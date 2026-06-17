Ministarstvo duguje preko milijun i pol eura zbog udžbenika: Sud prihvatio obrazloženje izdavača

Reforma školstva bez udžbenika? Protiv toga su se pobunili nastavnici, ali i nakladnici
14:40 447 d 27.03.2025
17. lipanj 2026.
Trgovački sud u Zagrebu donio je nepravomoćnu presudu protiv RH jer Školskoj knjizi duguju novac za digitalne udžbenike jer oni ne vrijede 4 godine.
Trgovački sud u Zagrebu donio je presudu protiv Republike Hrvatske, to jest Ministarstva obrazovanja, zaključivši da Školskoj knjizi dvije godine nije isplaćena naknada za korištenje digitalnih udžbenika. Iz Školske knjige obavijestili su nas da presuda još nije pravomoćna, čime se implicira da će na nju biti uložena žalba. Nisu nam htjeli dodatno komentirati slučaj.
Digitalnim udžbenicima Školske knjige pristupa se skeniranjem koda u fizičkom udžbeniku bez nužnosti registracije i prijave. Udžbenici koje država kupuje za učenike mogu se koristiti do četiri godine, međutim upitno je bilo pitanje može li se sve to vrijeme koristiti isti pristupni kod za digitalnu verziju.
Reforma školstva bez udžbenika? Protiv toga su se pobunili nastavnici, ali i nakladnici
14:40 447 d 27.03.2025
Švedska smanjuje digitalizaciju nastave: 'Osnovne sposobnosti učenika padaju'
13:29 1003 d 18.09.2023
Ana Raić za Index.hr doznaje da je Školska knjiga tužbu podnijela jer joj naknada za korištenje digitalnih udžbenika nije bila plaćena za 2020. i 2021. godinu. Kako piše Raić, Sud je zaključio da digitalna platforma nije nasljediva kao fizički udžbenik jer je nakladnik mora održavati.
Index.hr navodi da u nepravomoćnoj presudi stoji da će država Školskoj knjizi morati platiti 1.640.761 euro, uz kamate i troškove postupka te da samo troškovi pravnog postupka, koji traje još od 2023. godine iznose gotovo 203.000 eura.
Ministarstvo objavilo popis: Ovo su svi odobreni udžbenici za osnovne škole
11:24 1058 d 25.07.2023
Prema pisanju Indexa, država je argumentirala da su tiskani i elektronički dio udžbenika jedna cjelina te da je u Katalogu odobrenih udžbenika za njih navedena jedinstvena maloprodajna cijena.
Međutim, kako prenosi Index.hr, Sud nije prihvatio tu argumentaciju i nepravomoćnom presudom je zaključio da se elektronički dio udžbenika ne može nasljeđivati kao tiskani udžbenik. Sadržaj na digitalnoj platformi obogaćen je dodatnim sadržajima poput videa i audia, 3D modela, kvizova, domaćih zadaća te mogućnosti za kreiranje grupa i druge interakcije koje zahtijevaju održavanje.
Na web stranici Školske knjige istaknuto je da je u sustavu njihovih digitalnih udžbenika, e-sferi pohranjeno 460 3D modela, interaktivnih simulacija i animacija, 8.000 zvučnih i videozapisa, 8.222 galerija slika te 10.947 interaktivnih zadataka. Istaknuto je da su na platformi dostupni svi udžbenici, a sustavu se pristupa skeniranjem koda. Registracija u sustav moguća je i putem Facebooka, Googlea, Applea ili AAI@EduHr indentiteta.
Za sva pitanja javite nam se na [email protected]
Izjave likova opsjednutih nogometom koje ćete možda čuti pred prvu utakmicu Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Nogomet igraju kao da imaju dvije lijeve, ali tvrde da su mogli igrati za repku, samo da nisu zeznuli koljeno. Njihovih bisera ćemo se naslušati.
14:20 4 h 17.06.2026
Ida je najvolonterka godine i studira na jednom od najpopularnijih studija, a evo kako joj sve polazi za rukom
Obveze na faksu i volontiranje nije joj lako uskladiti, ali Ida kao volonterka daje sve od sebe, pa je za svoj rad dobila i Volonterski Oskar.
13:51 5 d 12.06.2026
Nije svejedno gdje studirate ekonomiju: Pogledajte kakve prilike imaju studenti ovog faksa još tijekom studija
Studij nije samo diploma. Važno je i kakve ćete prilike dobiti tijekom studiranja, upoznati ljude iz struke i steći iskustvo, a FET u Puli nudi puno.
13:19 5 d 12.06.2026
Najbolji studenti najvećeg faksa u zemlji otkrili su nam tajnu svog uspjeha: 'To je stvar discipline'
Anita, Antonio i Damjan su među top studentima na EFZG-u. U tome nema nikakve misterije, otkrili su nam - samo disciplina i iskren interes za studij.
07:00 5 d 12.06.2026
Profesor nam je otkrio kako izgleda studij koji obrazuje tražene stručnjake: 'Studenti nisu samo promatrači'
Jedan nastavnik može promijeniti smjer cijeloga života. Saznajte kako FOI u Varaždinu obrazuje ljude koji će jednog dana biti taj nastavnik.
09:54 6 d 11.06.2026
Pronašli smo jedan od najzanimljivijih pametnih satova na tržištu: Evo pet razloga zašto je genijalan
Plaćate bez novčanika, prati vaš san i raziinu stresa, detaljno prati vaše rezultate u više od stotinu sportova, a baterija mu traje do deset dana.
11:30 7 d 10.06.2026
Izračunajte hoćete li upasti u željenu srednju školu: Saznajte imate li dovoljno bodova
S Kalkulatorom bodova brzo i jednostavno provjerite bodove za upis u školu te kroz online predstavljanje saznajte sve o željenim srednjim školama.
15:21 2 d 15.06.2026
Tražimo novog člana ili članicu tima: Zapošljavamo video snimatelja/icu i montažera/ku
Zapošljavamo videografa ili videografkinju koji će snimati i montirati video sadržaj za naše portale. Rok za prijavu je 17. lipanj do 23:59 sati.
13:45 14 d 03.06.2026
Čitajte portal srednja.hr cijele godine u pola cijene: Velika akcija traje još kratko
Kupite godišnju pretplatu i čitajte sve članke bez oglasa uz 50 % popusta. Velika akcija traje još samo tjedan dana, do 23. lipnja u ponoć.
12:00 16 d 01.06.2026
Za studente organizirano posebno gledanje utakmice: 'Imamo i fora navijačke majice za podijeliti'
Studentski centri u Zagrebu i Rijeci pozvali su studente da dođu na grupno gledanje utakmice. Zagrijavanje na Savi počinje već u 19 sati.
14:52 4 h 17.06.2026
Hrvatska reprezentacija prvu utakmicu na Svjetskom igra u gradu poznatom po 'školama magnetima'
U Dallasu postoji niz škola magneta koje privlače učenike iz cijele države. Dvije škole u tom gradu nalaze se na popisu 15 najboljih u državi.
14:47 4 h 17.06.2026
Županija se pohvalila da su njihovi učenici najbolji od najboljih: Ove godine imaju 26 državnih prvaka
Učenici Varaždinske županije ove su godine osvojili čak 27 zlatnih medalja, s time da je jedan učenik bio prvi na natjecanju iz Matematike i Kemije.
14:09 4 h 17.06.2026
Financije na Gen Z način: Objavljen financijski pojmovnik za novu generaciju
Financijski pojmovnik za novu generaciju objavili su HGK i portal srednja.hr, a u projekt su se uključile vodeće financijske institucije.
10:44 8 h 17.06.2026
U koje su škole išli Vatreni? Većinom strukovne, jedan završio elitnu gimnaziju
Naši igrači prvu utakmicu na Svjetskom igraju protiv Engleske u srijedu. Tim povodom istražili smo koje su škole završili.
16:48 1 d 16.06.2026
Nekim učenicima još nisu počeli praznici, i dalje su u školi: Ove brojke možda ih utješe
Učenicima do dvije zaključene jedinice počela je produžna nastava. Statistika kaže da je većina završi uspješno i ne mora na popravni ispit.
10:31 1 d 16.06.2026
Najtužniji kraj nastavne godine: Dvije škole oprostile se od preminulih učenika
Učenica Srednje škole Duga Resa izgubila je bitku s dugom i teškom bolešću, dok je tragično preminuo učenik Osnovne škole dr. Ivana Novaka Macinec.
09:52 2 d 15.06.2026