Poznato koje će ustanove kontrolirati obrazovna agencija u 2027.

Učilišta, srednje strukovne škole, privatne škole, pučka otvorena učilišta. Takve ustanove na popisu su Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) za vanjsko vrednovanje u sljedećoj, 2027. godini. Naime, kao što Agencija za znanost i visoko obrazovanje kontrolira visoka učilišta, tako ASOO provjerava u kojoj mjeri ustanove za obrazovanje odraslih ispunjavaju utvrđene standarde kvalitete.

Plan ASOO-a je obići 50 ustanova

Na popisu za 2027. ukupno je 50 ustanova. Među njima su, na primjer, Pučko otvoreno učilište Osijek, Fitnes učilište, LINIGRA - privatna škola s pravom javnosti, Nogometna akademija HNS - Ustanova za obrazovanje odraslih u športu, Hrvatska olimpijska akademija, Srednja strukovna škola Velika Gorica, Pučko otvoreno učilište Marković, Pučko otvoreno učilište Krapina, Pučko otvoreno učilište Hrvatski dom Petrinja i brojni drugi. Cijeli popis možete pronaći na kraju članka.

- Broj ustanova koje će prema Godišnjemu planu biti vanjski vrednovane, Agencija usklađuje sa svojim kapacitetima te dostupnosti članova Stručnoga povjerenstva koji provode proces vanjskog vrednovanja ustanova. Za ustanove koje su uvrštene u Godišnji plan Agencija organizira edukaciju. Ako ustanova ne osigura svog predstavnika na edukaciji, to nije prepreka za provedbu vanjskog vrednovanja ustanove, stoji u odluci za 2027. godinu koju potpisuje ravnatelj ASOO-a Mile Živčić.

Moguće ocjene od vrlo visoke razine do nezadovoljavajuće razine kvalitete

Ovakvo vanjsko vrednovanje ustanove prolaze svakih pet do sedam godina. Nakon vrednovanja Agencija donosi Izvješće o vanjskom vrednovanju ustanove i Rješenje o ocjeni razine kvalitete ustanove.

- Ovim se pristupom štiti kvaliteta obrazovanja odraslih, ustanova za obrazovanje odraslih i programa za obrazovanje odraslih te osigurava ispunjenost standarda kvalitete. Ujedno, tim se postupkom potiče daljnji razvoj kvalitete ustanova u svim segmentima njihova rada (obrazovni programi, učenje i poučavanje, resursi, briga o polaznicima, suradnja i drugo), ali i aktivno preuzimanje odgovornosti samih ustanova za osiguravanje kvalitete i ostvarivanje strateških ciljeva ustanove. Time se doprinosi unaprjeđivanju kvalitete pojedinačnih ustanova, a posljedično i sustava obrazovanja odraslih u cjelini. Postupak vanjskog vrednovanja ustanova sastoji se od aktivnosti koje se provode prije posjeta ustanovi, tijekom posjeta ustanovi i nakon posjeta ustanovi, razjašnjeno je na stranicama ASOO-a.

Svaka kontrola završava jednom od četiriju ocjena, vrlo visoka razina kvalitete, visoka razina kvalitete, zadovoljavajuća razina kvalitete ili nezadovoljavajuća razina kvalitete. Zakon o obrazovanju odraslih kaže kako ustanovi koja je dva puta uzastopno ocijenjena ocjenom nezadovoljavajuće razine kvalitete Ministarstvo može donijeti rješenje kojim se ustanovi trajno zabranjuje izvođenje svih odobrenih programa obrazovanja ili vrednovanja. Svaka ustanova koja dobije ocjenu nezadovoljavajuće razine kvalitete od Agencije dobiva mjere za unaprjeđenje rada te rok za izvršenje mjera. U tom roku ne mogu dobiti dozvolu za pokretanje novih programa. Ali, i dalje mogu obavljati postojeću djelatnost i provoditi svoje programe obrazovanja. Kako su razjasnili iz ASOO-a, postupak vanjskog vrednovanja ustanova nema represivnu namjeru, već mu je cilj unaprjeđenje kvalitete rada ustanova za obrazovanje odraslih.

Popis ustanova predviđenih za vanjsko vrednovanje u 2027. godini pronađite ispod. Napomena: ako vam dokument nije vidljiv, osvježite stranicu.