Filip ima 15, prvi je u svijetu, a u slobodno vrijeme istražuje svemir i prirodne zakone: 'Veseli me'

Karatist Filip Komarac zauzeo je prvo mjesto na svjetskoj ranking ljestvici u kategoriji kadeta do 63 kilograma. Sport mu je pomogao i u školi.

Učenik Filip Komarac prvi je sportaš iz Karate kluba Kastav koji je zauzeo prvo mjesto na svjetskoj ranking ljestvici u kategoriji kadeta do 63 kilograma. Petnaest mu je godina i upravo je završio prvi razred privatne Srednje škole Andrije Ljudevita Adamića. Nije uvijek lako uskladiti školu i sport, priča nam, ali uz dobru organizaciju sve se može.

- Tu bih se svakako zahvalio školi i profesorima, što mi izlaze u susret, ali puno pomaže i to što imamo turnusnu nastavu, što svakako olakšava u nadoknadi gradiva, kad izostajem zbog natjecanja, kaže Filip.

'Svi su mislili da ću odabrati nogomet'

Karateom se počeo baviti s pet godina. S nepune četiri krenuo je na plivanje, no nakon godinu dana htio se okušati u još nekom sport i vidjeti kako mu ide. Upisao se na karate, jer su treninzi bili u njegovoj osnovnoj školi.

- Ljubav prema ovom sportu s vremenom je rasla zbog natjecanja, discipline i osjećaja napretka. Jedno vrijeme sam trenirao i karate i nogomet, to je trajalo skoro pet godina, no onda je došlo vrijeme da se odlučim za jedan i iako su svi mislili da ću odabrati nogomet, karate je prevagnuo. I nisam požalio, prisjeća se Filip.

Svaka medalja posebna mu je na svoj način, ali najdraže su mu one koje je osvojio na velikim međunarodnim natjecanjima, 'jer iza njih stoji puno rada i truda'.

- To bih svakako izdvojio medalje s Youth leaguea - iz Corune, Venecije i Meksika (Monterrey). Općenito, Youth league su mi najdraža natjecanja - obično ih je pet do šest godišnje, uvijek na drugom kontinentu, tako da osim samog natjecanja, koje je veliko i uvijek bude preko nekoliko tisuća natjecatelja, upoznajem puno ljudi i putujem na stvarno atraktivna mjesta, ističe Filip.

Biti prvi na svjetskoj ljestvici je, kaže, nevjerojatan osjećaj i velika čast. To mu pokazuje da su svi treninzi, trud i odricanja imali smisla.

- Iza toga stoji puno rada, discipline i trenutaka kad nije bilo lako, ali baš zato taj uspjeh još više znači. Naravno, osjećam i veliki ponos jer znam koliko sam uložio da dođem do toga. Ali s druge strane, to nosi i određenu odgovornost, jer kad si na vrhu svi te žele pobijediti. Zato me to dodatno motivira da nastavim trenirati još jače, ostanem fokusiran i nastavim napredovati iz dana u dan, navodi Filip.

Filip Komarac | foto: Privatna arhiva

'Mislim da mi je sport puno pomogao i u školi'

Trenira između pet i sedam puta tjedno, ovisno o tome je li u pripremama za neko veće natjecanje ili ne. Većina treninga je usmjerena na tehniku, taktiku i borbe, ali uz to radi i kondicijske treninge kako bi bio što spremniji u fizičkom smislu.

- Treninzi znaju biti dosta zahtjevni i ponekad naporni, ali s vremenom se navikneš na taj ritam. Moj trener Alen Zamlić je top u zadavanju teških treninga, mislim da mu je hobi smišljati kako da nas još više umori. Važno mi je da svaki trening iskoristim maksimalno jer znam da svaki detalj može napraviti razliku na natjecanju. Uz sve to, trudim se paziti i na odmor i oporavak, jer je i to važan dio napretka, naglašava ovaj mladi sportaš.

Uskladiti školu i sport, dodaje, nije uvijek lako, jer oba zahtijevaju puno vremena, truda i koncentracije. Naučio je da je organizacija jako važna - trudim se unaprijed rasporediti vrijeme kako bi stigao odraditi sve što trebam Ponekad je naporno, pogotovo kad se poklope testovi i pripreme za natjecanja, ali tada je, ističe, najvažnije ostati discipliniran i fokusiran.

- Mislim da mi je sport puno pomogao i u školi jer me naučio odgovornosti, upornosti i tome da ne odustajem kad je teško. Moj savjet drugim mladim sportašima je da vjeruju u sebe, budu strpljivi i dobro organiziraju svoje vrijeme. Važno je znati postaviti prioritete i shvatiti da uspjeh ne dolazi preko noći, nego kroz stalni rad i trud. Kad stvarno voliš ono što radiš, onda se uvijek nađe način da uskladiš sve obveze. Moj savjet mladim sportašima je da budu uporni, disciplinirani i da ne odustaju kad postane teško, savjetuje Filip.

Zanimaju ga astronomija i fizika

U budućnosti bi, kaže, volio otići u smjeru astronomije i fizike jer ga to jako zanima. Voli istraživati svemir i prirodne zakone, pa bi se jednog dana volio baviti nečim povezanim s tim područjem. A kad ne trenira i ne uči, Filip voli provoditi vrijeme s prijateljima i obitelji, odmoriti se, igrati igrice. slušati glazbu i malo se opustiti prije novih obveza.

- Kako me jako zanimaju astronomija i fizika, volim čitati ili gledati sadržaje povezane sa svemirom i znanošću, jer me to stvarno veseli i zanima. Mislim da je važno imati i vrijeme za sebe, za odmor i stvari koje voliš, jer to pomaže da ostaneš motiviran i fokusiran u svemu što radiš, zaključuje Filip.