Pride u Splitu posvetili učenicima: 'Škola ne smije biti mjesto preživljavanja'

U Splitu će se u subotu 27. lipnja održati 15. Povorka ponosa. Posvećen je ulozi škole u oblikovanju sigurnijeg i pravednijeg društva.

Ovogodišnji Split Pride posvećen je iskustvima LGBTIQ+ učenika i učenica te mjestu koje obrazovni sustav ima u oblikovanju sigurnijeg i pravednijeg društva za sve mlade, a održat će se pod sloganom 'Nije me mater rodila da mučin'. Petnaesta Povorka ponosa u Splitu održat će se u subotu 27. lipnja.

'Posljedice su vidljive i u istraživanjima'

Iz Split Pridea poručuju da kada govorimo o školskim danima, često govorimo o prijateljstvima, simpatijama, omiljenim nastavnicima i uspomenama koje pamtimo cijeli život. No za mnoge LGBTIQ+ osobe škola nije bila mjesto bezbrižnog odrastanja, već mjesto na kojem su naučili da je sigurnije prešutjeti tko su nego riskirati ismijavanje, odbacivanje ili nasilje.

- Petnaest godina nakon prvog Split Pridea, generacija koja je tada sjedila u školskim klupama danas su liječnici i medicinske sestre, profesorice i profesori, programeri, umjetnice, radnici i roditelji. Ipak, iskustva mladih pokazuju da mnogi problemi zbog kojih su tadašnje generacije izlazile na ulice nisu nestali. Pritom se ne radi samo o otvorenoj homofobiji ili transfobiji. Radi se i o nevidljivosti. O učionicama u kojima se LGBTIQ+ osobe nikada ne spominju. O udžbenicima u kojima ne postoje. O nastavnim sadržajima u kojima se o njima govori isključivo kroz stereotipe, kontroverze ili se o njima ne govori nikako, kažu iz Split Pridea.

Dodaju da su posljedice takvog sustava vidljive i u istraživanjima. 38 posto LGBTIQ+ učenika i učenica bilo je izloženo online nasilju zbog svog identiteta, dok je 41 posto mladih navelo da njihov identitet tijekom srednjoškolskog obrazovanja nikada nije bio poštivan niti uvažavan.

'Škola ne smije biti mjesto preživljavanja'

- Ovogodišnji Split Pride zato ne govori samo o problemima, nego i o odgovornosti institucija da ih rješavaju. Organizatori i organizatorice traže škole koje reagiraju na govor mržnje i nasilje, veću podršku i edukaciju nastavnog osoblja te obrazovni sustav u kojem LGBTIQ+ osobe neće biti izbrisane iz razgovora o društvu, povijesti, kulturi i ljudskim pravima. 'Škola ne smije biti mjesto preživljavanja. Škola mora biti mjesto sigurnosti'. Poruka je to ovogodišnjeg Pridea, ali i zahtjev da svako dijete, bez obzira na svoju seksualnu orijentaciju, rodni identitet ili rodni izraz, ima pravo na obrazovanje bez straha, navode iz Split Pridea.

Okupljanje 27. lipnja počinje u 18 sati u Đardinu uz glazbeni program DJ Gilje, a povorka kreće u 19 sati ulicama grada. Nakon povratka u Đardin program se nastavlja uz glazbu i druženje do 23 sata, dok će se službeni After Pride Party održati u Klubu Kocka u organizaciji Drag Kokošinjca i Sjemeništa.

- Pozivamo građane i građanke Splita, medije i sve ljude koji vjeruju u jednakost, dostojanstvo i ljudska prava da nam se pridruže u subotu, 27. lipnja, na petnaestom Split Prideu, poručuju.