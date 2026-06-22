Jeste li znali da postoji OŠ 22. lipnja? Početkom Domovinskog rata je izbacila dio imena

Do početka Domovinskog rata zvala se OŠ 22. lipnja 1941., a zatim miče godinu iz imena. Bila je jedna od najmodernijih škola u cijeloj Jugoslaviji.

Danas obilježavamo Dan antifašističke borbe, prisjećajući se na osnivanje prvog partizanskog odreda u Hrvatskoj i Jugoslaviji. Osnovan je u Brezovici kod Siska 22. lipnja 1941. godine i tako je započela borba protiv ustaškog režima.

Prvi partizanski odred izveo je niz diverzantskih akcija na željezničkoj pruzi prema Zagrebu, a u drugoj polovini srpnja ušao je i u veće okršaje s ustaškom vojskom. Krajem rujna na području Banovine s nekoliko drugih gerilskih skupina formiraju Banijski partizanski odred, čiji je prvi zapovjednik bio Vlado Janić Capo.

U tom odredu bilo je 79 boraca, a među njima bio je i pokojni stožerni general Hrvatske vojske Janko Bobetko. Završetak Drugog svjetskog rata doživjelo je ukupno 38 boraca iz ovog odreda.

Škola promijenila ime početkom Domovinskog rata

Ne čudi onda da jedna osnovna škola u Sisku nosi ime prema tom datumu, a do početka Domovinskog rata zvala se Osnovna škola 22. lipnja 1941. Kasnije iz imena izbacuje godinu, kako bi naziv škole bio dvosmislen. Naime u Sisku se još jedan važan događaj dogodio baš na taj datum, kad je 1953. godine ban Toma Erdődy obranio grad od Turaka tijekom njihovog pohoda na Beč.

Povijest ove škole seže dalje od dvadesetog stoljeća, a kao službena godina otvorenja škole njihovoj web stranici navodi se 1781., iako ne piše kako se ona zvala prije promjene imena. Škola se tad nalazila u Dugoj ulici, koja danas nosi ime Ulica doktora Ante Starčevića.

Bila je riječ o najmodernijoj školi u Jugoslaviji

Škola se 1975. godine seli u Ulicu Franje Lovrića, koju Siščani zovu i Četvrta ulica. Novu zgradu škole projektirao je arhitekt Boro Stambolija, a tad je, kako je navedeno na stranici škole, bila riječ o najsuvremenijem školskom objektu u Jugoslaviji. Škola je 2006. godine dobila novo igralište na otvorenom, uz pomoć Grada Siska i donacija JANAF-a.

Školu pohađaju i učenici s poteškoćama u razvoju, a za učenike od prvog do četvrtog razreda organiziran je i produženi boravak. Učenici mogu upisati razne izvannastavne aktivnosti, kao što su literarno-recitatorska dramska grupa, origami, keramičari, prijatelji knjige, nogomet i rukomet. Učenici škole mogu pohađati katolički ili islamski vjeronauk, a od jezika njemački, češki ili srpski.