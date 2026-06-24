Pride u Splitu posvetili učenicima: 'Škola ne smije biti mjesto preživljavanja'

U Splitu će se u subotu 27. lipnja održati 15. Povorka ponosa. Posvećen je ulozi škole u oblikovanju sigurnijeg i pravednijeg društva.
Ovogodišnji Split Pride posvećen je iskustvima LGBTIQ+ učenika i učenica te mjestu koje obrazovni sustav ima u oblikovanju sigurnijeg i pravednijeg društva za sve mlade, a održat će se pod sloganom 'Nije me mater rodila da mučin'. Petnaesta Povorka ponosa u Splitu održat će se u subotu 27. lipnja.
'Posljedice su vidljive i u istraživanjima'
Iz Split Pridea poručuju da kada govorimo o školskim danima, često govorimo o prijateljstvima, simpatijama, omiljenim nastavnicima i uspomenama koje pamtimo cijeli život. No za mnoge LGBTIQ+ osobe škola nije bila mjesto bezbrižnog odrastanja, već mjesto na kojem su naučili da je sigurnije prešutjeti tko su nego riskirati ismijavanje, odbacivanje ili nasilje.
- Petnaest godina nakon prvog Split Pridea, generacija koja je tada sjedila u školskim klupama danas su liječnici i medicinske sestre, profesorice i profesori, programeri, umjetnice, radnici i roditelji. Ipak, iskustva mladih pokazuju da mnogi problemi zbog kojih su tadašnje generacije izlazile na ulice nisu nestali. Pritom se ne radi samo o otvorenoj homofobiji ili transfobiji. Radi se i o nevidljivosti. O učionicama u kojima se LGBTIQ+ osobe nikada ne spominju. O udžbenicima u kojima ne postoje. O nastavnim sadržajima u kojima se o njima govori isključivo kroz stereotipe, kontroverze ili se o njima ne govori nikako, kažu iz Split Pridea.
Dodaju da su posljedice takvog sustava vidljive i u istraživanjima. 38 posto LGBTIQ+ učenika i učenica bilo je izloženo online nasilju zbog svog identiteta, dok je 41 posto mladih navelo da njihov identitet tijekom srednjoškolskog obrazovanja nikada nije bio poštivan niti uvažavan.
- Ovogodišnji Split Pride zato ne govori samo o problemima, nego i o odgovornosti institucija da ih rješavaju. Organizatori i organizatorice traže škole koje reagiraju na govor mržnje i nasilje, veću podršku i edukaciju nastavnog osoblja te obrazovni sustav u kojem LGBTIQ+ osobe neće biti izbrisane iz razgovora o društvu, povijesti, kulturi i ljudskim pravima. 'Škola ne smije biti mjesto preživljavanja. Škola mora biti mjesto sigurnosti'. Poruka je to ovogodišnjeg Pridea, ali i zahtjev da svako dijete, bez obzira na svoju seksualnu orijentaciju, rodni identitet ili rodni izraz, ima pravo na obrazovanje bez straha, navode iz Split Pridea.
Okupljanje 27. lipnja počinje u 18 sati u Đardinu uz glazbeni program DJ Gilje, a povorka kreće u 19 sati ulicama grada. Nakon povratka u Đardin program se nastavlja uz glazbu i druženje do 23 sata, dok će se službeni After Pride Party održati u Klubu Kocka u organizaciji Drag Kokošinjca i Sjemeništa.
- Pozivamo građane i građanke Splita, medije i sve ljude koji vjeruju u jednakost, dostojanstvo i ljudska prava da nam se pridruže u subotu, 27. lipnja, na petnaestom Split Prideu, poručuju.