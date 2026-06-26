Objavljeno kad kreće obuka mladića koji su iskoristili priziv savjesti: U Jastrebarskom će biti tri mjeseca

Poznat je datum - 17. kolovoza. U planu je da tad do 50 mladića dođe na obuku u Jastrebarsko, gdje će se spremati za interenvcije u slučaju katastrofa

Objavljen je datum početka tromjesečne obuke u civilnoj zaštiti za one koji su se pozvali na prigovor savjesti prilikom regrutacije za vojni rok. Plan je da prvi ciklus osposobljavanja krene 17. kolovoza u Jastrebarskom. Ministarstvo unutarnjih poslova najavilo je da očekuje do 50 civilnih ročnika.

Program osposobljavanja u četvrtak je predstavio Neven Karas, ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja Ravnateljstva civilne zaštite. Karas je pojasnio da mladići kojima je odobren prigovor savjesti postaju obveznici civilne službe. Ovom obukom priprema ih se za mogućnost djelovanja u kriznim situacijama, velikim nesrećama i katastrofama.

Obuka se sastoji od temeljnog i specijalističkog osposobljavanja te završnog uvježbavanja. Temeljni dio programa obuhvaća sadržaje iz područja sustava civilne zaštite, sustava 112, smanjenja rizika od katastrofa, komunikacije u krizama, pružanja prve pomoći, zaštite na radu i osobne zaštite.

'Naglasak je na praktičnog radu i uvježbavanju'

Nakon toga slijedi specijalističko osposobljavanje za područja traganja i spašavanja iz ruševina, KBRN zaštite, traganja i spašavanja u poplavama te sklanjanja i zbrinjavanja stanovništva.

- Poseban naglasak stavljen je na praktičan rad i uvježbavanje, tijekom kojih će civilni ročnici stečena znanja primjenjivati u realnim uvjetima na poligonima Ravnateljstva civilne zaštite i drugim lokacijama za obuku. Po završetku programa polaznici će proći provjeru znanja, a oni koji ju uspješno završe steći će potvrdu o specijalističkoj osposobljenosti, stoji između ostalog u MUP-ovom priopćenju.

Objavljeno kako će im izgledati smještaj

Tijekom predstavljanja prikazan je i svakodnevni raspored aktivnosti civilnih ročnika, organizacija života tijekom osposobljavanja te uvjeti smještaja u objektima Ministarstva unutarnjih poslova. MUP je objavio i galeriju fotografija smještaja u kojem će biti ročnici. Ročnici u civilnoj zaštiti primat će naknadu od 340 eura mjesečno.

Za mladiće koji ne žele prolaziti obuku u civilnoj straži, alternativa je osposobljavanje u lokalnoj i regionalnoj samoupravi, gdje će morati provesti četiri mjeseca. Međutim još nije najavljeno kad kreće njihova obuka. Oni će primati mjesečnu naknadu od 170 eura, a više detalja o tome kako će funkcionirati ta opcija pročitajte ovdje.