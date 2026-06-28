Četvrtaši se u ovoj školi pripremaju za važan zadatak u petom: 'Tad su dovoljno zreli'

Vršnjačko nasilje velik je problem, ne samo u školama, već i na internetu. Važno je znati kako spriječiti sukob, ali jednom kad do njega dođe, bitno je i uspješno pomiriti učenike. Za to se upotrebljava vještina medijacije, a učenje o njoj sve je dostupnije kao izborni predmet u školama.

Medijacija se u Osnovnoj školi Petra Zrinskog provodi još od školske godine 2020./2021. kad je škola sudjelovala u projektu Foruma za slobodu odgoja 'Mijenjamo svijet medijacijom'. Škola je tad uvela preventivni program nasilja, a pedagoginja Helena Šikić od ove školske godine vodi izvannastavnu aktivnost 'Mali medijatori'.

Četvrtaši uče biti medijatori

Na 'Malim medijatorima' učenici razvijaju vještine nenasilne komunikacije, aktivnog slušanja, prepoznavanja i upravljanja emocijama te nenasilnog rješavanja sukoba.

- Aktivnost potiče razvoj empatije, suradnje, tolerancije, prihvaćanja različitosti i rješavanja problema mirnim putem u školskom okruženju. Radi se o prevenciji nasilničkog ponašanja te jačanju pozitivnih odnosa među učenicima. Sudjelovanjem u izvannastavnoj aktivnosti, učenici četvrtih razreda se osposobljavaju za vršnjačke medijatore kako bi u petom razredu mogli početi provoditi medijaciju, priča nam pedagoginja Šikić.

Učenici sami predlažu rješenja sukoba

Dodaje da medijacija uči djecu da na sukob gledaju konstruktivno i kao priliku za osobni rast i razvoj te unaprjeđenje odnosa. Djeca na toj aktivnosti uče asertivno komunicirati, odnosno kako se zauzeti za sebe, a da pritom ne povrijede drugu stranu.

- U medijaciji se gleda što se dogodilo, kako su se sukobljene strane osjećale, što im je važno te što oni sami predlažu kao rješenje. Važno je napomenuti da kada učenici sami predlažu rješenje, preuzimaju odgovornost za svoje ponašanje i za pridržavanje dogovora, što je njima jako značajno jer se tako i oni sami više pridržavaju onoga što su rekli u odnosu na to kada im netko drugi kaže što trebaju učiniti, komentira Šikić.

'Forma medijacije se može prilagoditi svim uzrastima'

Naglašava da medijacija nije čarobni štapić koji rješava svaki sukob, već investicija u odnose. Učenici koji primjenjuju što nauče na toj aktivnosti mogu bolje spoznati svoje osjećaje i potrebe te svijest o tome kako se drugi osjećaju. Aktivnost je u OŠ Petra Zrinskog namijenjena učenicima četvrtog razreda, no pedagoginja nam kaže kako medijacija može biti korisna za sve dobne skupine.

- U medijaciju su svi dobrodošli! Nikada nije prerano, a niti prekasno za učenje medijacije. S obzirom na to da se medijacija može prilagoditi s obzirom na dob, možemo reći kako se forma medijacije može prilagoditi svim uzrastima. Primjerice, u vrtićkoj dobi djeca još uvijek razvijaju vještine samoregulacije pa ne možemo provoditi klasičnu medijaciju, no možemo koristiti medijacijske tehnike da djecu poučimo na koji način razgovarati i bolje razumjeti sebe i drugoga te regulaciji, objašnjava pedagoginja.

Održana još jedna konferencija školske medijacije

U nižim razredima osnovne škole cilj je da djeca nauče kako se zauzeti za sebe i kako razgovarati asertivno. Tad su dovoljno emocionalno zrela da ih se uči refleksiji, odnosno razmišljanju o svojim osjećajima. Na prijelazu iz četvrtog razreda ona smatra da su učenici spremni naučiti i kako primijeniti metode medijacije i pomoći kolegama.

- Na prijelazu između razredne i predmetne nastave učenici imaju veliki potencijal za razvijanje vještina vršnjačke medijacije jer je povećana razina svijesti o sebi, svojim osjećajima te se sve više usmjeravaju na vršnjake. Razvijaju sposobnost apstraktnog mišljenja, sposobni su razumjeti sebe i drugoga, zatim što je njima, a što drugima važno te su sposobni za empatiju. Dakle, kognitivno i emotivno su dovoljno zreli da mogu voditi proces medijacije te se dalje razvijati, ispričala je pedagoginja.

Prošlog četvrtka 18. lipnja Forum za slobodu odgoja organizirao je osmu konferenciju školske medijacije ' Možemo to riješiti: Osnaživanje škola za kulturu dijaloga i razvoj empatije u suvremenom okruženju, na kojoj je sudjelovalo više od 70 stručnjaka, nastavnika, školskih medijatora te stručnih suradnika iz škola diljem Hrvatske.