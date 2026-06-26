Stigla je nova društvena mreža, obećaje kraj botova i štetnog algoritma: Kao da se trudi odbiti mlade

W Social ušla je u svoj drugi tjedan otvorene bete, a za sad je privukla 40 milijuna korisnika. Traži registraciju osobnom, a no zato nema botove.

Europa je dobila svoju društvenu mrežu, koja je ušla u otvorenu betu 17. lipnja ove godine. Riječ je o W Socialu, koji je početkom ove godine osnovan u Švedskoj, te je od tad bio u fazi razvoja. Razvoj europske društvene mreže između ostalih podržala je i Europska komisija, koja je objavila da se njeni dužnosnici pridružuju mreži, prenio je Euronews.

W Social najviše nalikuje X-u, međutim razlikuje se po ključnom detalju, za prijavu na ovu mrežu potrebno se registrirati s pomoću osobne iskaznice ili elektroničke putovnice. Time se provjerava da su svi korisnici punoljetni i sprječava pristup botovima.

Izvršna direktorica nove platforme Anna Zeiter rekla je da je njena misija više ljudske interakcije i manje botova kako bi smanjili širenje dezinformacija i rastući broj manipulacija koje su sve prisutnije na drugim društvenim mrežama. W ističe da je zaštićen od stvaranja eho-komora i filter mjehurića te da korisnici na toj platformi mogu iskusiti više od onog što im algoritam na drugim mrežama servira.

Korisnici odlučuju hoće li biti anonimni ili podijeliti ime i prezime

W osobe podatke korisnika verificira putem aplikacije W Identity, za koju tvrdi da im pruža potpunu privatnost i da 'osobni podaci ne napuštaju korisnikov uređaj, ako ih ne odluče podijeliti'. Verifikacija se provodi kako bi sustav potvrdio da je korisnik stvarna osoba, a zatim on ili ona odlučuje hoće li na mreži koristiti svoje stvarno ime i prezime ili će ostati anoniman.

W je programiran na otvorenom AT-protokolu, što znači da se objave s te mreže mogu podijeliti na drugim platformama koje također koriste tu digitalnu infrastrukturu, kao što je na primjer Bluesky. Popularnije mreže poput Facebooka, X-a i LinkedIna koriste svoje protokole.

Uklanjanje botova i kroćenje algoritma svakako zvuče kao prednosti ove platforme, međutim pitanje je koliko mladih će je koristiti. Za početak na platformu se ni ne mogu prijaviti korisnici mlađi od 18 godina. To znači da će u trenutku kad će biti dovoljno stari da otvore račun, vjerojatno koristiti druge društvene mreže i naviknuti se na algoritme programirane tako da plijene pažnju. Pitanje je zašto bi onda imali ikakvu motivaciju prijeći na platformu, koja će se mnogim mladima u tom trenutku vjerojatno činiti dosadno.

Platforma ni ne pokušava privući mlade

Na njihovoj službenoj stranici nema podataka o mladim korisnicima, a kako je platforma u otvorenoj beti tek tjedan dana, svi podaci još su prilično vremenski ograničeni. Za sad je navedeno da broje više od 4 milijuna objava dnevno te imaju više od 40 milijuna korisnika. To možda zvuči kao velika brojka, međutim Facebook ima oko 3,07 milijardi aktivnih korisnika, dok X, kojem je ova društvena mreža najsličnija, ima oko 600 milijuna aktivnih korisnika.

Pitanje je stoga koliko popularnost će nova platforma steći. Za sad se među registriranim računima ističe profil Ursule von der Leyen, predsjednice Europske komisije i Sadiqa Khana, gradonačelnika Londona. Odmah pri vrhu njihove web stranice korisnici mogu vidjeti niz objava europskih političara, na kojima se hvale svojim postignućima i putovanjima, nešto što će brojnim mladim korisnicima zasigurno biti odbojno. Eventualno platforma ima potencijal postati novi LinkedIn, pogotovo za moderne europske političare, ali čini se da nema potencijal za privući mladu publiku, niti to želi.

Podsjetimo, Europska unija već neko vrijeme govori o ograničavanju pristupa društvenim mrežama mlađim maloljetnicima, a velik korak za to je aplikacija za potvrdu dobi, upravo nalik onoj koju koristi W. Europska komisija još je u travnju objavila da je aplikacija spremna za korištenje, a sad je na država članicama da implementiraju tehničko rješenje.