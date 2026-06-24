Čitajte srednja.hr cijelo ljeto uz posebnu cijenu: Pretplatite se za samo 3,99 € mjesečno

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Portal srednja.hr nedavno je uveo pretplatni model, što znači da je dio sadržaja sada rezerviran samo za pretplatnike. Uz pretplatu dobivate neometan pristup svim tekstovima, čitate bez ijednog oglasa, a tjedno vam stižu newsletteri s najvažnijim vijestima iz obrazovanja i studentskog života.

Pretplata ne otključava samo portal srednja.hr. Sestrinski portali mirovina.hr i bauštela.hr dio su iste mreže, pa jedna pretplata znači pun pristup na sva tri portala.

Neovisno novinarstvo ne nastaje samo od sebe - iza njega stoje urednici i novinari koji teme biraju jer su važne čitateljima. Pretplatom izravno podržavate taj način rada.

Ovog ljeta to možete učiniti po posebnoj cijeni: prva tri mjeseca plaćate samo 3,99 € mjesečno uz kod popust. Uz to dobivate:

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tjedni newsletter s najvažnijim vijestima

čitanje bez oglasa.

Pretplatiti se možete ovdje uz kod popust, a akcija vrijedi do 31. kolovoza 2026.