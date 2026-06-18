Roditelji dječaka koji je u Beogradu počinio masakr osuđeni na maksimalnu kaznu: Njemu se neće suditi

Otac dječaka-ubojice K. K. dobio je 14 godina i 6 mjeseci zatvora, a majka dvije godine i 11 mjeseci. Sud je donio odluku nakon ponovljenog suđenja.

Roditelji dječaka koji je prije tri godine u školi ubio devetero svojih kolega i domara proglašeni su krivima na ponovljenom postupku pred Višim sudom u Beogradu, piše Jovan Mladenović za nova.rs.

Tužiteljstvo je predložilo da se roditelji K. K. osude na maksimalne zatvorske kazne za djela za koja im se sudilo, oca za zanemarivanje i zlostavljanje maloljetne osobe te teško kazneno djela protiv opće sigurnosti, a majku za zanemarivanje i zlostavljanje maloljetne osobe, što je sud i prihvatio.

Ocu je dodijeljena kazna od 14 godina i šest mjeseci zatvora, a majci dvije godine i 11 mjeseci zatvora, čime je potvrđena i prvostupanjska presuda, koju je ranije Žalbeni sud ukinuo i naložio ponovno suđenje, prenosi Ana Stevanović za Telegraf.

Majci je zabranjen pristup sinu

Zbog dokaza koji su izneseni protiv roditelja, K. K. je dobio status žrtve, te je njegovoj majci izrečena mjera zabrane prilaska. Dječakov otac osuđen je jer je sina odveo na streljanu i naučio pucati te jer oružje koje je posjedovao nije adekvatno čuvao kod kuće.

Tijekom ranijih svjedočenja maloljetni ubojica je priznao da je naoružan s dva očeva pištolja ušao u školu i ubio svoje vršnjake i zaštitara. Detaljno je govorio o tome kako ga je otac vodio na streljanu i bio ponosan što puca, ali i da ga je zvao psihopatom.

Ubojici se ne može suditi

K. K. je na dan kad je počinio masakr imao 13 godina, što znači da po srbijanskom zakonu nije kazneno odgovoran jer nije navršio 14. Nakon privođenja je smješten u posebnu psihijatrijsku ustanovu, a ondje se i dalje nalazi pod nadzorom.

Maloljetni ubojica masakr u školi počinio je 3. svibnja 2023. u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu. Ondje je za vrijeme prvog školskog sata ubio devetoro učenika i školskog zaštitara, a ozlijedio je još petero učenika i učiteljicu Povijesti. Napadač je sam priznao da je masakr planirao mjesec dana.

O tome kako se nositi s ovako stravičnim događajem, kako o tome razgovarati s djecom, ali i kako bi roditelji trebali pričati sa svojom djecom kada primijete da s njihovim ponašanjem nešto nije kako treba, u našem podcastu govorila sveučilišna profesorica i klinička psihologinja, Nataša Jokić Begić.