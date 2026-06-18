Zabrinjavajući trend u Zagrebu: Sve više djece ne kreće u prvi razred, ovo su najčešći razlozi

Kako izgleda procjena djeteta za upis u školu? Evo što sve možete očekivati
14:11 481 d 22.02.2025
18. lipanj 2026.
Za više od 1.100 djece u Zagrebu odgođen je upis u prvi razred osnovne škole. Primorsko-goranska županija zasad bilježi odgodu za 35 djece.
Grad Zagreb bilježi povećanje broja odgoda upisa u 1. razred osnovne škole. Potvrdio su to gradonačelnik Tomislav Tomašević i pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Luka Juroš prilikom otvorenja novog vrtića u Podbrežju i objave preliminarnih rezultata ovogodišnjih upisa u gradske vrtiće.
- Također skrećemo pozornost na izraženi trend povećanja broja odgoda upisa u 1. razred, što rezultira većim brojem djece koja ostaju u vrtiću. U odnosu na 2021. pratimo porast od 27 posto, kada je 877 djece dobilo odgodu, dok ove godine ta brojka iznosi više od 1.100, rekao je Juroš, dok je Tomašević dodao da unatoč tome smanjuju broj neupisane djece u vrtiće, odnosno da su 'i taj trend apsorbirali zato što grade toliko dječjih vrtića'.
Dodajmo da brojni gradovi i županije još uvijek nemaju točnu brojku odgoda. Kako su nam rekli iz resornog Upravnog odjela Primorsko-goranske županije, postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece - školskih obveznika prije upisa u 1. razred osnovne škole, a koji uključuje i odgađanje upisa, još nije završen. Stoga podaci kojima trenutačno raspolažu nisu konačni te zasad ne mogu uspoređivati podatke iz ranijih godina, odnosno bilježiti trend. Ipak, trenutačni podaci pokazuju da je na današnji dan upis u 1. razred osnovne škole odgođen za ukupno 35 djece.
Kako izgleda procjena djeteta za upis u školu? Evo što sve možete očekivati
14:11 481 d 22.02.2025
Ranije smo pisali o tome da su najčešći razlozi odgode upisa u prvi razred među djecom u Zagrebu govorno-jezične teškoće, problemi s finom motorikom i emocionalna nezrelost. Potvrdili su nam i da djeca koja tek trebaju započeti školovanje ne trebaju znati čitati, pisati niti računati, no moraju doseći određeni stupanj razvoja predčitalačkih i predmatematičkih vještina, što se detaljnije utvrđuje prilikom pregleda u školi.
Isto pitanje postavili smo i trima stručnjakinjama - liječnici, logopedinji i učiteljici. Njihovo mišljenje možete pročitati ovdje. U razgovoru sa psihologinjom Gordanom Keresteš raspravljali smo o tome je li prvi razred bolje upisati sa šest ili sedam godina, o čemu možete čitati na poveznici.
Za sva pitanja javite nam se na [email protected]
Izjave likova opsjednutih nogometom koje ćete možda čuti pred prvu utakmicu Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Nogomet igraju kao da imaju dvije lijeve, ali tvrde da su mogli igrati za repku, samo da nisu zeznuli koljeno. Njihovih bisera ćemo se naslušati.
14:20 1 d 17.06.2026
Ida je najvolonterka godine i studira na jednom od najpopularnijih studija, a evo kako joj sve polazi za rukom
Obveze na faksu i volontiranje nije joj lako uskladiti, ali Ida kao volonterka daje sve od sebe, pa je za svoj rad dobila i Volonterski Oskar.
13:51 6 d 12.06.2026
Nije svejedno gdje studirate ekonomiju: Pogledajte kakve prilike imaju studenti ovog faksa još tijekom studija
Studij nije samo diploma. Važno je i kakve ćete prilike dobiti tijekom studiranja, upoznati ljude iz struke i steći iskustvo, a FET u Puli nudi puno.
13:19 6 d 12.06.2026
Najbolji studenti najvećeg faksa u zemlji otkrili su nam tajnu svog uspjeha: 'To je stvar discipline'
Anita, Antonio i Damjan su među top studentima na EFZG-u. U tome nema nikakve misterije, otkrili su nam - samo disciplina i iskren interes za studij.
07:00 6 d 12.06.2026
Profesor nam je otkrio kako izgleda studij koji obrazuje tražene stručnjake: 'Studenti nisu samo promatrači'
Jedan nastavnik može promijeniti smjer cijeloga života. Saznajte kako FOI u Varaždinu obrazuje ljude koji će jednog dana biti taj nastavnik.
09:54 7 d 11.06.2026
Pronašli smo jedan od najzanimljivijih pametnih satova na tržištu: Evo pet razloga zašto je genijalan
Plaćate bez novčanika, prati vaš san i raziinu stresa, detaljno prati vaše rezultate u više od stotinu sportova, a baterija mu traje do deset dana.
11:30 8 d 10.06.2026
Izračunajte hoćete li upasti u željenu srednju školu: Saznajte imate li dovoljno bodova
S Kalkulatorom bodova brzo i jednostavno provjerite bodove za upis u školu te kroz online predstavljanje saznajte sve o željenim srednjim školama.
15:21 3 d 15.06.2026
Čitajte portal srednja.hr cijele godine u pola cijene: Velika akcija traje još kratko
Kupite godišnju pretplatu i čitajte sve članke bez oglasa uz 50 % popusta. Velika akcija traje još samo tjedan dana, do 23. lipnja u ponoć.
12:00 17 d 01.06.2026
Roditelji dječaka koji je u Beogradu počinio masakr osuđeni na maksimalnu kaznu: Njemu se neće suditi
Otac dječaka-ubojice K. K. dobio je 14 godina i 6 mjeseci zatvora, a majka dvije godine i 11 mjeseci. Sud je donio odluku nakon ponovljenog suđenja.
12:18 15 h 18.06.2026
Za studente organizirano posebno gledanje utakmice: 'Imamo i fora navijačke majice za podijeliti'
Studentski centri u Zagrebu i Rijeci pozvali su studente da dođu na grupno gledanje utakmice. Zagrijavanje na Savi počinje već u 19 sati.
14:52 1 d 17.06.2026
Ministarstvo duguje preko milijun i pol eura zbog udžbenika: Sud prihvatio obrazloženje izdavača
Trgovački sud u Zagrebu donio je nepravomoćnu presudu protiv RH jer Školskoj knjizi duguju novac za digitalne udžbenike jer oni ne vrijede 4 godine.
14:51 1 d 17.06.2026
Hrvatska reprezentacija prvu utakmicu na Svjetskom igra u gradu poznatom po 'školama magnetima'
U Dallasu postoji niz škola magneta koje privlače učenike iz cijele države. Dvije škole u tom gradu nalaze se na popisu 15 najboljih u državi.
14:47 1 d 17.06.2026