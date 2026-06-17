Ministarstvo duguje preko milijun i pol eura zbog udžbenika: Sud prihvatio obrazloženje izdavača

Trgovački sud u Zagrebu donio je nepravomoćnu presudu protiv RH jer Školskoj knjizi duguju novac za digitalne udžbenike jer oni ne vrijede 4 godine.

Trgovački sud u Zagrebu donio je presudu protiv Republike Hrvatske, to jest Ministarstva obrazovanja, zaključivši da Školskoj knjizi dvije godine nije isplaćena naknada za korištenje digitalnih udžbenika. Iz Školske knjige obavijestili su nas da presuda još nije pravomoćna, čime se implicira da će na nju biti uložena žalba. Nisu nam htjeli dodatno komentirati slučaj.

Digitalnim udžbenicima Školske knjige pristupa se skeniranjem koda u fizičkom udžbeniku bez nužnosti registracije i prijave. Udžbenici koje država kupuje za učenike mogu se koristiti do četiri godine, međutim upitno je bilo pitanje može li se sve to vrijeme koristiti isti pristupni kod za digitalnu verziju.

Riječ je o iznosu od 1.640.761 euro uz kamate

Ana Raić za Index.hr doznaje da je Školska knjiga tužbu podnijela jer joj naknada za korištenje digitalnih udžbenika nije bila plaćena za 2020. i 2021. godinu. Kako piše Raić, Sud je zaključio da digitalna platforma nije nasljediva kao fizički udžbenik jer je nakladnik mora održavati.

Index.hr navodi da u nepravomoćnoj presudi stoji da će država Školskoj knjizi morati platiti 1.640.761 euro, uz kamate i troškove postupka te da samo troškovi pravnog postupka, koji traje još od 2023. godine iznose gotovo 203.000 eura.

Sud nije prihvatio argumentaciju države

Prema pisanju Indexa, država je argumentirala da su tiskani i elektronički dio udžbenika jedna cjelina te da je u Katalogu odobrenih udžbenika za njih navedena jedinstvena maloprodajna cijena.

Međutim, kako prenosi Index.hr, Sud nije prihvatio tu argumentaciju i nepravomoćnom presudom je zaključio da se elektronički dio udžbenika ne može nasljeđivati kao tiskani udžbenik. Sadržaj na digitalnoj platformi obogaćen je dodatnim sadržajima poput videa i audia, 3D modela, kvizova, domaćih zadaća te mogućnosti za kreiranje grupa i druge interakcije koje zahtijevaju održavanje.

Na web stranici Školske knjige istaknuto je da je u sustavu njihovih digitalnih udžbenika, e-sferi pohranjeno 460 3D modela, interaktivnih simulacija i animacija, 8.000 zvučnih i videozapisa, 8.222 galerija slika te 10.947 interaktivnih zadataka. Istaknuto je da su na platformi dostupni svi udžbenici, a sustavu se pristupa skeniranjem koda. Registracija u sustav moguća je i putem Facebooka, Googlea, Applea ili AAI@EduHr indentiteta.