Hrvatska reprezentacija prvu utakmicu na Svjetskom igra u gradu poznatom po 'školama magnetima'

U Dallasu postoji niz škola magneta koje privlače učenike iz cijele države. Dvije škole u tom gradu nalaze se na popisu 15 najboljih u državi.

Hrvatska svoju prvi utakmicu na Svjetskom nogometnom prvenstvu 2026. igra protiv Engleske. Utakmica počinje u 22 sata, a ako vas zanima školski put naših reprezentativaca, za vas smo sastavili njihov pregledni obrazovni karton.

Okršaj se održava u Dallasu, trećem najvećem gradu u Texasu i devetom najvećem gradu u SAD-u. Grad je još u 19. stoljeću bio industrijsko i bankarsko središte, a danas je najpoznatiji po tome što je u gradu 1963. godine ubijen tadašnji američki predsjednik John F. Kennedy.

Uz vojnu i informacijsku industriju, telekomunikacije i jak financijski sektor, grad je značajan i jer se u njemu nalazi velik broj traženih 'škola magneta'. Riječ je o javnim školama koje se specijaliziraju za određeno područje (na primjer STEM ili umjetnost) i tako privlače učenike iz čitave države.

Yvonne A. Ewell Townview centar okuplja vrhunske škole

Američke škole podijeljene su na osnovne (prvi do peti razred), niže srednje (šesti do osmi razred) i više srednje škole (deveti do 12. razred). Na sve tri razine postoje škole magneti, a i opće škole mogu imati poseban magnet program za određeno područje obrazovanja.

U velikim urbanim područjima više magnet škola različitih usmjerenja može biti objedinjeno u jedan centar, kao što je Skyline High School u Dallasu. Prema analizi portala Niche, u top 15 najboljih škola magneta u SAD-u nalaze se dvije škole u Dallasu, School for the Talented and Gifted (Škola za talentirane i nadarene) i School of Science and Engineering (Škola za znanost i inženjerstvo. Obje škole nalaze se u sklopu Yvonne A. Ewell Townview magnet centra, gdje je ukupno šest različitih škola magneta.

Škola poznata po kombiniranom programu

Prema Nicheovom popisu, School for the Talented and Gifted našla se na trećem mjestu najboljih škola magneta u državi. Škola je poznata po programu koji kombinira humanističke, društvene i prirodne znanosti i umjetnost, a prima učenike od devetog do 12. razreda.

Časopis Newsweek proglasio ju je najboljom javnom srednjom školom u Sjedinjenim Državama 2006., 2007., 2009. i 2010. godine. Godine 2012., 2013., 2014., 2015. i 2016. časopis U.S. News & World Report proglasio ju je najboljom javnom srednjom školom u Sjedinjenim Državama.

Škola priprema učenike za upis STEM fakulteta

School of Science and Engineering također je viša srednja škola, poznata po pripremi učenika za fakultete STEM područja. Učenike raspoređuje prema prethodnom uspjehu u STEM predmetima na jednu od tri razine koje određuju brzinu kojom će učiti gradivo.

U školi se naglašava praktičan i eksperimentalan pristup prirodoslovnom obrazovanju. Polaznici uče razne specijalizirane predmete i laboratorijske vježbe. Učenici već u srednjoj školi uče razne specijalizirane predmeta iz programiranja.

Washington Post je 2011. godine ovu školu proglasio najboljom srednjom školom u SAD-u. Godinu kasnije škola je osvojila nagradu za najbolji srednjoškolski program iz matematike. Iste godine zauzeo je drugo mjesto na listi Washington posta i treće mjesto na Newsweekovoj ljestvici.