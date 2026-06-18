Zabrinjavajući trend u Zagrebu: Sve više djece ne kreće u prvi razred, ovo su najčešći razlozi

Za više od 1.100 djece u Zagrebu odgođen je upis u prvi razred osnovne škole. Primorsko-goranska županija zasad bilježi odgodu za 35 djece.

Grad Zagreb bilježi povećanje broja odgoda upisa u 1. razred osnovne škole. Potvrdio su to gradonačelnik Tomislav Tomašević i pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Luka Juroš prilikom otvorenja novog vrtića u Podbrežju i objave preliminarnih rezultata ovogodišnjih upisa u gradske vrtiće.

Porast od 27 posto u odnosu na 2021.

- Također skrećemo pozornost na izraženi trend povećanja broja odgoda upisa u 1. razred, što rezultira većim brojem djece koja ostaju u vrtiću. U odnosu na 2021. pratimo porast od 27 posto, kada je 877 djece dobilo odgodu, dok ove godine ta brojka iznosi više od 1.100, rekao je Juroš, dok je Tomašević dodao da unatoč tome smanjuju broj neupisane djece u vrtiće, odnosno da su 'i taj trend apsorbirali zato što grade toliko dječjih vrtića'.

Dodajmo da brojni gradovi i županije još uvijek nemaju točnu brojku odgoda. Kako su nam rekli iz resornog Upravnog odjela Primorsko-goranske županije, postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece - školskih obveznika prije upisa u 1. razred osnovne škole, a koji uključuje i odgađanje upisa, još nije završen. Stoga podaci kojima trenutačno raspolažu nisu konačni te zasad ne mogu uspoređivati podatke iz ranijih godina, odnosno bilježiti trend. Ipak, trenutačni podaci pokazuju da je na današnji dan upis u 1. razred osnovne škole odgođen za ukupno 35 djece.

Najčešći razlozi odgode

Ranije smo pisali o tome da su najčešći razlozi odgode upisa u prvi razred među djecom u Zagrebu govorno-jezične teškoće, problemi s finom motorikom i emocionalna nezrelost. Potvrdili su nam i da djeca koja tek trebaju započeti školovanje ne trebaju znati čitati, pisati niti računati, no moraju doseći određeni stupanj razvoja predčitalačkih i predmatematičkih vještina, što se detaljnije utvrđuje prilikom pregleda u školi.

Isto pitanje postavili smo i trima stručnjakinjama - liječnici, logopedinji i učiteljici. Njihovo mišljenje možete pročitati ovdje. U razgovoru sa psihologinjom Gordanom Keresteš raspravljali smo o tome je li prvi razred bolje upisati sa šest ili sedam godina, o čemu možete čitati na poveznici.