnom. U Hrvatskoj razred godišnje padne manje od jedan posto učenika. Konkretno, 2017. opći uspjeh nedovoljan (1) imalo je 0,9 posto učenika, a prošle godine takvih je bilo 0,81 posto, odnosno u brojci 3.609 učenika. Uvjerljivo najmanje, samo 0,26 posto učenika, palo je razred u 2020. godini, prvoj godini pandemije i online nastave.

Promatrano po razredima, najviše je ponavljača protekle godine bilo u prvom (1.358) i drugom razredu (592) srednje škole. Uočljiv je i podatak da je lani prvi razred osnovne škole pao 171 učenik. Statistika po županijama kaže da najveći postotak učenika s općim uspjehom nedovoljan imaju Međimurska (2,69 posto) i Sisačko-moslavačka županija (1,32 posto).

Postotak učenika s uspjehom nedovoljan (1) od 2017. do 2025. | izvor: ŠeR, MZOM

Razredni i predmetni ispit

Za učenike koji iz opravdanih razloga, na primjer dulje bolesti, nisu mogli pohađati nastavu i biti ocijenjeni iz jednog ili više predmeta postoji opcija upućivanja na razredni ispit ili predmetni ispit. Takvih godišnje nema puno.

U prvoj promatranoj godini, 2017., na predmetni ispit upućeno je 0,28 posto učenika, a protekle godine takvih je bilo značajno više, 0,47 posto, što je izraženo u brojci 2.108 školaraca. Predmetni ispit u 2025. godini najčešće su pisali učenici prva tri razreda srednjih škola, a ako se promatra situacija po županijama, u tome su na vrhu Koprivničko-križevačka (0,75 posto) i Zadarska (0,71 posto).

Predmetni ispiti 2017. -2025. | izvor: ŠeR, MZOM

Kada je riječ o razrednom ispitu, na njega je 2017. upućeno 0,15 posto učenika. Taj se postotak nije puno promijenio pa je prošle godine razredni ispit pisalo 0,16 posto školaraca, odnosno njih 716. Najčešće ponovno u prva tri razreda srednje, a najveći postotak učenika na razrednom ispitu imaju Zadarska županija (0,36 posto) i Splitsko-dalmatinska županija (0,30 posto). Razredni ispiti 2017. - 2025. | izvor: ŠerR MZOM

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