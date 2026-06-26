Ovo je trenutno deset najpopularnijih strukovnih i gimnazija: Ako ste ih prijavili imate puno konkurencije

Ministarstvo smo tražili popise najpoželjnijih škola. Od strukovnih prednjači Prva ekonomska škola u Zagrebu, a gimnazija II. u Zagrebu.

Prijave srednjoškolskih programa u sustavu e-Upisi počele su ove srijede. Prema podacima Školskog e-Rudnika, osme je razrede ove godine završilo oko 37.986 učenika, s tim da je ukupna upisna kvota u javnim i privatnim školama ove godine 47.455 mjesta. Učenici mogu prijaviti najviše šest smjerova u šest škola.

Od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih zatražili smo popis strukovnih škola i gimnazija koje je u prva dva dana prijava, točnije do 25. lipnja u 15 sati, prijavilo najviše učenika.

Najpoželjniji strukovni smjerovi

Kada je riječ o najpopularnijim strukovnim smjerovima, najviše prijava u prva dva dana bilo je za smjer Referent za poslovnu ekonomiju u Prvoj ekonomskoj školi u Zagrebu. Taj smjer prijavilo je 827 učenika. Na drugom mjestu po interesu učenika našla se Hotelijersko-turistička škola u Zagrebu, konkretno smjer Turistički tehničar destinacije, koji je prijavilo 766 učenika. Na trećem i četvrtom mjestu su smjerovi Obrtnične škole za osobne usluge u Zagrebu, redom smjer frizer koji je prijavilo 715 učenika i kozmetičar koji je prijavilo 673 učenika. U deset strukovnih programa i škola s najviše prijava u prva dva dana ulaze:

1. Prva ekonomska škola, Zagreb - Referent za poslovnu ekonomiju / Referentica za poslovnu ekonomiju – 827

2. Hotelijersko-turistička škola u Zagrebu - Turistički tehničar destinacije / Turistička tehničarka destinacije – 766

3. Obrtnička škola za osobne usluge, Zagreb - Frizer/Frizerka – 715

4. Obrtnička škola za osobne usluge, Zagreb - Kozmetičar / Kozmetičarka – 673

5. Druga ekonomska škola, Zagreb - Referent za poslovnu ekonomiju / Referentica za poslovnu ekonomiju – 605

6. Treća ekonomska škola, Zagreb - Referent za poslovnu ekonomiju / Referentica za poslovnu ekonomiju – 595

7. Upravna škola Zagreb - Upravno-poslovni referent / Upravno-poslovna referentica – 563

8. Škola za medicinske sestre Mlinarska, Zagreb - Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege – 522

9. Škola za medicinske sestre Vinogradska, Zagreb- Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege – 511

10. Geodetska škola, Zagreb - Tehničar geodezije i geoinformatike / Tehničarka geodezije i geoinformatike - 496

Najpoželjnije gimnazije

Što se tiče gimnazija, na prvih deset mjesta po broju prijava bilo je devet općih i jedna jezična gimnazija. Najviše učenika, čak njih 1.240 prijavilo je II. gimnazija u Zagrebu. Riječ je općoj gimnaziji koja se nalazi u Križanićevoj ulici. U istoj zgradi nalazi se VII. gimnazija, koja je s 1.216 prijava druga po redu. Na trećem mjestu je Gornjogradska gimnazija u Zagrebu s 1.026 prijava.

U deset gimnazija s najviše prijava u prva dva dana ulaze:

1. II. gimnazija, Zagreb – Opća gimnazija – 1.240 učenika

2. VII. gimnazija, Zagreb – Opća gimnazija – 1.216 učenika

3. Gornjogradska gimnazija, Zagreb – Opća gimnazija – 1.069 učenika

4. X. gimnazija Ivan Supek, Zagreb – Opća gimnazija – 1.026 učenika

5. XI. gimnazija, Zagreb – Opća gimnazija – 899 učenika

6. IV. gimnazija Marko Marulić, Split– Opća gimnazija – 834 učenika

7. II. gimnazija, Split - Jezična gimnazija – 823 učenika

8. I. gimnazija Osijek – Opća gimnazija – 767 učenika

9. XIII. gimnazija, Zagreb – Opća gimnazija – 767 učenika

10. IX. gimnazija, Zagreb – Opća gimnazija – 736 učenika

Podsjetimo, dio zagrebačkih gimnazija provodi dodatne provjere, odnosno prijemne ispite za upise svojih smjerova, a popis i kalendar prijemnih pronađite ovdje.

Kako funkcioniraju rang liste?

S obzirom na to da su prve, ogledne liste već objavljene, napomenimo da će osmaši na njima vidjeti polja 'rang' i 'mogući rang', pa su česte dvojbe oko toga što znače svi pojmovi. Polje 'rang' odnosi se na mjesto na ljestvici poretka ako je odabrani obrazovni program najbolji odabir te za sve programe koji se na listi prioriteta nalaze iznad prijavljenog obrazovnog programa koji je najbolji odabir.

Kako je objasnio CARNET u najčešćim pitanjima i odgovorima u sustavu e-Upisi, za ostale prijavljene obrazovne programe koji se nalaze niže na listi prioriteta prikazuje se samo mogući rang koji je informativan te se kandidat ne nalazi na listi tih programa kako ne bi zauzimao mjesto drugim kandidatima. Osmaši možda primijete i da ponegdje nedostaju redni brojevi na rang-listi, a to se dogodi kad učenici imaju jednaki broj bodova i moraju biti rangirani na istoj poziciji. Na primjer, ako dvoje učenika ima isti broj bodova onda su oboje 8. na listi, a sljedeći će biti 10.

Cijeli vodič za ovogodišnje upise u srednje škole možete proučiti ovdje, a pogledajte i naš video: