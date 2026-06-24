U gimnazijama prazno ostalo tisuću mjesta, a znamo i koje su škole bile najpopularnije među osmašima

Iako su bile najpopularniji smjer, lani je u gimnazijama prazno ostalo oko tisuću mjesta. Najviše osmaša u 2025. prijavilo je II. gimnaziju u Zagrebu.

Točno u 8 sati ove srijede započele su prijave srednjoškolskih smjerova na upisima u srednje škole. Učenici mogu prijaviti najviše šest smjerova u šest škola i to mogu obaviti sve do 3. srpnja, s tim da će četiri dana kasnije doznati u kojoj su od njih ostvarili pravo upisa. Dok to čekaju, mnogi se pitaju kolike su šanse da upadnu u školu koja im je prvi izbor, ali i gdje je proteklih godina bila najveća navala i koliko je mjesta ostalo prazno po smjerovima. Uvid u stanje u proteklim godinama nudi Školski e-Rudnik (ŠeR) Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Uvjerljiva većina učenika upiše srednju koja im je prvi izbor

Prema tim podacima, prošle je godine školu koja im je prvi izbor upisalo gotovo 86 posto osmaša koji su konkurirali na upisima. Pretočeno u brojku, njih 33.155. Onih koji se nisu uspjeli upisati u školu na vrhu svoje liste bilo je oko 14 posto, odnosno 5.435.

Ipak, treba reći da učenici listu prioriteta mogu mijenjati konstantno do kraja roka za prijavu, iako za to nema razloga, nego škole treba pažljivo poredati prema prioritetu. Objasnili smo već zašto ne bi trebali brisati s liste škole koje bi voljeli upisati da za njih imaju dovoljno bodova, kao i da sustav svakog punog sata za svakog kandidata nalazi program obrazovanja koji mu je trenutačno najviši na listi prioriteta, a na kojemu se po bodovima nalazi u okviru upisne kvote.

U kojim je školama 2025. bilo najviše prijava?

Kada je riječ o srednjoškolskim smjerovima i školama koje su protekle godine imale najviše prijava, na vrhu se nalaze zagrebačke gimnazije. Konkretno, prvi je bio smjer opće gimnazije II. gimnazije u Zagrebu s 1.353 prijave na 168 mjesta, koliko je na kraju i upisanih. Drugi po ovom kriteriju lani je bio opći smjer VII. gimnazije u Zagrebu s 1.331 prijavom na 168 mjesta i sva su mjesta popunjena. Slijedi smjer opće gimnazije u zagrebačkoj Gornjogradskoj gimnaziji s 1.202 prijave na 160 mjesta, a i ondje su lani sva mjesta bila popunjena. Popis 10 srednjih škola s najvećim brojem prijava osmaša u protekloj godini možete vidjeti u tablici ispod.

Top 10 škola prema broju prijava u 2025. | izvor podataka: ŠeR, MZOM

I u najpopularnijim smjerovima ostalo je mjesta

Već je iz prethodnih podataka vidljivo da je najveća navala bila u smjerove općih gimnazija, no i u njima je, gledajući podatke na nacionalnoj razini, u 2025. ostalo mjesta. Za opće gimnazije bilo je 28.246 prijava na nešto više od sedam tisuća mjesta, ali je, prema podacima ŠeR-a, ostalo 998 praznih mjesta. Drugi po poželjnosti na nacionalnoj razini lani je bio smjer referent za poslovnu ekonomiju s 9.966 prijava no i u tim je školama ostalo prazno 200 mjesta.

S preko osam tisuća prijava slijede prirodoslovno-matematička i jezična gimnazija, s time da je u prvima nepopunjeno ostalo 178 mjesta, a u drugima 284. Inače, na prošlogodišnjim upisima u srednje škole sudjelovalo je nešto više od 44 tisuće osmaša, dok je preko 5.800 mjesta ostalo prazno. Podatke za top deset smjerova po broju prijava na nacionalnoj razini, kao i koliko je mjesta ostalo u njima, možete vidjeti u tablici ispod.

Smjerovi s najviše prijava u 2025. i broj praznih mjesta | izvor: ŠeR, MZOM

U koje su se srednje 2025. upisali osmaši s najviše bodova?

U ŠeR-u su dostupni podaci i o prosječnom broju bodova upisanih pa je tako vidljivo i u kojim je srednjoškolskim smjerovima i pripadajućim školama on bio najviši, ne računajući prijemni. Najviši prosječni broj bodova upisanih imali su učenici u smjeru prirodoslovno-matematičke gimnazije u Gimnaziji Antuna Gustava Matoša u Zaboku, 79,80.

Prema istom kriteriju drugi je prirodoslovno-matematički smjer XV. gimnazije u Zagrebu (prosječno 79,78 bodova), a treći smjer prirodoslovne gimnazije Prirodoslovne škole Vladimira Preloga u Zagrebu (prosječno 79,73 boda). Preostalih top deset smjerova prema prosječnom broju bodova upisanih možete vidjeti u tablici ispod, a dostupni su i podaci o bodovima prvog i posljednjeg na listi, prosjeka ocjena učenika te broja upisanih u smjer.

Top 10 škola prema prosječnim bodovima upisanih u 2025. | izvor: ŠeR, MZOM

Prosjek ocjena svih osmaša na upisima je visokih 4,17

Prosjek ocjena 44 tisuće osmaša koji su lani sudjelovali na upisima u srednje škole, bio je visokih 4,17. Prosječni broj bodova koji su imali bio je 59,57. Pritom valja napomenuti da je maksimalni broj bodova za upis gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola 80, a za upis trogodišnjih 50. Vrlo visoke zaključne ocjene i poplava odlikaša koji konkuriraju na upisima dovela je do toga da i ove godine devet srednjih škola ima prijemni za upis, a što se sve boduje na upisima u srednje možete pročitati ovdje.

Mnogi upisuju srednje u drugim općinama ili županijama

Brojni učenici nakon osnovne škole postaju učenici putnici jer upisuju srednju školu izvan svoje općine ili županije. Razlozi mogu biti različiti. Prvenstveno, u manjim mjestima nema srednjih škola, nekima se možda ne sviđa ponuda srednjih škola u obližnjem gradu ili nisu imali dovoljno bodova za upis željene škole u određenom mjestu. Tako je skoro 45 posto učenika na prošlogodišnjim upisima u srednje škole promijenilo općinu, a njih malo više od 11 posto promijenilo je i županiju.

Najčešći je to slučaj u Zagrebačkoj županiji čiji učenici odlaze u srednje škole u Grad Zagreb, a nešto manje dolazi i do obrnutog procesa. Srednje škole u Gradu Zagrebu lani je upisalo i preko stotinu učenika iz Sisačko-moslavačke županije, a neki od učenika iz Zagrebačke županije upisivali su i srednje u Krapinsko-zagorskoj županiji. Migracije učenika na upisima u srednje u 2025. | izvor podataka: ŠeR, MZOM

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