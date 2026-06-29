Koju srednju školu upisati? Donosimo jednostavan vodič sa svim informacijama na jednom mjestu

Za sve osmaše koji još nisu sigurni koju srednju školu upisati, donosimo digitalni katalog sa svim informacijama o srednjim školama u Hrvatskoj.

Upisi u srednje škole su počeli, a osmaši diljem Hrvatske suočeni su s jednom od prvih važnijih životnih odluka: koju srednju školu odabrati? U moru ponuda i škola, vrlo lako se izgubimo.

Upravo zato postoji Online predstavljanje škola na portalu srednja.hr. Riječ je o digitalnom katalogu koji obuhvaća sve srednje škole u Hrvatskoj i razvijen je u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija. Prošle je godine zabilježio čak 103.000 posjeta, što dovoljno govori koliko je učenicima i roditeljima ovakav pregled zapravo potreban.

Prije nego krenete istraživati škole, dobro je znati kako stojite s bodovima. Kalkulator bodova omogućava vam da brzo provjerite prosječan, najmanji i najveći broj bodova potreban za upis u željenu školu tijekom posljednjih osam godina. Prošle je godine zabilježio čak 680.000 posjeta.

Kako pretraživati škole?

Na Online predstavljanju škola možete pretraživati škole prema nazivu, vrsti ili gradu. Filteri obuhvaćaju glazbene i plesne škole, javne i privatne srednje škole, a pretragu možete suziti i prema obrazovnom profilu koji vas zanima, tako da odmah vidite samo ono što je relevantno za vas.

Kada pronađete školu koja vas zanima, kliknite na nju i otvorit će vam se cijela njezina stranica. Tamo možete pročitati o povijesti škole, uvjetima upisa, izvannastavnim aktivnostima i natjecanjima, a pregledati možete i fotografije te videozapise, uključujući i videe trenutnih učenika koji dijele svoje iskustvo. Na kraju stranice nalaze se i kontakt informacije, u slučaju da imate dodatnih pitanja. Online predstavljanje škola | Foto: srednja.hr

Zašto je vrijedi koristiti?

Odabir srednje škole nije samo odabir programa, to je odabir okoline u kojoj ćete provesti iduće četiri godine. Online predstavljanje škola omogućava vam da si stvorite realnu sliku o školi prije nego se odlučite o upisu i to ne samo na papiru. Fotografije, videa i osobne priče učenika daju vam uvid koji ne možete dobiti čitajući samo prospekte.

Ako još niste sigurni odakle krenuti, ovo je pravo mjesto za početak. Pronađite školu koja je prava za vas ovdje.