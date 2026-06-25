Ova gimnazija od jeseni uvodi niz novih predmeta, mnogi su neuobičajeni: 'Osluškujemo učenike'

II. gimnazija u Osijeku uvodi od jeseni niz fakultativnih predmeta. Nutricionizam, Financijska pismenost i Umjetna inteligencija samo su neki od njih.

U srijedu je počeo važan dio procesa upisa u srednje škole - prijave srednjoškolskih programa u sustavu e-Upisi. II. gimnazija u Osijeku nudi jezičnu gimnaziju, a ove godine upisuju četiri razreda, kaže tako odluka Ministarstva.

Učenici će moći pohađati Nutricionizam, Financijsku pismenost, Umjetnu inteligenciju...

No, iz te škole imaju i dobre vijesti za učenike - od jeseni i nove školske godine uvode niz novih fakultativnih predmeta kroz koje će, kako kažu, učenici imati još više mogućnosti za razvoj znanja, vještina i osobnih interesa. Tako će učenici, uz postojeće programe, moći birati između predmeta poput Dramske umjetnosti, Vizualne umjetnosti, Umjetne inteligencije, Primijenjene matematike, Informatike, Financijske pismenosti i Nutricionizma.

Iz II. gimnazije u Osijeku ističu da tako škola spaja umjetnost, tehnologiju i praktična životna znanja u obrazovni program koji odgovara izazovima suvremenog društva.

- Osluškujemo potrebe učenika, roditelja i zajednice te nastojimo kontinuirano unapređivati naš obrazovni program. Naš je cilj stvoriti školu koja potiče znatiželju, izvrsnost i cjelovit razvoj mladih ljudi, istaknula je ravnateljica Nives Merčep.

Žele da učenici ostvare svoj puni potencijal

Raznolika ponuda, ističu iz škole, omogućuje učenicima da razvijaju kreativnost, digitalne kompetencije, analitičko razmišljanje, financijsku odgovornost i svijest o važnosti zdravog načina života, pri čemu fakultativna nastava ostaje izborna i prilagođena njihovim interesima.

- Proširenje fakultativne nastave nadovezuje se na niz aktivnosti kojima škola kontinuirano obogaćuje obrazovno iskustvo svojih učenika, uključujući projekt 'Mozaik znanja i vještina', usmjeren na razvoj njihovih interesa, talenata i praktičnih kompetencija kroz proširenu ponudu izvannastavnih aktivnosti. Uz potporu Ministarstva kroz sufinanciranje projekata te kontinuiranu podršku Osječko-baranjske županije kao osnivača, škola nastavlja graditi suvremeno i poticajno okruženje u kojem učenici mogu ostvariti svoj puni potencijal, navodi se u priopćenju II. gimnazije Osijek.

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