Zagrebačke škole od jeseni su trebale dobiti novi predmet, digao je buru: Pitali smo grad što je s tim

Zdravstveni odgoj kao izvannastavna aktivnost ujesen je trebao ući u odabrane zagrebačke škole. No, iz Grada sada ne govore o konkretnom roku.

Prošle godine najavljeno je da bi od jeseni 2026. u zagrebačke škole trebao ući zdravstveni odgoj i obrazovanje, i to kao izvannastavna aktivnost. Najavljen je još u rujnu 2025. Međutim, otada kurikulum nije predstavljen, a time nisu počele niti edukacije nastavnika za njegovu provedbu niti je poznato koje bi škole bile uključene u pilot projekt.

Grad Zagreb pitali smo je li došlo do odgode uvođenja te aktivnosti od jeseni 2026., kao i što je s edukacijama i odabirom škola. Međutim, odgovor oko konkretnih rokova je izostao.

- Povjerenstvo za izvannastavnu aktivnost zdravstvenoga odgoja i obrazovanja radi na izradi prijedloga kurikuluma izvannastavne aktivnosti zdravstvenog odgoja i obrazovanja, koji će obuhvatiti različite teme – od mentalnog zdravlja, zdravih stilova života i prevencije ovisnosti do seksualnog zdravlja. Prioritet Grada Zagreba jest pripremiti kvalitetan, temeljito razrađen i stručno utemeljen materijal koji će učenicima pružiti potporu u očuvanju zdravlja i razvoju zdravih životnih navika te pridonijeti njihovu cjelovitom razvoju i dobrobiti. Po završetku rada Povjerenstva javnost ćemo obavijestiti o daljnjim koracima, odgovorili su nam iz Odjela za informiranje i medije Grada Zagreba.

Zdravstveni odgoj na udaru desnice

Podsjetimo, još od 2024. godine Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI) upozorava na važnost sustavne seksualne edukacije školaraca i izostanak iste u Gradu Zagrebu. Iz Grada su nakon prozivki donijeli odluku – neće uvoditi seksualnu edukaciju kao zaseban predmet ili izvannastavnu aktivnost, već je u planu uvođenje šireg zdravstvenog odgoja i obrazovanja u škole, koji uključuje i seksualno obrazovanje. I to prema modelu kakav se provodi u Rijeci. Konačno, u rujnu 2025. godine i službeno je najavljeno uvođenje te nove izvannastavne aktivnosti u osnovne i srednje škole u Zagrebu. Tada je predstavljeno i povjerenstvo za izradu kurikula, koji bi se, kad bude gotov, provodio kao pilot-projekt u nekoliko škola.

To se trebalo dogoditi, prema najavi grada, od jeseni 2026./2027. Međutim, svega nekoliko dana nakon te najave, desne političke stranke digle su uzbunu netočno tvrdeći da će dio nastavnog materijala činiti takozvane 'kartice seksalice'. Iz Grada su to demantirali jer kurikul objasnivši da kurikul ni nije bio dovršen, a iza kartica stoji udruga Status M. Iz te su Udruge pojasnili da su kartice bile namijenjene punoljetnim osobama koje žele međusobno razgovarati o temama iz područja seksualnosti i međuljudskih odnosa.

Mostov saborski zastupnik Nikola Grmoja, pamte mnogi, pokrenuo je peticiju kojom se želi obustaviti uvođenje ove izvannastavne aktivnosti u zagrebačke osnovne i srednje škole. Tada je optužio članicu radne skupine za izradu kurikula zdravstvenog odgoja, Tanju Jurin, da normalizira pedofiliju. No, kako smo izvijestili, iz cjelovite video izjave Jurin, inače profesorice na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, vidljivo je da je ona zapravo odgovarala na stručno pitanje o tome kako se pedofilija klasificira u konkretnoj literaturi. Iako kurikulum još ne postoji, usprotivila se tada uvođenju ovakvog zdravstvenog odgoja i zagrebačka nadbiskupija, iako riječka kad je ulazio u tamošnje škole nije imala nikakav prigovor.

Tko je u povjerenstvu koje radi kurikulum?

Prema informacijama dostupnima na mrežnoj stranici Grada Zagreba, povjerenstvo koje priprema kurikulum, prijedloge ishoda, nastavnih materijala i pratit će pilot projekt čine stručnjaci u području zdravstva i obrazovanja. Sastav povjerenstva mijenjan je u svibnju 2026., a čine ga: Marjeta Majer (predsjednica), Maja Gabelica Šupljika, Hrvoje Handl, Tanja Jurin, Kristina Mihaljević, Josipa Mihić, Tatjana Nemeth Blažić, Miranda Novak, Eli Pijaca Plavšić, Marija Posavec, Višnja Pranjić, Iva Zečević i Snježana Kovač.

I u Rijeci je ove zime, mjesecima nakon početka pilot-projekta, došlo do drame zbog zdravstvenog odgoja. Mostova vijećnica Petra Mandić izjavila je da njena stranka neće podržavati ključne odluke gradske vlasti sve dok ne riješe ono što nazivaju problemima u kurikulumu Zdravstvenog odgoja.