Traže uvođenje prve pomoći u škole i edukacije za prosvjetare: 'Svi bi trebali to redovito prolaziti'

Zaklada Hrvatska kuća srca misli da prvu pomoć treba dodatno uvesti u 5. ili 6. razredu, a u srednjoj školi učiti KPR i korištenje defibrilatora.

Nakon tragičnog događaja u kojem je učenik smrtno stradao ugušivši se na užini, još jednom se postavlja pitanje je li učenje prve pomoći potrebno u školama. Zaklada Hrvatska kuća srca među onima je koji se zalažu da se prva pomoć uvrsti u obvezni kurikul opsežnije nego što dosad je.

- Smatramo da bi osnove prve pomoći trebalo uvesti već u višim razredima osnovne škole, primjerice u petom ili šestom razredu, kao dio obveznog kurikuluma. U toj dobi učenici mogu usvojiti osnovna znanja o prepoznavanju hitnih stanja, pozivanju hitne pomoći i pružanju jednostavne pomoći, navode iz Zaklade.

Žele uvođenje edukacija o oživljavanju i korištenju defibrilatora u srednje škole

Prva pomoć u trenutačno se obrađuje na nastavi Prirode, Biologije i Tjelesne i zdravstvene kulture, međutim ne u opsegu koji Zaklada smatra zadovoljavajućim.

- U srednjoj školi trebalo bi provesti napredniju edukaciju, uključujući postupke oživljavanja (KPR) i uporabu automatskog vanjskog defibrilatora (AVD), također kao obvezni sadržaj. Tako bi se povećala opća sigurnost i spremnost građana za reagiranje u hitnim situacijama, preporučuju iz Zaklade.

Kao uzor navode skandinavske zemlje, koje imaju sustavnu edukaciju o prvoj pomoći u osnovnim i srednjim školama. U edukaciju prve pomoći u Švedskoj i Norveškoj uključena su 'vijeća za reanimaciju' koja izrađuju smjernice i edukativne programe te Crveni križ i druge udruge građana.

- U tim zemljama čak 60 posto laika zna prepoznati srčani zastoj i pružiti prvu pomoć te je preživljenje od izvanbolničkog srčanog zastoja oko 40 posto, dok je u Hrvatskoj između 5 i 8 posto, navode iz Zaklade.

Misle da su potrebne redovite edukacije za učitelje

Prva pomoć, kako su nam potvrdili iz Ministarstva obrazovanja, nije sustavno integrirana ni u inicijalno obrazovanje odgojno-obrazovnih djelatnika, a niti u obavezno stručno usavršavanje učitelja i nastavnika na nacionalnoj razini. Međutim, poslodavac prema temeljnim obvezama zaštite na radu mora osigurati određen broj radnika koji su osposobljeni za pružanje prve pomoći, tako da u školi na svakih 50 djelatnika barem jedan mora znati prvu pomoć, a svi zaposlenici moraju proći i zaštitu na radu. Učitelji, kao i svi građani, mogu se prijaviti na radionice Crvenog križa, a Zaklada smatra da bi godišnje edukacije trebale biti obvezne.

- Svi učitelji i nastavnici trebali bi redovito prolaziti edukaciju prve pomoći. Budući da rade s djecom i mladima, postoji mogućnost da će se tijekom rada susresti s ozljedama, gušenjem, alergijskim reakcijama ili drugim hitnim stanjima. Edukacije bi mogli provoditi stručnjaci Hrvatskog Crvenog križa, zdravstvenih ustanova ili Zavoda za hitnu medicinu kao i udruga i stručnih društava koja se bave edukacijom o osnovnim postupcima oživljavanja. Početna edukacija mogla bi trajati jedan dan (6–8 sati), dok bi se obnova znanja trebala provoditi svake dvije do tri godine kroz kraće radionice od nekoliko sati, sugeriraju iz Zaklade Hrvatska kuća srca.

Što kaže Ministarstvo?

Unatoč svemu navedenom Ministarstvo obrazovanja, znanosti i mladih ne planira promjene u obveznom kurikulumu što se tiče prve pomoći, pa tako ni uvođenje novog predmeta.

- U kurikulumu međupredmetne teme Zdravlje sadržaji prve pomoći nalaze se unutar domene Tjelesno zdravlje, a kurikulum predviđa da učenici postupno razvijaju znanja i vještine vezane i uz osnovne mjere samopomoći i pružanja pomoći drugima te poznavanje kada i kako potražiti stručnu medicinsku pomoć. U skladu s navedenim, ne planira se uvođenje posebnog predmeta, odgovorili su nam iz Ministarstva na prošlotjedni upit.

Važno je procijeniti kako pomoći

Svako pružanje prve pomoći snosi određen rizik, i u pravilu osoba treba biti uvjerena da može doista pomoći osobi u nevolji, a da joj ne nanese gore ozljede. U nekim slučajevima lakše nanošenje ozljeda može biti opravdano, ako se osobi tako spašava život, a takav slučaj može biti i gušenje. Dodatna edukacija iz prve pomoći može ljudima pomoći pri donošenju odluka kad i kako mogu priskočiti u pomoć, a kad ne.

- Pružanje prve pomoći osobi koja se guši može spasiti život. Postoji mogućnost da tijekom zahvata, poput udaraca između lopatica ili potisaka na trbuh (Heimlichov zahvat), dođe do manjih ozljeda, primjerice modrica ili, rijetko, ozljeda rebara. Međutim, rizik od nečinjenja obično je mnogo veći jer potpuna opstrukcija dišnog puta može vrlo brzo dovesti do gubitka svijesti i smrti, odgovorili su nam iz Zaklade.