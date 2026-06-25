I dio srednjoškolaca ima pravo na besplatne udžbenike, pogledajte koji su uvjeti

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14:08 275 d 23.09.2025
25. lipanj 2026.
Srednjoškolci čija obitelj koristi zajamčenu minimalnu naknadu i u 2026./27. imat će pravo na udžbenike plaćene iz državnog proračuna.
Učenici su trenutačno na praznicima, a za srednjoškolce i njihove roditelje će kroz otprilike mjesec dana započeti potraga za udžbenicima. Jer oni, za razliku od udžbenika osnovnoškolaca, nisu besplatni, tek ih pojedini gradovi ili općine odlučuju sufinancirati.
Kada je riječ o srednjoškolcima, izuzetak su jedino učenici koji žive u obiteljima koje su korisnici zajamčene minimalne naknade. Za njih će država i ove godine osiguravati i besplatne udžbenike i druge obrazovne materijale. Prijedlog te odluke objavljen je u javnom savjetovanju.
- Predloženom odlukom Vlada Republike Hrvatske, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, za školsku godinu 2026./2027. osigurat će obvezne udžbenike za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj koji su članovi kućanstva koje je do 31. kolovoza 2026. utvrđeno kao korisnik zajamčene minimalne naknade, sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi. Spomenuto pravo učenik ostvaruje za sve obvezne udžbenike za nastavne predmete za određeni razred iz odluke o odabiru udžbenika za srednju školu, razred i odjeljenje koji učenik pohađa, a prema odabiru iz Kataloga odobrenih udžbenika koji objavljuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih na svojim mrežnim stranicama. Spomenuto pravo ne ostvaruju učenici koji ostvaruju pravo na sve obvezne udžbenike po drugoj osnovi, učenici koji ostvaruju pravo na puni novčani iznos za njihovu nabavu te učenici koji ponavljaju razred, stoji u prijedlogu ove odluke.
U protekloj godini iz državnog su proračuna tako financirani udžbenici za 440 učenika srednjih škola u iznosu od 89.877,90 eura. Procjena je da će se iz proračuna u 2026./2027. financirati udžbenici za oko 500 učenika srednjih škola, za što je osigurano 100.000,00 eura.
Zakon o udžbenicima propisuje da su udžbenici koje financira država vlasništvo škole, pa se oni nakon uporabe i vraćaju školama, a škole udžbenike predviđene za višegodišnje korištenje koriste sljedeće školske godine za istu svrhu. Kada je riječ o drugim obrazovnim materijalima koji su namijenjeni za jednogodišnje korištenje, npr. radne bilježnice, škola ih može pokloniti učeniku, dok se ostali, poput atlasa, vraćaju. U ovom javnom savjetovanju možete sudjelovati na poveznici.
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Napomenimo da, osim što su iz državnog proračuna financirani udžbenici za sve osnovnoškolce, država će financirati i druge obrazovne materijale za osnovnoškolce čija je obitelj korisnik zajamčene minimalne naknade, djeci nezaposlenih branitelja i ratnih stradalnika te učenicima čija je škola u eksperimentalnom programu cjelodnevne škole.
- Predloženom odlukom Vlada Republike Hrvatske, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, za školsku godinu 2026./2027. osigurat će druge obrazovne materijale, odnosno nastavna sredstva (tiskana, digitalna ili fizička) koja pomažu u ostvarivanju pojedinih odgojno-obrazovnih ishoda utvrđenih predmetnim kurikulumom, kao i očekivanja međupredmetnih tema za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj koji su članovi kućanstva koje je do 31. kolovoza 2026. utvrđeno kao korisnik zajamčene minimalne naknade, sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi, učenike škola koje sudjeluju u provedbi Eksperimentalnoga programa 'Osnovna škola kao cjelodnevna škola - Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja', učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj koji su članovi kućanstva osobe koja je do 31. kolovoza 2026. utvrđena kao korisnik naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, sukladno propisu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj koji su članovi kućanstva osobe koja je do 31. kolovoza 2026. utvrđena kao korisnik novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata, sukladno propisu kojim se uređuju prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata. Spomenuto pravo učenik ostvaruje sukladno odluci o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala, koja je objavljena na mrežnim stranicama osnovne škole, za razred koji učenik pohađa i sukladno članku 16. stavku 8. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, stoji u prijedlogu odluke u e-Savjetovanju kojem se možete priključiti ovdje.
To pravo neće ostvariti osnovnoškolci koji ostvaruju pravo na druge obrazovne materijale po drugoj osnovi, učenici koji ostvaruju pravo na puni novčani iznos za njihovu nabavu te učenici koji ponavljaju razred, osim ako idu u školu koja sudjeluje u eksperimentalnom programu cjelodnevne nastave.
Protekle školske godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih financiralo je druge obrazovne materijale za 1.487 učenika osnovnih škola u iznosu od 80.277,70 eura. U istoj godini Ministarstvo hrvatskih branitelja financiralo je druge obrazovne materijale za 36 učenika osnovnih škola u iznosu od 2.398,08 eura. Procjenjuje se da će Ministarstvo obrazovanja iduće godine financirati druge obrazovne materijale za oko 1.500 učenika osnovnih škola za što je osigurano 90.000,00 eura, a Ministarstvo hrvatskih branitelja za oko 40 učenika za što je osigurano 2.500,00 eura.
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