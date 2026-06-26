Totalni kaos u tramvajskom prometu ovog vikenda: Promjene na čak 12 linija

Ovog vikenda, 27. i 28. lipnja, u Zagrebu će se obustaviti tramvajski promet Branimirovom ulicom od Glavnog kolodvora do Držićeve, zatim Avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom, Trgom žrtava fašizma, Ulicama Franje Račkoga i kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Mihaljevca te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja.

Razlog je taj što se nastavljaju radovi na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina. Sve to dio je projekta '1. faza modernizacija tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu - II. faza projekta', čiji je cilj dodatno podizanje razine učinkovitosti i efikasnosti sustava javnog gradskog prijevoza, kao i povećanje broja putnika te smanjenje emisije CO2, izvijestili su iz ZET-a.

Izmjene u tramvajskim linijama

Tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 neće biti u prometu. Linija 3 iznimno će ovog vikenda biti u prometu svojom redovnom trasom, dok će na noćnim linijama (31, 32, 33 i 34) umjesto tramvaja voziti autobusi. Trase tramvajskih linija:

Linija 2: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Jukićeva - Savska - Ulica grada Vukovara - Savišće;

Linija 4: Kvaternikov trg - Maksimirska - Dubec;

Linija 5: Prečko - Savska - Ulica grada Vukovara - Žitnjak;

Linija 6: Črnomerec - Ilica - Trg bana Josipa Jelačića - Zrinjevac - Glavni kolodvor - Vodnikova - Savska - Zapruđe;

Linija 9 (kružno): Ljubljanica - Glavni kolodvor - Trg bana Josipa Jelačića - Savska - Ljubljanica;

Linija 12: Ljubljanica - Savska - Savski most;

Linija 14: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Jukićeva - Savska - Zapruđe;

Linija 17 (kružno): Prečko - Savska - Frankopanska - Trg bana Josipa Jelačića - Glavni kolodvor - Savska - Prečko

Što je s busevima?

Ispred hotela 'Esplanade' uspostavlja se tramvajsko stajalište linije 6 u smjeru Črnomerca i linije 9 u smjeru Ljubljanice. Na Trgu kralja Tomislava ispred kućnog broja 18 uspostavlja se tramvajsko stajalište linije 6 u smjeru Zapruđa i linije 17 u smjeru Prečkog. Na Maksimirskoj cesti ispred kućnog broja 4 uspostavlja se tramvajsko stajalište linije 4 u smjeru Dupca. Umjesto tramvaja, zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza prometovat će četiri izvanredne autobusne linije 623, 624, 625 i 626 kako slijedi:

Linija 623 (Glavni kolodvor - Kvaternikov trg):Glavni kolodvor (tramvajsko stajalište) - Trg kralja Tomislava - Ulica Pavla Hatza - Draškovićeva - Vlaška - Kvaternikov trg (ispred trgovine MANA) - Vlaška - Draškovićeva - Branimirova - Glavni kolodvor

Linija 624 (Kvaternikov trg - Zapruđe):Kvaternikov trg (peron 7 - linija 216/276) - Ulica kralja Zvonimira - Ulica Pavla Šubića - Avenija Marina Držića - Most mladosti - Zapruđe

Linija 625 (Glavni kolodvor - Borongaj): Glavni kolodvor (tramvajsko stajalište) - Trg kralja Tomislava - Ulica Pavla Hatza - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Zvonimirova - Borongaj - Budakova - Trg J.F. Kennedyja - Zvonimirova - Trg žrtava fašizma - Ulica kneza Mislava - Draškovićeva - Branimirova - Glavni kolodvor

Linija 626 (Gračansko Dolje - Zapruđe):Gračansko dolje - Gračanska cesta - Mihaljevac - Ksaverska cesta - Ribnjak - Draškovićeva - Boškovićeva - Palmotićeva - Branimirova - Avenija Marina Držića - Zapruđe.

Do kraja godine još nekoliko ovakvih vikend obustava

Linije 624 i 626 koristit će autobusno stajalište Zapruđe na Aveniji Dubrovnik u smjeru istoka kao početno stajalište. Privremena autobusna linija 602 (Trg žrtava fašizma - Borongaj) neće prometovati u subotu i nedjelju, 27. i 28. lipnja.

Zbog radova na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina, do kraja godine planirano je još nekoliko vikend obustava tramvajskog prometa u ovom obimu, izvjestio je ZET.