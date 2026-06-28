Tko je nastavnik kojeg su učenici u mirovinu ispratili bakljama? 'Mislim da sam ispunio svoju misiju'

Nakon 44 godine radnog staža i proteklih 19 godina rada u koprivničkoj Gimnaziji 'Fran Galović', nastavnik Tjelesne i zdravstvene kulture (TZK) Ranko Gojković odlazi u zasluženu mirovinu. Njegovi učenici ispratili su ga na nesvakidašnji, ali posve jasan način - špalirom bakljama. Gojković je, naime, i profesionalni nogometni trener, a tijekom svih ovih godina brojni su mu učenici govorili da im je pomogao kao da su - obitelj.

Zauvijek će pamtiti vrhunske rezultate u školskom sportu

Svoj radni vijek u ovoj Gimnaziji opisuje jednostavnom rečenicom: 'Dolazim u školu s određenim iskustvom iz prijašnje škole, radim u izvrsnim uvjetima te u konačnici postižemo vrhunske rezultate'.

- Jednostavno, koliko god je to dugo trajalo, u principu je došlo jako brzo. Ja sam se pomalo pripremao za to i prijašnjih godina, i jednostavno mi to nije nekakvo iznenađenje. Mislim da je to jedan normalan stjecaj okolnosti, i čovjek u životu uvijek treba malo šire gledati oko sebe, nije sve u jednoj struci, u jednom poslu, priča nam Gojković.

Zauvijek će, kaže, pamtiti osvojeno prvo mjesto školskog sportskog društva na nivou države te dodjelu nagrada. U vrijeme kada je bio njegov predsjednik ostvarivali su fantastične rezultate - 'jedno treće mjesto, četiri druga i na kraju finale, bili smo prvaci države'. Učenici su se, objašnjava nam, izrazito mijenjali tijekom proteklih desetljeća. U nekim aspektima to posebno vide upravo nastavnici TZK-a.

- Radimo inicijalna testiranja i pratimo ih iz generacije u generaciju. Nažalost, mijenjaju se na jedan loš način - najveći problem je pretilost, a imaju i sve slabije motoričke sposobnosti. Imamo vrhunske djece, ali u globalu, njihove sposobnosti padaju. Razlozi su uglavnom način života, stres, nedovoljno tjelesno vježbanje i prehrana. Mijenjaju se i ponašanjem. Kod dijela učenika izgubilo se to jedno poštovanje koje je nekad bilo osnova odnosa između profesora i učenika i profesora i roditelja. Nažalost, ličnost profesora i njegov autoritet padaju iz godine u godinu, a teško je vratiti povjerenje i vjeru u profesore jer ih ni zakoni u dovoljnoj mjeri više ne štite, ističe profesor.

'Nastavnike treba rasteretiti prekomjernog pisanja'

Osim što bi volio da se odnos učenika i roditelja prema nastavnicima u budućnosti promijeni na bolje, zaziva i određene promjene u nastavi TZK-a. Najprije bi, kaže, nastavnicima trebalo dozvoliti da fizički više rade s djecom, a ne da se stalno moraju 'baviti pisanjem'.

- Danas se cijeni samo da mi pišemo, a ako to radimo, onda nemamo dovoljno vremena za pravi rad u nastavi. Mislim da trošimo previše vremena na nebitne stvari. Profesore treba osloboditi i rasteretiti tog silnog pisanja i pustiti ih u nastavu, da rade, da djeca vježbaju, pojašnjava Gojković.

Dodaje da bi valjalo probati uvesti i treći sat TZK-a. Osim što bi se tako zaposlilo više kolega, kaže, djeca bi bila 'prisiljena' više vježbati.

- Osim onih koji treniraju po klubovima, djeca izvan škole imaju jako malo fizičke aktivnosti. Mi se jednostavno moramo početi baviti svojom nacijom, ljudima, učenicima, djecom, a bavimo se svime i svačime, samo ne time. Raste i broj djece koja se oslobađaju od nastave TZK-a bez valjanog razloga, a tako se danas-sutra stvaraju ljudi koji će imati problem sa srcem, tlakom i niz drugih stvari, navodi Gojković.

Dio učenika ne voli ovaj predmet, a Gojković smatra da tada na red dolaze nastavnici.

- Oni moraju veliku ulogu preuzeti na sebe. Kod mene ja bilo oslobođeno jako malo učenika, samo oni koji zaista nisu mogli odrađivati nastavu TZK-a. Ostali su radili, trudili se. Poanta je da im pomognemo, da to za njih bude sat na kojem će se ispuhati, opustiti, isključiti iz ostalih problema. Oni trebaju s veseljem dolaziti na nastavu TZK i s veseljem odlaziti s nje. Da, fizički su se umorili, potrošili su se, ali vi na njihovim licima vidite da su sretni i zadovoljni, da s veseljem dolaze na nastavu i da takvi s nje odlaze, smatra ovaj nastavnik.

Poruka za učenike i nove nastavnike

Učenicima poručuje da pokušaju zavoljeti nastavu iz ovog predmeta i da je ona jako dobra za njih.

- Da se ne oslobađaju radi nekakvih malih stvari, da nastoje to prebroditi, da vježbaju. Želim im reći da nastava TZK-a ne prestaje samim zvonom i da s tjelesnom vježbom nastave i kad su doma. Svaki dan minimalno 15, 20, 30 minuta, umjesto laptopa, poručuje Gojković.

Ima poruku i za buduće nastavnike - da se što prije uključe u sistem i pokušaju pronaći nekakav model rada koji će zadovoljiti i njih i učenike u smislu određenog napretka.

- Jer i u našoj nastavi TZK-a treba određeni napredak, treba širiti trendove, međutim te planove i programe jednostavno treba uskladiti sa sposobnostima djece i s vremenom u kojem se nalazite, savjetuje Gojković.

Njegov plan za mirovinu je, prvenstveno, odmoriti se, a nakon toga 'skenirati' cjelokupno zdravstveno stanje i daljnje odluke donositi na osnovu toga. Postoji mogućnost da će se i dalje baviti poslom nogometnog trenera, ali i da će u potpunosti otići iz struke.

- Svakako želim malo više vremena posvetiti obitelji, a uskoro mi se i sin ženi pa se pripremamo i za taj događaj. Velik dio života radio sam dva posla, bio sam trener u Slaven Belupu i profesor u školi i sve mi je bilo vezano uz sport. Ipak, mislim da ću morati nešto raditi jer, nažalost, te naše mirovine su jako male, kaže Gojković.

'Mislim da sam ispunio svoju misiju'

Za kraj, objašnjava nam da nije očekivao ispraćaj koji su mu učenici priredili. Opisuje to kao divnu gestu svojih učenika i nastavnika.

- Kad završite radni vijek i kad vam na kraju krajeva djeca i vaši kolege odaju takvo poštovanje, onda to nema granica. Sve je ovo nekako mjerljivo - rezultati, pehari, medalje, diplome, međutim kada dobijete priznanje od djece kojima ste predavali, to je nemjerljivo. Čovjek se fantastično osjeća u tom trenutku, a nakon toga stiglo mi je i veliko priznanje mojih kolega iz cijele Hrvatske i inozemstva. Čovjek ne bi vjerovao. Sjećat ću se do kraja života tih trenutaka. U tih par minuta stane cijeli radni vijek, stane vam cijeli život. To je jedna nagrada koja se ne da opisati, emocije, nezaboravno, navodi nastavnik.

@podravskilist 🥹 Ranko Gojković, profesor tjelesne i zdravstvene kulture u koprivničkoj Gimnaziji „Fran Galović“, danas odlazi u zasluženu mirovinu. Tijekom dugogodišnjeg rada odgojio je brojne generacije te mnogima prirastao srcu svojom predanošću, znanjem, ljudskošću i vedrim duhom. U znak zahvalnosti i poštovanja, sadašnji ali bivši učenici te kolege profesori, priredili su mu emotivan oproštaj koji će zasigurno pamtiti do kraja svog života #croatia ♬ original sound - PL

Dodaje da je uvijek pokušavao pronaći vrijeme za svoje učenike, a djeca to jako cijene.

- Uvijek sam pokušavao pomoći, savjetovati, jer sam sve to prošao, i kao učenik i kao trener. Puno sam radio s djecom koja su danas profesionalni nogometaši. Neki su mi govorili da sam im pomogao kao da sam dio njihove obitelji. Nastojao sam imati profesorski, ali i prijateljski odnos, i kad su zatražili pomoć, biti im na raspolaganju. To se ne da opisati, izmjeriti u brojkama, ali to je ono kad čovjek sam sebi postavi pitanje je li ispunio svoju misiju. Ja mislim da jesam. Naravno, to će reći drugi, ali nastojim biti profesor u svakom segmentu jer mi smo tu zbog djece, nismo mi svrha sami po sebi. Naša misija i svrha je odgajati ih, učiti, usmjeravati. Svi mi smo u konačnici i slika svojih profesora. Kasnije se formiramo kao vlastite ličnosti, ali nekakva prva usmjerenja i vizije su nam otvorili naši profesori, zaključuje Gojković.