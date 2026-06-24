Desničari u Saboru traže promjene udžbenika Povijesti: Svugdje vide komuniste infiltrirane u školstvo

U organizaciji Igora Peternela, skupina desnih intelektualaca govorila je o promjenama koje žele u kurikulu iz povijesti.

Svega dva dana nakon obilježavanja Dana antifašističke borbe, u Hrvatskom saboru održan je okrugli stol koji dovodi u pitanje tekovine antifašizma i traži potpunu reviziju kurikuluma i udžbenika iz povijesti. Organizator skupa je saborski zastupnik stranke DOMiNO Igor Peternel, a na njemu su sudjelovali brojni desni intelektualci.

Glavne poruke koje su se mogle čuti na okruglom stolu jesu da udžbenici iz povijesti iskrivljuju sliku o komunističkom režimu, ublažavajući komunističke zločine, te da demokratizacija društva nije bila tekovina partizana i jugoslavenskih boraca koji su se zalagali za diktaturu. Međutim, na skupu je izneseno i nekoliko teorija zavjere. Primjerice, saborski zastupnik Josip Jurčević izjavio je da su pojedina suđenja u Haagu namještena te da je bivši ministar obrazovanja Dragan Primorac sklopio 'solunski deal' s izdavačima udžbenika kojim je proširena komunistička propaganda.

Postavilo se pitanje tko piše udžbenike

Organizator skupa Igor Peternel otvorio je skup iskazom da više od tri desetljeća nakon raspada SFRJ i proglašenja samostalne RH naše društvo još nije postiglo samostalan i nedvosmislen odnos prema komunističkom razdoblju i uspostavi jugoslavenske vlasti.

- Posebno je otvoreno pitanje kako se to razdoblje poučava i interpretira u školama i kakvu sliku o njemu dobivaju mlade generacije. Ovaj okrugli stol polazi od teze da je 1945. u Hrvatskoj značila ne samo kraj rata, nego i početak nove političke stvarnosti, uspostavu jednopartijske jugoslavenske vlasti obilježene represijom, likvidacijama bez suđenja, progonom političkih protivnika, oduzimanjem imovine i gušenjem svih političkih sloboda. Postavlja se pitanje uči li se o toj dimenziji komunističkog poretka dovoljno jasno, bez relativizacije, bez zadržavanja terminologije oblikovane u prethodnom sustavu. Dok se partizanski pokret u javnosti, pogotovo u medijima, predstavlja kao oslobodilački, rjeđe se naglašava njegova revolucionarna priroda i činjenica da je sustav iz rata izašao bez demokratskog legitimiteta. U kojoj se mjeri učenicima danas govori o Bleiburgu, Križnom putu, logorima, zatvaranjima, sustavnoj represiji nad neistomišljenicima? Koristi li se u školama nedvosmisleno pojam komunističke diktature ili se to radi u ublaženoj formi kroz formulacije koje zamagljuju narav poretka?, najavio je o čemu će biti riječ Peternel.

Dodao je da je posebno osjetljivo pitanje tko oblikuje sadržaj koji se prenosi mladim generacijama, odnosno je li riječ o neutralnim ili ideološki profiliranim autorima. Naglasio je da treba provjeriti postoji li u procesu izrade kurikuluma transparentnost i pluralizam ili dominira uzak krug stručnjaka s jasno oblikovanim vrijednosnim stajalištima.

Argument da partizani nisu bili za demokraciju

Raspravu je otvorio Tomislav Jonjić, kandidat za predsjednika države na prošlim predsjedničkim izborima, inače odvjetnik i povjesničar. Jonjić je počeo svoje izlaganje osvrtom na izjavu Nevena Budaka, bivšeg dekana Filozofskog fakulteta i partijskog sekretara, koji je u emisiji Dobro jutro, Hrvatska rekao da su partizani postavili temelje za demokratizaciju.

- Obraćanje javnosti počeo je tvrdnjom da su pripadnici sisačkog partizanskog odreda, dakle skupine političkih desperadosa, koji su bez ikakvih dokaza ili činjenica proglašeni vojnom postrojbom, zacrtali naš put u slobodu i demokraciju. Većina tih sisačkih komunista preživjela je rat i nikad nije spomenula demokraciju jer ni oni ni njihov sovjetski uzor u negaciji demokracije nisu nimalo zaostajali za Hitlerovim Trećim Reichom, izjavio je Jonjić.

Time je htio potkrijepiti da se u udžbenicima koristi pogrešna i neprecizna terminologija te je naglasio da nije bila riječ o partizanskom, već o jugoslavenskom pokretu, što se očituje iz njihova cilja, koji, kako Jonjić kaže, nije bio oslobađanje Hrvatske, već osnivanje nove diktature. Jonjić je zatim rekao da Zagreb dolaskom Jugoslavenske narodne armije nije bio oslobođen, već okupiran.

'Počelo je izdavanje solunskih udžbenika i kriminalizacija Domovinskog rata'

Idući je riječ preuzeo nezavisni saborski zastupnik Josip Jurčević, inače povjesničar i filozof te autor školskih udžbenika. Jurčević je u izlaganju naveo nekoliko spornih izjava i teorija zavjere. Rekao je da je Frankfurtska škola, kojoj su pripadali mnogi istaknuti njemački lijevo orijentirani filozofi i sociolozi, stajala iza propagiranja jednoumlja i globalnog širenja komunizma te da je njezina ruka u Jugoslaviji bio Agitprop, kasnije nazvan Uredom za informiranje, koji je radio na preuzimanju škola.

Jurčević teoretizira da se utjecaj Agitpropa u hrvatskim školama zadržao i nakon osamostaljenja te da 'vjetrić demokracije i hrvatstva' u školskim, kulturnim, civilnodruštvenim i javnim institucijama nije osjetio devedesetih.

- Nakon 2000. stvar se vraća unatrag. Očekivalo se da će nastava povijesti ići nekim pluralnim tijekovima zapadnog svijeta, međutim u vrijeme ministra Primorca počelo je izdavanje solunskih udžbenika i kriminalizacija Domovinskog rata. Sva su mitska mjesta hrvatske obrane bila žrtva tipičnih montiranih procesa, rekao je između ostalog Jurčević.

'Cilj im je bio oteti djecu'

Svoju argumentaciju nastavlja iskazom da je Europa odgojno-obrazovno integrirana pa bi 'pogrešne činjenice i interpretacije' koje učenici uče u školi mogle oštetiti mlade na nekom razgovoru za posao. Jurčević kaže da zbog toga u bitci za nastavu povijesti sudjeluje više desetljeća te da je nakon njegova znanstvenog članka o jednom neobjektivnom udžbeniku za četvrti razred gimnazije taj udžbenik uklonjen s popisa, što je, tvrdi Jurčević, ministar Radovan Fuchs učinio kako mu dotična afera ne bi naštetila na izborima 2024. godine.

- Cilj im je bio oteti djecu, ali Hipodrom, a potom i Sinj pokazali su da im to nije uspjelo, završio je svoje izlaganje Jurčević, aludirajući na koncerte Marka Perkovića Thompsona, koji je na pozornici nosio majicu sa zatvorskim brojem hrvatskog emigranta i terorista Zvonka Bušića.

'Držim da se treba okrenuti iskrenoj povijesti'

Povjesničar Zlatko Begonja, inače upravitelj Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, istaknuo je da povijesni udžbenici ne bi mlade trebali učiti da ikoga preziru, iako u izjavama nije izravno rekao na koga misli.

- Poučavanje prezira odnosi se na sve one koji su razmišljali o uspostavi samostalne i suverene Republike Hrvatske. Mislim da o tome jednako tako treba povesti računa i stvari nazvati pravim imenom. U tom kontekstu držim da se treba okrenuti iskrenoj povijesti, razumijevanju vlastite prošlosti i držim da se stoga treba osloboditi balkanske povijesti, koja još uvijek na određen način itekako predstavlja nekakvu ključnu odrednicu, rekao je Begonja.

Žele više domaće, a manje svjetske povijesti

Na skupu je sudjelovao i Dominik Andreić, koji se na internetu predstavlja kao neovisni istraživač, između ostalog autor na portalu Misao.hr i Rat.hr. Najkonkretnije je govorio o tome koje promjene žele u kurikulu, naglašavajući da bi fokus kurikula povijesti trebao biti na nacionalnoj povijesti, njegujući kulturnu baštinu i žrtvu hrvatskih predaka. Međutim, rekao je da donošenje novog nastavnog plana i programa i promjene kurikula neće biti dovoljno da zaustave sukobe oko kulture sjećanja jer veliku ulogu u formiranju stavova igraju mediji, popularna kultura i kulturne manifestacije. Stoga Andreić smatra da bi Hrvatska trebala financirati sadržaje koji promoviraju hrvatski identitet i nacionalne vrijednosti te obustaviti financiranje onih koji urušavaju njihove temelje.

- Važne vrijednosti hrvatskog društva često se nalaze na udaru ideoloških trendova i struja koje su prisutne u društveno-humanističkim znanostima, a koje se sa svjetskih sveučilišta prenose na domaća i prezentiraju kao nekakvi znanstveni noviteti, no riječ je o trendovima koje će pregaziti vrijeme, izjavio je Andreić.