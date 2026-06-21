Ovo je popis svih učeničkih servisa u Hrvatskoj: Evo gdje se možete učlaniti i podebljati džeparac

Imamo najnoviji popis srednjoškolskih ustanova koje obavljaju usluge učeničkog servisa i u koje se možete učlaniti ako ovog ljeta želite zaraditi.

Učenici koji se ovog ljeta žele zaposliti i podebljati svoj džeparac trebali bi se učlaniti u jedan od učeničkih servisa. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske upitali smo za najnoviji popis svih srednjoškolskih ustanova kojima su izdali dozvolu odnosno potvrdu za obavljanje poslova posredovanja za povremeni rad redovitih učenika, a koje te poslove aktivno i obavljaju. Popis možete pronaći u dokumentu na kraju teksta.

Propisana je minimalna satnica

Podsjetimo, minimalna propisana učenička i studentska satnica od 1. prosinca ove godine iznosi 6,56 eura, dok se nedjeljom i blagdanima uvećava za 50 posto i iznosi 9,09 eura. Ranije smo izračunali i koliko novca možete zaraditi na ovogodišnjoj sezoni s tom satnicom.

Dodajmo još nekoliko važnih informacija o učeničkom radu. Rad učenika reguliran je Zakonom o tržištu rada, Pravilnikom o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem i Pravilnikom o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnika.

Učenici ne smiju raditi iza 20 sati

Maloljetni učenici ne smiju raditi iza 20 sati pa sve do 6 sati ujutro, pa su noćne smjene za njih - isključene. Također, između dva uzastopna radna dana, maloljetni redoviti učenik ima pravo na odmor (dnevni odmor) od najmanje 14 sati neprekidno. Tu je i pravo na tjedni odmor u trajanju od najmanje 48 sati neprekidno. Vodič za rad preko učeničkog servisa, kao i odgovore na devet ključnih pitanja, možete pronaći ovdje.

Podsjetimo, maturanti koji planiraju upis na fakultet već sada mogu raditi preko student servisa. Neki biraju tu opciju zbog mogućnosti rada noću i veće zarade. Kako se ondje učlaniti objasnili smo na ovoj poveznici.