Luka Dončić dijeli stipendije za mlade sportaše: Ukupan iznos 22.000 eura, evo gdje se prijaviti

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25. lipanj 2026.
Legendarni slovenski košarkaš pokrenuo je svoju zakladu, a sad dijeli i trogodišnje stipendije na koje se mogu prijaviti sportaši iz niza zemalja.
Zaklada Luka Dončić danas je službeno otvorila prijave za svoje stipendije. Riječ je o trogodišnjem programu 'Stay in Play' (eng. za 'Ostani u igri)', kojem je cilj uklanjanje financijskih prepreka zbog kojih mladi često odustaju od sporta. Nakon što je slovenska legenda košarke Luka Dončić preuzeo klub Vanoli Cremonu, odlučio je uložiti novac i u nove mlade nade.
Tijekom sljedeće tri godine Zaklada Luka Dončić dodijelit će do 25.000 američkih dolara (ekvivalent oko 22.000 eura) pojedinačno za 77 mladih sportaša u dobi od 12 do 15 godina diljem svijeta. Stipendije su namijenjene pokrivanju troškova koji često predstavljaju najveću prepreku za sudjelovanje - za trenere ili treninge, opremu, putne troškove vezane uz treninge ili natjecanja te članarine u klubovima, ligama ili programima.
- Kad sam bio dijete i odrastao u Ljubljani, sve što sam želio bilo je izaći na vanjski teren iza svoje zgrade i igrati košarku. To je bilo moje mjesto mira. Jako me rastuži kad vidim da djeca napuštaju sport zbog okolnosti koje nisu pod njihovom kontrolom. Sport je promijenio moj život i znam koliko brzo snovi mogu nestati bez pravih prilika. Zato sam toliko strastven oko programa ’Stay in Play’. Želim pomoći mladim sportašima da nastave igrati sport koji vole, izjavio je Luka Dončić.
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Program 'Stay in Play' usmjeren je na mlade sportaše u dobi od 12 do 15 godina, razdoblje u kojem stopa odustajanja najviše raste. Istraživanja pokazuju da većina djece prestaje trenirati do 12. godine, ne zato što su izgubili interes ili talent, već zato što financijski pritisak postaje prevelik. 'Stay in Play' je zamišljen kao podrška upravo u tim ključnim godinama, kako bi mladi sportaši mogli nastaviti razvijati svoje vještine, graditi samopouzdanje i zadržati radost igre.
- Financijske prepreke ne bi smjele odlučivati o tome hoće li mladi sportaš nastaviti s onim što voli. Ovdje nije riječ o traženju sljedeće generacije profesionalaca. Radi se o svakoj mladoj osobi koja je pronašla nešto što voli, a čiji je put doveden u pitanje zbog novca. Luka je pokrenuo ’Stay in Play’ upravo zato da osigura da ne moraju odustati. Svaki sportaš najbolje zna što mu je potrebno da bi nastavio trenirati. Vjerujemo njihovom osjećaju i posvećeni smo tome da im omogućimo potrebnu podršku, izjavila je Lara Beth Seager, glavna direktorica Zaklade Luka Dončić.
Prijave su otvorene od 24. lipnja, i trajat će do 20. kolovoza 2026. godine, za mlade sportaše iz Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Španjolske, Italije, Njemačke, Grčke, Slovenije, Srbije. Program pruža podršku sportašima u 176 sportova, od košarke i nogometa do gimnastike, plivanja, atletike i mnogih drugih.
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Stipendije su fleksibilne, a dodijeljena sredstva se mogu koristiti za kupovinu sportske opreme, troškove trenera i treninga, putovanja na natjecanja ili centre za trening te kotizacije za turnire i članarine u ligama.
Zaklada Luka Dončić počela je s radom u prosincu 2024. godine i od tad je ostvarila niz partnerstva s istraživačkim institutima. Primjeri za to su izvješće 'Inside Youth Basketball', koje istražuje razlike mladih košarkaša u SAD-u i na Balkanu i 'Total Hoops', znanstveno utemeljen edukativni program za košarkaške trenere.
Za prvi turu stipendija možete se prijaviti na poveznici, s krajnjim rokom do 20. kolovoza. Prva skupina dobitnika bit će objavljena ove zime.
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