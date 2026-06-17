Županija se pohvalila da su njihovi učenici najbolji od najboljih: Ove godine imaju 26 državnih prvaka

Učenici Varaždinske županije ove su godine osvojili čak 27 zlatnih medalja, s time da je jedan učenik bio prvi na natjecanju iz Matematike i Kemije.

Učenici Varaždinske županije ove su školske godine osvojili čak 27 titula državnih prvaka, s time da je Matej Križanić iz Prve gimnazije Varaždin bio prvi na dva državna - iz Matematike i Kemije. Riječ je o natjecanjima i smotrama koje organizira Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO), Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje (ASOO) odraslih te Hrvatski školski sportski savez.

Čak 23 zlata su pojedinačna, jedno je osvojio učenički zbor, a tri su ekipa u sportskim natjecanjima. U srijedu je svim pobjednicima i njihovim mentorima održan svečani prijem u atriju Županijske palače.

David nas ove godine predstavlja na Europskom natjecanju mladih znanstvenika

Među pobjednicima je i David Šestak, maturant Graditeljske, prirodoslovne i rudarske škole Varaždin, koji je napravio najbolji samostalni istraživački rad na natjecanju iz Kemije. On će predstavljati Hrvatsku na prestižnom 37. Europskom natjecanju mladih znanstvenika – EUCYS 2026., koje će se u rujnu održati na Sveučilištu u Kielu u Njemačkoj.

- Sam rad, odnosno eksperimentalni dio istraživanja, pripremao sam gotovo godinu dana. Uz to je bilo potrebno riješiti i niz ispita te ostvariti dobar rezultat na županijskom natjecanju kako bih se plasirao na državnu razinu, tako da je iza mene mnogo učenja i rješavanja zadataka. U svom istraživanju bavio sam se, pojednostavljeno rečeno, miješanjem različitih otapala i bojila te ispitivanjem njihovih svojstava. Takvi sustavi mogu imati različite primjene, primjerice u izradi preciznih svjetlosnih filtara ili u području solarnih panela. Moj cilj sada je uspješno položiti državnu maturu i upisati studij kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Dugoročno bih se želio baviti znanstvenim radom, a krajnji cilj mi je doktorat, izjavio je David i istaknuo da su mu najveću podršku pružili mentori Ranko Klaneček i Tomislav Portada i roditelji, sestre te prijatelji.

Tonka je na svom prvom državnom osvojila zlato

Tonka Tkalec iz drugog razreda Glazbene škole u Varaždinu prvi put je sudjelovala na državnom i iz prve osvojila zlato sviranjem flaute.

- Puno sam se pripremala, vježbala sam sviranje, ali prolazili smo i mentalne pripreme. Izlazak na pozornicu uvijek je stresan. Kada stanete pred publiku i svi vas gledaju, ponekad se može dogoditi da vas trema navede da pomislite kako nešto ne znate, iako ste zapravo dobro pripremljeni. Na natjecanju sam izvela nekoliko skladbi, među kojima i Koncert u d-molu Johanna Sebastiana Bacha. Bilo je to jako lijepo iskustvo nakon intenzivnih priprema. Najveći izazov bio je upravo nastup pred publikom, zbog čega smo često organizirali probna izvođenja kako bismo se naviknuli na pozornicu i izvođenje cijelog programa. Najveću podršku pružili su mi profesori, posebno moja mentorica Melanija Gradečak. Željela bih nastaviti sudjelovati na natjecanjima, a nakon toga upisati Muzičku akademiju, ispričala je Tonka Tkalec.

Pavel se natjecao u konkurenciji sa starijim učenicima

Učenik Pavel Žganec na svečanom prijemu dobio je 'izvanserijsku' nagradu. Naime ovaj učenik trećeg razreda VI. OŠ Varaždin bio je prvi na ovogodišnjem županijskom iz Matematike, ali u konkurenciji učenika četvrtih razreda. U svibnju je osvojio drugo mjesto na prvom kolu Hrvatske matematičke olimpijade za kadete, također za četvrti razred. Zbog promicanja izvrnosti, Županija ga je odlučila dodatno nagraditi.

Na svečanom prijemu nastupile su dvije državne prvakinje iz Glazbene škole u Varaždinu, Paula Jovan na violini i Tonka Tkalec na flauti.

- Želimo stvoriti sustav u kojemu svaki nadareni i visokomotivirani učenik ima maksimalnu podršku za razvoj svojih potencijala. Dragi prvaci, hvala vam na trudu i odricanju, vi ste pokretač i stvarna budućnost naše županije. Čestitke svim učenicima, mentoricama i mentorima na ovim izvanrednim rezultatima, vi ste naš ponos!, poručio je na svečanom prijemu predsjednik Županijske skupštine Krunoslav Lukačić.

Popis pobjednika

Čitav popis državnih prvaka iz Varaždinske županije u školskoj godini 2025./2026. pročitajte u nastavku.

A. DRŽAVNA NATJECANJA U ZNANJU

Damian Knez, Prva gimnazija Varaždin (mentorica Lidija Klampfl) – Državno natjecanje iz kemije

Matej Križanić, Prva gimnazija Varaždin (mentorica Andreja Veršić) – Državno natjecanje iz matematike

Matej Križanić Prva gimnazija Varaždin – (mentorica Lidija Klampfl) - Državno natjecanje iz kemije

Zara Manojlović, Prva gimnazija Varaždin (mentor Denis Barčot) – Državno natjecanje iz astronomije

Mila Maretić, Prva gimnazija Varaždin (mentorica Andreja Veršić) – Državno natjecanje iz matematike

Petra Soldo, OŠ Vidovec (mentorica Milica Žabčić) – Državno natjecanje iz astronomije

David Šestak, Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola (mentor Ranko Klaneček) – Državno natjecanje iz kemije – samostalni istraživački radovi

Mia Uranić, Medicinska škola Varaždin (mentorica Silvia Zrno) – Državno natjecanje iz njemačkoga jezika

B. DRŽAVNO NATJECANJE UČENIKA STRUKOVNIH ŠKOLA – WorldSkills Croatia 2026.

Antonio Habijanec, Strojarska i prometna škola Varaždin (mentorica Marijana Balić Lovrec) – kategorija Prometna tehnologija i logistika

Luka Herceg, Srednja strukovna škola – kategorija Modni dizajn i tehnologija

Patricija Horvat, Srednja škola 'Arboretum Opeka' Marčan (mentorica Lidija Vrček) – kategorija Cvjećarstvo

Dora Kopjar, Srednja strukovna škola (mentorica Marija Šulak-Želimorski) – kategorija Modni dizajn i tehnologija

Petar Njegovec, Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola (mentorica Karmen Ernoić) – kategorija Arhitektonske tehnologije

Sara Strahija, Gospodarska škola Varaždin (mentorica Jasminka Prahić Biškup) – kategorija Prodajne vještine

Dorian Šargač, Strojarska i prometna škola Varaždin (mentor Željko Ivanuša) – kategorija Vožnja motornog vozila

C. DRŽAVNA NATJECANJA U GLAZBI

Paula Jovan, Glazbena škola u Varaždinu (mentorica Lidija Bobić) – 64. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe – violina, VI. Kategorija

Tonka Tkalec, Glazbena škola u Varaždinu (mentorica Melanija Gradečak) – 64. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe – flauta, IV. kategorija

Pjevački zbor starijeg uzrasta 'Uršuline zvjezdice', Katolička OŠ Svete Uršule Varaždin (mentor Višeslav Jaklin) – 69. Glazbene svečanosti hrvatske mladeži

D. DRŽAVNA SMOTRA UČENIČKIH ZADRUGA

Teodora Vidić, Gospodarska škola Varaždin (mentorica Lidija Vrček) – 37. smotra učeničkih zadruga Republike Hrvatske

E. DRŽAVNO NATJECANJE 'SIGURNO U PROMETU'

Petar Štivičić, OŠ Trnovec (mentorica Nataša Stančin)

F. DRŽAVNO PRVENSTVO ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA

Vedran Kos, Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar – plivanje 25 m slobodno – mladići

Marina Pažanin, Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar (mentori Kristina Kralj i Hrvoje Žimbrek) – plivanje 25 m slobodno – djevojke

Mirna Roginek, Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar – plivanje 25 m slobodno – djevojke

Patrik Sajko, Srednja škola Ludbreg (mentori Marija Balent Kemec i Marino Ledenko) – skok u dalj – mladići

ŠSD Druga gimnazija – Druga gimnazija Varaždin (mentor Dario Kos) – atletika – mladići

Članovi ekipe: Nikola Pošta, Jura Šarkanji, Antun Mraz, Marko Zrnić, Manuel Paškuljević, Hrvoje Cafuk, Marko Žigmund, Nikola Ravlić, Leo Habek, Josip Ereš

ŠSD Šesta – VI. OŠ Varaždin (mentor Ante Sudec) – gimnastika – dječaci

Članovi ekipe: Mark Horvat, Petar Viljevac, Vinko Viljevac, Dino Sović, Leo Težak

ŠSD Tornado – OŠ Novi Marof (mentor Tomislav Horvatić) – atletika – mladići

Članovi ekipe: Nikola Korša, Mateo Šantek, Rafael Hasija, Josip Žeželić, Leonardo Lugar, Leon Hokman, Matej Pavlić, Jakob Miketek, Ivan Šinjori, Luka Bečeheli