Ogromna tragedija: Učenik preminuo nakon pada s romobila, liječnici su se danima borili da ga spase

Prije tri dana u Metkoviću se dogodila nesreća - maloljetnik je pao s romobila. Unatoč borbi liječnika, noćas je preminuo od posljedica nesreće

Protekli ponedjeljak oko 14:25 sati u Metkoviću na nerazvrstanoj cesti u blizini Ulice Ljudevita Gaja došlo je do teške nesreće. Maloljetnik (14) upravljao je električnim romobilom, pod neutvrđenim okolnostima izgubio nadzor nad vozilom i pao na kolnik.

- Budući da za vrijeme vožnje nije koristio zaštitnu kacigu, uslijed pada zadobio je teške tjelesne ozljede glave opasne po život, priopćila je Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska. Hitno je prevezen u Sveučilišnu kliničku bolnicu u Mostaru gdje je završio na intenzivnom liječenju. No, unatoč naporima liječnika, dječak je sinoć preminuo, izvijestila je policija.

Istraga je dovršena, a o događaju je podneseno posebno izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku. Ovom prigodom policijska uprava uputila je najoštriji apel i upozorenje svim skupinama uključenim u korištenje romobila u prometu. I vozačima i djeci, ali i roditeljima. U nastavku ga prenosimo u cijelosti.

Upozorenje za vozače romobila (osobnih prijevoznih sredstava):

Obveza nošenja zaštitne kacige: Svi vozači električnih romobila moraju na glavi nositi propisanu i pričvršćenu zaštitnu kacigu tijekom vožnje. Kazna za nepoštivanje ove odredbe iznosi 30 eura.

Zabrana slušalica i mobitela: Tijekom upravljanja vozilom zabranjeno je korištenje mobitela i nošenje slušalica u oba uha jer to drastično smanjuje percepciju okoline i reakciju na opasnost.

Pravila kretanja i brzina: Obvezno je kretanje biciklističkim stazama ili trakama. Ako ove ne postoje, dopušteno je kretanje nogostupom, ali isključivo brzinom čovječjeg hoda (do 5-6 km/h) uz davanje prednosti pješacima. Kazne za ove prekršaje iznose od 60 do 130 eura.

Zabrana prijevoza drugih osoba: Električni romobil namijenjen je isključivo za prijevoz jedne osobe. Vožnja dviju osoba na jednom romobilu strogo je zabranjena i iznimno opasna zbog gubitka ravnoteže.

Upozorenje za djecu (maloljetnike):

Stroga dobna granica: Električnim romobilima smiju upravljati isključivo osobe s navršenih 14 godina života. Djeca mlađa od 14 godina zakonski ne smiju voziti električne romobile na javnim cestama i površinama.

Elementi vidljivosti: Noću i u uvjetima smanjene vidljivosti svi vozači romobila moraju biti označeni reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom odjećom, uz obvezno upaljena svjetla na vozilu.

Upozorenje za roditelje: