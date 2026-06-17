Hrvatska reprezentacija prvu utakmicu na Svjetskom igra u gradu poznatom po 'školama magnetima'

U koje su škole išli Vatreni? Većinom strukovne, jedan završio elitnu gimnaziju
Naši igrači prvu utakmicu na Svjetskom igraju protiv Engleske u srijedu. Tim povodom istražili smo koje su škole završili.
16:48 1 d 16.06.2026
17. lipanj 2026.
U Dallasu postoji niz škola magneta koje privlače učenike iz cijele države. Dvije škole u tom gradu nalaze se na popisu 15 najboljih u državi.
Hrvatska svoju prvi utakmicu na Svjetskom nogometnom prvenstvu 2026. igra protiv Engleske. Utakmica počinje u 22 sata, a ako vas zanima školski put naših reprezentativaca, za vas smo sastavili njihov pregledni obrazovni karton.
Okršaj se održava u Dallasu, trećem najvećem gradu u Texasu i devetom najvećem gradu u SAD-u. Grad je još u 19. stoljeću bio industrijsko i bankarsko središte, a danas je najpoznatiji po tome što je u gradu 1963. godine ubijen tadašnji američki predsjednik John F. Kennedy.
Uz vojnu i informacijsku industriju, telekomunikacije i jak financijski sektor, grad je značajan i jer se u njemu nalazi velik broj traženih 'škola magneta'. Riječ je o javnim školama koje se specijaliziraju za određeno područje (na primjer STEM ili umjetnost) i tako privlače učenike iz čitave države.
Američke škole podijeljene su na osnovne (prvi do peti razred), niže srednje (šesti do osmi razred) i više srednje škole (deveti do 12. razred). Na sve tri razine postoje škole magneti, a i opće škole mogu imati poseban magnet program za određeno područje obrazovanja.
U velikim urbanim područjima više magnet škola različitih usmjerenja može biti objedinjeno u jedan centar, kao što je Skyline High School u Dallasu. Prema analizi portala Niche, u top 15 najboljih škola magneta u SAD-u nalaze se dvije škole u Dallasu, School for the Talented and Gifted (Škola za talentirane i nadarene) i School of Science and Engineering (Škola za znanost i inženjerstvo. Obje škole nalaze se u sklopu Yvonne A. Ewell Townview magnet centra, gdje je ukupno šest različitih škola magneta.
U koje su škole išli Vatreni? Većinom strukovne, jedan završio elitnu gimnaziju
Naši igrači prvu utakmicu na Svjetskom igraju protiv Engleske u srijedu. Tim povodom istražili smo koje su škole završili.
16:48 1 d 16.06.2026
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Prema Nicheovom popisu, School for the Talented and Gifted našla se na trećem mjestu najboljih škola magneta u državi. Škola je poznata po programu koji kombinira humanističke, društvene i prirodne znanosti i umjetnost, a prima učenike od devetog do 12. razreda.
Časopis Newsweek proglasio ju je najboljom javnom srednjom školom u Sjedinjenim Državama 2006., 2007., 2009. i 2010. godine. Godine 2012., 2013., 2014., 2015. i 2016. časopis U.S. News & World Report proglasio ju je najboljom javnom srednjom školom u Sjedinjenim Državama.
School of Science and Engineering također je viša srednja škola, poznata po pripremi učenika za fakultete STEM područja. Učenike raspoređuje prema prethodnom uspjehu u STEM predmetima na jednu od tri razine koje određuju brzinu kojom će učiti gradivo.
U školi se naglašava praktičan i eksperimentalan pristup prirodoslovnom obrazovanju. Polaznici uče razne specijalizirane predmete i laboratorijske vježbe. Učenici već u srednjoj školi uče razne specijalizirane predmeta iz programiranja.
Washington Post je 2011. godine ovu školu proglasio najboljom srednjom školom u SAD-u. Godinu kasnije škola je osvojila nagradu za najbolji srednjoškolski program iz matematike. Iste godine zauzeo je drugo mjesto na listi Washington posta i treće mjesto na Newsweekovoj ljestvici.
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