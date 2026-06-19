Uskoro prijemni za gimnazije: Donosimo raspored svih ispita, objavljene i upute za osmaše koji ih pišu

U devet gimnazija i ove se godine provode prijemni ispiti, najčešće za prirodoslovno-matematički i opći smjer. Većina škola već je objavila upute.

Iduća srijeda važan je dan za tridesetak tisuća osmaša diljem Hrvatske – započinju prijave srednjih škola u sustavu e-Upisi. Osmaši će moći prijaviti najviše šest škola. I dok se za većinu prijave zaključavaju 3. srpnja, to nije slučaj s prijavama škola koje provode prijemne ispite. Takvih je devet i sve su u Zagrebu. Njih učenici moraju prijaviti najkasnije do 26. lipnja.

No, za sve će školarce konačne liste upisa u srednje škole u ljetnom roku biti objavljene 7. srpnja. Kada je riječ o samim prijemnim ispitima, uglavnom se provode za upis prirodoslovno-matematičkih i općih gimnazijskih smjerova.

Koji su datumi prijemnih za srednje u 2026.?

Pravilo ostaje isto kao i protekle godine – da se provodi jedinstveni ispit za upis istog smjera u različitim školama i da osmaši pišu prijemni u školi najvišeg izbora. Tako će se isti ispit iz Matematike vrednovati za upis prirodoslovno-matematičke gimnazije I. gimnazije, III. gimnazije, V. gimnazije, IX. gimnazije, X. gimnazije, XV. gimnazije i Gimnazije Lucijana Vranjanina.

Isti ispit iz Hrvatskog i Matematike vrednuje se na upisima opće gimnazije u Gimnaziji Tituša Brezovačkog, I. gimnaziji i Gimnaziji Lucijana Vranjanina. Prirodoslovna škola Vladimira Preloga ima svoj prijemni za prirodoslovnu gimnaziju i to iz Kemije, Biologije i Fizike. Za smjerove na engleskom u ovim školama s popisa još je nužno položiti i test predznanja engleskog jezika. Cijeli raspored prijemnih nalazi se u nastavku.

Raspored prijemnih za srednje u 2026. | foto: srednja.hr

Pravila slična onima na maturi

Prije prijave programa, učenici bi detaljno trebali proučiti rubriku upisa na mrežnim stranicama škole koju žele upisati. Jer je ondje objašnjeno kako će dodatne provjere izgledati. U svakom slučaju, dodatna provjera može donijeti najviše 10 bodova. To se ne odnosi na test predznanja engleskog jezika.

Mrežne stranice škola važno je pratiti jer ondje piše i koji je bodovni prag za upise, ali i treba li prijemni dodatno prijaviti uz prijavu u e-Upisi. Na primjer, za opći smjer I. gimnazije potrebna je dodatna prijava prijemnog ispita putem posebnog obrasca, dok za prirodoslovno-matematički smjer iste škole to nije nužno.

Obratite pozornost i na druge upute – u većini je škola nužno ranije doći ispred škole. Primjerice, u XV. gimnaziji učenici ispred škole trebaju biti do 8:15, a u zgradu smiju ući kandidati, ne i roditelji. U nekim školama učenici tijekom prijemnog ne smiju imati mobitel uz sebe, već će ga morati odložiti na za to predviđeno mjesto u učionici.

U većini škola koje imaju prijemne na ispit sa sobom treba ponijeti identifikacijski dokument s fotografijom. To može biti osobna iskaznica, putovnica, ZET pokaz, školska iskaznica. Kada je riječ o ispitu Matematike, koji traje 60 minuta i sadrži 22 zadatka, džepno računalo neće se smjeti koristiti, kao ni tablica s formulama, a ispit se piše kemijskom olovkom i kandidat treba ponijeti ravnalo ili trokut, ali nikako ne kutomjer.

Ako ste kandidat koji ima izravan upis zbog natjecanja provjerite još jednu stvar – morate li uopće pristupiti prijemnom jer u pojedinim školama to nije nužno. Što se sve boduje na upisima u srednje škole, pročitajte na poveznici.

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