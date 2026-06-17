Financije na Gen Z način: Objavljen financijski pojmovnik za novu generaciju

Financijski pojmovnik za novu generaciju objavili su HGK i portal srednja.hr, a u projekt su se uključile vodeće financijske institucije.

Mladi znaju da je odgovorno upravljanje financijama bitno, no većina ne razumije osnovne financijske pojmove – pokazalo je ovogodišnje istraživanje Hanfe provedeno među gotovo 750 učenika osnovnih i srednjih škola.

Kako bi pomogla premostiti jaz između razine svjesnosti i stvarne financijske pismenosti, Hrvatska gospodarska komora u suradnji s portalom srednja.hr objavila je financijski pojmovnik namijenjen mladima. Riječ je o interaktivnom rječniku koji složene financijske pojmove, mladima često nerazumljive, 'prevodi' na njima blizak jezik. Financijski pojmovnik demistificira više od stotinu najvažnijih financijskih pojmova.

- Prosječna razina financijske pismenosti hrvatskih građana postupno se povećava, no najnovija istraživanja među mladima pokazuju da srednjoškolci i dalje trebaju dodatna znanja za donošenje odgovornih financijskih odluka. Cilj kampanje HGK, portala srednja.hr i financijskih institucija je kroz različite kanale približiti mladima ključne financijske teme te im pomoći da razumiju pojmove vezane uz bankarstvo, osiguranje i mirovinske fondove, a sve kako bi sigurnije i informiranije upravljali svojim financijama i donosili odgovorne financijske odluke pri ulasku na tržište rada i tijekom života, poručio je zamjenik predsjednika HGK, Tomislav Radoš.

Uz službenu definiciju, pojmovnik donosi i objašnjenja kroz konkretne primjere situacija s kakvima se mladi svakodnevno susreću. Tako jednostavno mogu naučiti što je, primjerice, zatezna kamatna stopa, obvezni mirovinski fond ili putno osiguranje. Financijski pojmovnik za mlade | Foto: srednja.hr

Pojam PUTNO OSIGURANJE tako dolazi s dvije definicije:

- za mlade: 'Platiš prije puta pa ako se razboliš, izgubiš kofer ili ti let kasni, ne zoveš mamu da te spasi, nego svoje osiguranje'

- i za odrasle: 'Ugovara se prije putovanja, pokriva troškove liječenja u inozemstvu u slučaju bolesti ili ozlijede, može pokrivati i gubitak prtljage, otkaz ili kašnjenje putovanja (primjerice, let aviona).'

Pojmovnik će izići iz okvira pukog teksta pa će mladima složeni financijski pojmovi biti predstavljeni i u videima na društvenim mrežama. Pripadnici Gen Z-ja koji još uvijek više vole čitati, moći će detaljnije istražiti financijske teme na portalu srednja.hr kroz serijal članaka.

U projekt su se uključile sljedeće banke: Agram banka, Banka Kovanica, Croatia banka, Hrvatska poštanska banka, Istarska Kreditna Banka Umag, OTP banka, Privredna banka Zagreb i Solvera stambena štedionica.

Uključena društva za osiguranje su Allianz Hrvatska, Croatia osiguranje, Generali osiguranje, GRAWE Hrvatska, Groupama osiguranje, Hrvatsko kreditno osiguranje, Merkur osiguranje, Triglav osiguranje, Uniqa osiguranje te Wiener osiguranje. A projekt su podržala i mirovinska društva: Croatia mirovinski fondovi, Erste plavi mirovinski fondovi, PBZ Croatia osiguranje obvezni mirovinski fondovi te Raiffeisen mirovinski fondovi.

Razvoj financijske pismenosti posebno je važan kod mladih kako bi spremno donosili pametne financijske odluke, od upravljanja vlastitim budžetom do razumijevanja kredita, važnosti štednje, osiguranja i mirovinskog sustava. Rano usvajanje tih znanja znači i veću financijsku sigurnost u odrasloj dobi.