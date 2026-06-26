Večeras igramo protiv Gane: Lovac Krešo nam je rekao kako pravilno zvati stanovnike te države

Jezikoslovac Krešimir Sučević Međeral rekao nam je da se stanovnici Gane zovu Ganci i Ganke, a donosimo i jezične savjete o imenima njihovih igrača.

Hrvatska svoju treću i finalnu utakmicu u skupini na Svjetskom nogometnom prvenstvu 2026. igra protiv Gane. Riječ je o državi koja se nalazi na zapadu Afrike. Na zapadu graniči s Obalom Bjelokosti, na sjeveru s Burkinom Fasu, a na istoku s Togom, dok je na jugu omeđena Gvinejskim zaljevom.

Službeni jezik u Gani je engleski, dok brojni stanovnici govore i francuski, hindski i arapski. Uz to različite etničke skupine govore svoje jezike, od kojih su najzastupljeniji twi-fante i ewe.

Glavni grad Gane je Accra, a stanovnike te države pravilno zovemo Ganci i Ganke, rekao nam je lingvist Krešimir Sučević Međeral. Tvorba etnika u ovom slučaju slijedi najčešću formulu u hrvatskom gdje se imenu države dodaje sufiks -ac za muški rod i -ka za ženski rod u nominativu te se sklanjaju u duhu hrvatskog jezika.

Kako deklinirati imena njihovih najvećih zvijezda

Rezprezentacija Gane poznata je po nadimku 'Black Stars' (Crne zvijezde), koju ta država ima na zastavi. Njihov najpoznatiji igrač vjerojatno je branič Thomas Partey, koji trenutačno igra za Villarreal CF, a slavu je stekao godinama igrajući za Arsenal. Njegovo prezime čita se 'Parti', stoga se prilikom sklonidbe njegovom prezimenu pred -y dodaje glas -j, pa se na primjer njegovo prezime u gentivu piše Parteyja.

Još jedan od njihovih istaknutih igrača je Antoine Semenyo. On je napadač koji igra za Manchester City, a cijenjen je zbog brzine i snage. Njegovo prezime čita se Semenjo i pri deklinaciji se ne dodaje -j te je sklonidba ista kao i kod drugih prezimena koja završavaju na -o.

Država je dobila ime po starom carstvu

Neobično ime ima i napadač Iñaki Williams. Iako je porijeklom iz Gane, ovaj igrač Athletica ima tradicionalno baskijsko ime, u a znak iznad -n u njegovom imenu zove se tilda, što znači da se to slovo čita -nj. Pri sklonidbi njegovom imenu se dodaje glas -j, pa na primjer u genitivu glasi Iñakija (čita se Injakija).

Zanimljivo je i porijeklo imena države, koje korijene ima u carstvu Wagadu, koje je postojalo na zapadu Afrike od trećeg do 12. stoljeća. Vladari Wagadua nosili su titulu kaja magan (u prijevodu zlatni vladar), koju su arapski trgovci iskrivili te je tako nastalo današnje ime Gana.

Utakmica Hrvatska-Gana igra se u subotu 27. lipnja, po našem vremenu u 23 sata. Utakmica se igra na stadionu u Philadelphiji u saveznoj državi Pennsylvaniji.