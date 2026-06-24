Što ako ti netko ukrade Instagram ili Gmail? Stručnjak nam je objasnio koliko smo zapravo sigurni na internetu

Napadača najčešće sami pustimo 'kroz vrata' profila, kroz lažne poruke ili aplikacije. Ove tri jednostavne stvari mogu vas zaštiti u pola sata.

Probudite se, uzmete mobitel i dogodi se kratka horor priča. Ne možete ući u svoj Instagram, lozinka je promijenjena. Na vašem profilu je nekakav čudan story kojeg niste stavili. Prvo pomislite da je to neka greška ili gadna zezancija prijatelja. Zatim shvatite da je riječ o stvarnom hakiranju.

To je situacija za koju mislimo sigurno se neće baš nama dogoditi. Influencerima ili velikim tvrtkama već da, ali sigurno ne nama. Ipak, taj scenarij se upravo ostvario.

'Napadač uopće ne provaljuje u sustav nego prevari korisnika da mu sam otvori vrata'

Razgovarali smo s Ivanom Olajošom, inženjerom za sigurnost u cloudu u Spanu, kako zapravo izgledaju ti napadi. Njegov odgovor je iznenađujuće jednostavan.

- Većina ljudi zamišlja hakera koji nekakvim kodom probija lozinke. Stvarnost je puno jednostavnija. U pravilu napadač uopće ne provaljuje u sustav nego prevari korisnika da mu sam otvori vrata, govori Ivan.

Ivan navodi kako je najpopularnija metoda phishing. Dobijete poruku, mail ili DM koji izgleda kao da stiže službeno od Instagrama ili Googlea. Najčešće budu poruke poput pokušaja prijave na vaš račun, upozorenja oko brisanja računa zbog kršenja pravila ili ponuda za suradnju.

U poruci najčešće bude link i nakon što upišete korisničko ime i lozinku, upravo ste je predali napadaču. Ivan objašnjava kako je vrlo čest scenarij da je vaša lozinka već negdje iscurila.

- Kad neki servis doživi proboj podataka, milijuni lozinki završe na internetu, pa ih napadači automatski isprobavaju na Instagramu, Gmailu i drugdje. Ako koristite istu lozinku na više mjesta, ušli su bez imalo muke, naglašava Ivan.

Postoje i lažne aplikacije kojima u žurbi dajete pristup vašem računu, objašnjava Ivan. Pomoću krađe kolačića preko zlonamjernog softvera, napadač jednostavno preuzme vašu već prijavljenu sesiju. Zaključuje kako je pouka uvijek ista: napada se čovjek, a ne tehnologija.

Greške koje radite, a da to ne znate

Iako znamo da je korištenje iste lozinke na više mjesta rizična radnja, Ivan ističe kako postoje i druge greške o kojima rijetko razmišljamo. Najbolja obrana od napada jest dvofaktorska autentifikacija. Ivan objašnjava kako je većina korisnika isključuje jer im je 'naporna'.

- Upravo ona zaustavlja većinu napada, jer čak i ako netko dozna vašu lozinku, bez tog drugog koraka ne može ući, naglašava.

Najveći nemar koji korisnici mogu imati vezan je uz e-mail, kaže Ivan. E-mail je glavni ključ vašeg digitalnog života. Od Instagrama do banke, sve se lozinke resetiraju putem njega. Padne li vam e-mail, redom pada i sve ostalo.

- Tu je i olako dijeljenje dozvola. Kad se negdje prijavljujete putem Googlea ili neku igricu povežete sa svojim računom, ta aplikacija dobiva pristup vašim podacima, a malo tko ikad provjeri komu je sve dao ključeve, ističe Ivan.

Ivan upozorava i na javne Wi-Fi mreže. Kaže kako enkripcija danas štiti gotovo sav promet, pa presretanje lozinke na samoj mreži više nije glavna opasnost. Veći problem je ako napadač podmetne lažnu mrežu na javnom mjestu. Primjerice, spojite se na mrežu kafića ili kolodvora, a dočeka vas lažna stranica za prijavu.

Na kraju, korisnici često javno ostavljaju previše osobnih podataka, kaže. Od datuma rođenja do imena ljubimca, upravo to budu najčešći odgovori na sigurnosna pitanja i materijal za pogađanje lozinki. Foto: Span

Što se može dogoditi nakon što je račun ukraden?

Iako gubitak profila boli, Ivan tvrdi kako je to često najmanja šteta. Stvarna opasnost dolazi od toga što napadač može s vašim računom učiniti.

- Najčešće vaš profil postane oružje protiv vama bliskih ljudi. Napadač u vaše ime piše prijateljima i obitelji, traži da mu hitno pošalju novac jer je tobože zapeo, nudi nekakvu sjajnu investiciju ili šalje phishing linkove. Ljudi nasjedaju jer vjeruju vama, a ne strancu.

Ivan navodi kako nakon toga slijedi krađa identiteta. Vaše fotografije, poruke i privatni podaci mogu poslužiti za lažno predstavljanje, otvaranje računa u vaše ime, čak i ucjenu.

- Najgore je ako padne vaš e-mail. Preko njega se resetiraju lozinke za internetsko bankarstvo, web trgovine sa spremljenim karticama i sve ostalo, pa šteta vrlo brzo postaje i financijska, upozorava Ivan.

Koji su prvi koraci ako shvatimo da smo žrtva takvog napada

Ako se dogodi ono najgore, prvi koraci su ključni. Ivan objašnjava kako je prvo pravilo ne paničariti, ali bitno je reagirati brzo. Dodaje da što prije djelujete, bit će manja šteta.

- Krenite od e-maila. Ako sumnjate da vam je bilo koji račun hakiran, prvo zaštitite mail jer je on ključ za sve ostalo. Promijenite lozinku i uključite dvofaktorsku autentifikaciju, objašnjava Ivan.

Dodaje da ako još imate pristup napadnutom računu, odmah promijenite lozinku, uključite dvofaktorsku autentifikaciju i u postavkama odjavite sve uređaje i sesije kako biste izbacili napadača. Usput provjerite da vam nisu promijenili e-mail ili broj telefona za oporavak.

Ako nemate pristup, Ivan upućuje da idete na službene postupke za oporavak. Instagram i Google imaju posebne stranice za prijavu hakiranog računa koje te vode kroz dokazivanje. Važno je da javite i bliskim ljudima, kao i banci ako je riječ o novcu.

- Javite prijateljima da vam je račun bio kompromitiran da ne nasjednu na poruke u vaše ime i promijenite lozinku svuda gdje ste koristili istu. Ako su u igri novac ili bankovni podaci, javite se banci, a ozbiljnije slučajeve krađe identiteta svakako možete prijaviti policiji, naglašava Ivan.

Arhitekt, detektiv i predavač u jednome

Upravo su stručnjaci poput Ivana ti koji sprječavaju takve napade. Ivan je svoju karijeru u svijetu kibernetičke sigurnosti započeo 2019. godine u Spanu, gdje je rješavao korisničke probleme i kvarove.

Navodi kako mu je to dalo temelje jer je naučio kako sustavi zapravo funkcioniraju. Kasnije je počeo raditi kao analitičar koji prati incidente te od 2023. radi kao inžinjer za sigurnost u cloudu. Ivan kaže da mu rijetko radni dan izgleda isto.

- Kad bih posao morao sažeti, stručnjak za cloud sigurnost je pomalo arhitekt jer gradi sigurne sustave, pomalo detektiv jer traži tragove napada i pomalo predavač jer ljudima objašnjava kako se zaštititi, objašnjava Ivan.

Za sve koje zanima kibernetička sigurnost, Ivan tvrdi da započetak trebate imati radoznalost – želju da shvatite kako nešto radi i kako se nešto može slomiti. Dodaje kako se sve ostalo može naučiti, ali znatiželja se teško naknadno usadi.

Osim toga, navodi kako vam trebaju dobri temelji: kako funkcioniraju mreže, operativni sustavi, cloud. Važno je imati i analitičko razmišljanje i upornost, ali jedna stvar se redovito podcjenjuje, a to je komunikacija.

- Dobar dio posla je objasniti rizik nekome tko nije tehnička osoba i to tako da vas posluša. Sigurnost je timski i ljudski problem barem koliko i tehnički, kaže Ivan. Centar kibernetičke sigurnosti | Foto: Span

Ljetna akademija za buduće cyber stručnjake

Ako te zanima kibernetička sigurnost, postoji konkretna prilika da se upoznate s ovim zanimanjem. Span organizira Ljetnu akademiju za buduće cyber stručnjake. Ivan Olajoš će biti jedan od predavača.

Akademija se održava pet radnih dana i namijenjena je srednjoškolcima starijima od 16 godina i studentima koji tek zakoračuju u ovo područje.

- Trudit ću se da bude što praktičnije, s puno konkretnih primjera, a što manje suhoparne teorije. Želja mi je da na kraju ne samo razumiju kako stvari rade, nego da znaju zaštititi i vlastiti digitalni život. To je vještina koja im koristi bez obzira na to hoće li jednom raditi u sigurnosti ili ne, govori Ivan.

Akademija se održava u dva termina: od 29. lipnja do 3. srpnja i od 24. kolovoza do 28. kolovoza. Za ljetnu akademiju ne treba vam predznanje.

- Dovoljno je da se s računalom snalazite na razini prosječnog korisnika i da imate volju i znatiželju za učenje. Ne očekujemo da znate programirati ni da ste se prije bavili sigurnošću. Najbitnije je da dođete otvoreni za učenje, ističe Ivan.

Što nakon akademije?

Ivan objašnjava da je akademija zamišljena kao prva stanica u svijet kibernetičke sigurnosti. Možete dobiti jasnu sliku je li vas ovo područje zanima i privlači li vas dovoljno da se time u budućnosti bavite.

- Za one koji se pokažu najuspješnijima i najznatiželjnijima, ovo je super odskočna daska za dalje. Nećete nakon ovoga odmah postati inženjeri, ali ćete dobiti konkretnu 'mapu puta' kako nastaviti samostalno učiti: koje kvalitetne izvore pratiti, koje vještine prve razvijati i na koje certifikate ili online tečajeve ciljati ako se jednog dana odlučite profesionalno krenuti u ovom smjeru, govori Ivan.

Dodaje kako će polaznici dobiti jasan kompas i prednost pred vršnjacima ako odluče graditi karijeru u svijetu IT-ja. Prijave su otvorene, a za više informacija o Spanovoj ljetnoj akademiji saznajte ovdje.

Tri stvari koje trebate učiniti sada

Ivan ističe tri stvari koje možete napraviti u sljedećih pola sata. Najjednostavnije je početi s dvofaktorskom autentifikacijom na svim vašim važnim računima. Počnite od e-maila, a zatim dodajte i na društvene mreže.

Ivan preporuča korištenje aplikacije poput Microsoft ili Google Authentificatora ili passkey, koji je sigurniji nego SMS poruka. Ivanov drugi korak je praktičan: nabavite upravitelja za lozinke i za svaki račun postavite zasebnu, jaku lozinku.

Za treći korak Ivan savjetuje stranicu Have I Been Pwned, gdje možete provjeriti jesu li vaši podaci negdje iscurili. Zatim pregledajte koje aplikacije i uređaji imaju pristup tvojim računima pa odjavite sve što ne prepoznajete ili vam više ne treba.

Ako vas zanima kako se braniti od ovakvih napada i saznati izravno od stručnjaka, Span organizira Ljetnu akademiju za buduće cyber stručnjake. Akademija se održava u dva termina tijekom ljeta, po pet radnih dana. Prijave su otvorene, a za više informacija posjetite njihovu web stranicu.

Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr i tvrtke Span.