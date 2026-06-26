Doznali smo što piše u sporazumu koji je Ministarstvo demografije potpisalo sa sveučilištima

Iz Ministarstva su nam odgovorili da sam vrh hrvatske akademske zajednice žele uključiti u sastavljanje novog Zakona o demografskoj revitalizaciji.

Ministarstvo demografije i useljeništva proteklih je dana potpisalo sporazume s nizom hrvatskih sveučilišta, prema kojima će znanstvenici dati svoj doprinos u izradi novog Zakona o demografskoj revitalizaciji. Sporazum su potpisala sveučilišta u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku, Zadru, Dubrovniku, Puli i Slavonskom Brodu. Potpisnice su i Sveučilište Sjever sa sjedištem u Koprivnici, Sveučilište obrane i sigurnosti 'dr. Franjo Tuđman', Hrvatsko katoličko sveučilište te privatna sveučilišta Libertas, Vern i Algebra Bernays.

Ministarstvo demografije poslalo nam je dotični sporazum na uvid. U njemu stoji da sporazumne strane utvrđuju zajedničke zadatke, interese i ciljeve te načine suradnje posebno u znanstveno-istraživačkom području.

- Primarni zajednički interes sporazumnih strana jest izrada prijedloga za kreiranje znanstveno utemeljenih, interdisciplinarnih i dugoročnim pristupom oblikovanih javnih politika koje mogu pozitivno utjecati na demografske trendove u Republici Hrvatskoj, s naglaskom na suradnju u izradi Zakona o demografskoj obnovi, a posebice prepoznajući ulogu akademske zajednice kao ključnog nositelja znanja, analize i inovativnih rješenja. Sveučilišta će u okviru ove suradnje djelovati zadržavajući u cijelosti svoju autonomiju i slobodu znanstvenog stvaralaštva, stoji na početku sporazuma.

Sveučilišta pristala na suradnje i istraživački rad

U dokumentu stoji da su zajednički interesi sporazumnih strana omogućavanje i poticanje suradnje te zajednički znanstveni i stručni rad koji doprinosi kreiranju sustavne, koordinirane i dugoročne demografske politike.

Konkretno to znači da su sveučilišta pristala na suradnju u vidu izrade znanstvenih analiza, studija, korelacija i projekcija kao temelja za izradu novog zakona. Uz to pristali su i na sudjelovanje i suradnju s Ministarstvom demografije u organizaciji znanstvenih, stručnih i edukativnih događaja.

Prva javna rasprava o okvirima novog Zakona o demografskoj revitalizaciji održat će se u petak 19. lipnja. Iz Ministarstva demografije rekli su nam da sporazumom žele uključiti sam vrh hrvatske akademske zajednice u izradu zakona.

Iduće godine milijun i 540.000 eura na stipendije za povratnike

U upitu smo Ministarstvo zatražili da nam kažu koje još demografske mjere su u planu za naredni period, a izdvojili su da će ove godine dodijeliti oko 700 stipendija za povratnike na koje će potrošiti milijun i 540.000 eura. Među mjerama je i olakšavanje nostrifikacije diploma, odnosno procesa priznavanja stranih diploma pri zapošljavanju ili nastavku školovanja.

Iz Ministarstva su nam napomenuli da se sve više Hrvata vraća u domovinu, a da je sve veći broj i znanstvenika-povratnika. Najveći broj migranata vraća se iz Njemačke, a povratnike većinom čine obitelji s maloljetnom djecom.

Napominju da kao razloge za povratak navode želju za odgajanjem djece u skladu s hrvatskim tradicionalnim vrijednostima, kvalitetu života, sigurnost i poslovne mogućnosti koje Hrvatska nudi sve više, a koje su se u Njemačkoj i Irskoj u koje su iselile u međuvremenu promijenili, s obzirom na gospodarsko okruženje.