Već su izašle prve ljestvice upisa u srednje: Objavljeno i koliko je osmaša obavilo prijavu do podne

Do podne je srednju školu prijavila gotovo polovica osmaša. Prve, ogledne ljestvice, već su vidljive u sustavu, a osvježavaju se svaki sat.

U srijedu u 8 sati za učenike koji su završili osmi razred započele su prijave srednjoškolskih programa u sustavu e-Upisi. Prema podacima Školskog e-Rudnika, osme je razrede ove godine završilo oko 37.986 učenika, s tim da je ukupna upisna kvota u javnim i privatnim školama ove godine 47.455 mjesta. Učenici mogu prijaviti najviše šest smjerova u šest škola. CARNET je otkrio kako je u samo četiri sata, odnosno do podneva ove srijede, programe prijavilo oko 47 posto učenika. Prve, ogledne ljestvice poretka mogu se pratiti od 14:00 sati u kartici 'Moji rezultati' i lista se osvježava svakih sat vremena.

- Podsjećamo da se programi koji zahtijevaju dodatne provjere mogu prijavljivati do 26. lipnja u 16:00 sati, dok prijave za ostale programe traju do 3. srpnja u 12:00 sati. Prilikom odabira programa na prvo mjesto stavite program koji najviše želite upisati, a zatim redom ostale odabire, poručili su iz CARNET-a.

S obzirom na to da su prve, ogledne liste već objavljene, napomenimo da će osmaši na njima vidjeti polja 'rang' i 'mogući rang', pa su česte dvojbe oko toga što znače svi pojmovi. Polje 'rang' odnosi se na mjesto na ljestvici poretka ako je odabrani obrazovni program najbolji odabir te za sve programe koji se na listi prioriteta nalaze iznad prijavljenog obrazovnog programa koji je najbolji odabir.

Kako je objasnio CARNET u najčešćim pitanjima i odgovorima u sustavu e-Upisi, za ostale prijavljene obrazovne programe koji se nalaze niže na listi prioriteta prikazuje se samo mogući rang koji je informativan te se kandidat ne nalazi na listi tih programa kako ne bi zauzimao mjesto drugim kandidatima. Osmaši možda primijete i da ponegdje nedostaju redni brojevi na rang-listi, a to se dogodi kad učenici imaju jednaki broj bodova i moraju biti rangirani na istoj poziciji. Na primjer, ako dvoje učenika ima isti broj bodova onda su oboje 8. na listi, a sljedeći će biti 10.

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