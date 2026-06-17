Za studente organizirano posebno gledanje utakmice: 'Imamo i fora navijačke majice za podijeliti'

Studentski centri u Zagrebu i Rijeci pozvali su studente da dođu na grupno gledanje utakmice. Zagrijavanje na Savi počinje već u 19 sati.

Hrvatska reprezentacija večeras igra svoju prvu utakmicu na Svjetskom nogometnom prvenstvu 2026. Prijenos utakmice po lokalnom vremenu bit će u 22 sata, a gledanje organiziraju i studentski centri. Ako vas zanima koje su škole završili naši reprezentativci, pogledajte njihov obrazovni karton koji smo sastavili.

Provod na 'Slasti' na Savi već od 19 sati

Studentski centar u Zagrebu poziva studente na druženje u terasi Caffe bara 'Slastica' u studentskom domu Stjepan Radić.

- Pripremite navijačke rekvizite jer sutra stvaramo atmosferu za pamćenje. Zagrijavanje kreće već u 19 sati, prije prvog sučevog zvižduka. Dođite ranije, zauzmite mjesta i idemo zajedno po pobjedu!, pozvali su iz SC-a u Zagrebu.

Uz gledanje utakmice društvo će moći testirati reflekse i preciznost u beer pongu i stolnom nogometu, a SC je istaknuo da najbolje očekuju i bogate nagrade.

Riječki studenti mogu osvojiti navijačku majicu

Studentski centar Rijeka organizira gledanje utakmice u restoranu Akvarij kod Kampusa, a studenti imaju priliku osvojiti navijačku majicu.

- U Akvariju smo raširili ogromno platno i spremni smo za napeto navijanje u srijedu! Šank će raditi za sva osvježenja, a imamo i fora navijačke majice za podijeliti, napisali su na Instagram profilu SC Rijeka.