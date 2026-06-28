Treba li brisati srednje s liste? Moljakanje da se brišu smjerovi jer ste 'ispod crte' ne znači vam puno

Učenici mogu prijaviti šest srednjoškolskih smjerova, no s liste ne bi trebali brisati srednje. Važno je samo listu posložiti prema prioritetu.

'Pliz obrišite ovu školu s popisa, pliz maknite onu srednju s liste, pliz nemojte zauzimati mjesto u toj i toj srednjoj ako vam nije prva…' - svake godine TikTok je preplavljen ovakvim zamolbama. Međutim, one uopće nemaju smisla i osmaši uopće ne bi trebali s liste brisati srednje koje bi upisali da u njima potencijalno ostvaruju pravo upisa. Škole je samo važno poredati po prioritetu.

Naime, svakog punog sata u sustavu e-Upisi za svakog kandidata nalazi se program obrazovanja koji mu je trenutačno najviši na listi prioriteta, a na kojemu se po bodovima nalazi u okviru upisne kvote. Ako se takav program obrazovanja pronađe, kandidat se briše sa svih ostalih ljestvica poretka koje su mu niže na listi prioriteta, čime se otvaraju slobodna mjesta za kandidate ispod 'crte'. Ovaj postupak, objasnili su iz CARNET-a, ponavlja se sve dok se time događaju pomaci nabolje.

Dakle, ako kandidat ne ostvaruje pravo upisa na svoj prvi prioritet, a na ostale ostvaruje, nije potrebno brisati s liste niti željeni prvi prioritet jer se ljestvice konstantno osvježavaju. Odnosno pokušavaju naći najbolji odabir prema prioritetima kandidata.

Cijeli vodič za ovogodišnje upise u srednje možete pronaći na linku, a koje su bile najpoželjnije strukovne i gimnazije nakon prvih dana prijava, pročitajte ovdje. Podsjetimo, prijave srednjih škola koje imaju prijemne završile su u petak, a ostale programe u sustavu e-Upisi učenici mogu prijavljivati do 3. srpnja u podne. Konačne liste upisa u srednje škole u ljetnom roku bit će objavljene 7. srpnja, a do 9. srpnja učenici školi trebaju dostaviti dokumentaciju nužnu za upis.

Uz pomoć našeg Kalkulatora bodova saznajte koliko bodova prilikom upisa možete očekivati. Na profilu svake srednje škole možete izračunati bodove koji su vam potrebni za upis baš te škole. Ovim kalkulatorom možete izračunati koliko ćete bodova imati na temelju ocjena iz osnovne škole, a možete i vidjeti koliko je minimalno bodova potrebno za upis škole te prosječan broj bodova upisanih učenika.

A u pronalasku srednje škole koja je baš za vas pomoći će vam i naše Online predstavljanje škola. Škole se predstavljaju kroz nekoliko rubrika: naziv škole, lokacija, kratki opis škole, povijest škole, uvjeti upisa, fotografija i video, kontakti.

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