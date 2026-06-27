Odgađaju utakmicu zbog munje u radijusu od 13 kilometara: Meteorolozi objašnjavaju koje su opasnosti

Munje udaljene i do 13 kilometara od stadiona mogu prekinuti utakmice, što se već dogodilo na SP 2026. DHMZ objašnjava zašto je to važno za sigurnost.

Sigurnosni protokol domaćina SAD-a koji mora implementirati i FIFA na ovom Svjetskom nogometnom prvenstvu je odgađanje utakmice kada se munja detektira unutar osam milja, odnosno približno 13 kilometara od stadiona. Upravo to dogodilo se na nedavnoj utakmici između Francuske i Iraka koja se igrala u Philadelphiji.

Ako se munja detektira unutar otprilike 13 kilometara od stadiona, utakmica se mora odmah odgoditi ili prekinuti na 30 minuta. U slučaju da uslijedi nova munja, vrijeme se resetira i opet se odbrojava 30 minuta.

'Radijus od oko 13 kilometara nije proizvoljan'

No, koje je znanstveno objašnjenje za to - zašto se u obzir uzima baš ta udaljenost i koliko munja može biti opasna i kada oluja nije neposredno iznad stadiona? Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za portal srednja.hr objašnjavaju da radijus od oko 13 kilometara nije proizvoljan.

- On odgovara sigurnosnoj praksi prema kojoj se opasnost od munje može protezati više kilometara od grmljavinskog oblaka, odnosno kumulonimbusa u kojem munja nastaje. Munja može prijeći znatnu udaljenost od svojeg izvora. Uobičajeno se navodi da može dosegnuti udaljenosti od 15 do 20 kilometara od matičnog oblaka, a u ekstremnim slučajevima i više. Svi smo čuli za izraz 'grom iz vedra neba'. Naime, munja se može širiti vodoravno od oblaka u kojem je nastala, prijeći nekoliko ili više kilometara, a zatim skrenuti prema tlu. Promatraču se tada može činiti kao da je došla iz vedra neba, jer je grmljavinski oblak udaljen, izvan vidokruga ili ga osoba jednostavno nije primijetila. Takve su munje obično vrlo snažne, imaju veliku amplitudu struje i veći napon te zato mogu biti vrlo opasne, odgovaraju iz DHMZ-a na naš upit.

Igrači su najisturenije točke u prostoru, a munja traži najkraći put do tla

Zanimalo nas je i što se u najgorem scenariju može dogoditi na otvorenom ili djelomično otvorenom stadionu ako se utakmica nastavi dok u krugu od 13 kilometara ima grmljavinskih aktivnosti.

- Na nogometnim terenima igrači su u pravilu najisturenije točke u prostoru. Munja traži najkraći put do tla, zbog čega su igrači u takvim situacijama posebno izloženi. Zato tijekom grmljavine nikako nije preporučljivo nastaviti igru. Najbolja zaštita je na vrijeme se skloniti na sigurno, odnosno u čvrsti objekt, dalje od prozora, i pričekati da pljusak ili oluja prođu. Takve pojave najčešće traju relativno kratko. Najbolje je opasnost pokušati izbjeći na vrijeme. Ako nema drugog izlaza, najsigurnije je čučnuti, spustiti glavu prema naprijed i prekriti uši. Nije preporučljivo leći na tlo jer munja, nakon udara u tlo, može putovati i vodoravno, osobito ako je tlo mokro. Tada postoji opasnost od neizravnog udara munje, navode iz DHMZ-a.

Udaljenost munje možemo procijeniti brojanjem sekundi

Već smo spomenuli da se nakon posljednje munje obično čeka najmanje 30 minuta prije nastavka utakmice. No, zašto je važan taj vremenski razmak? Udaljenost munje, navode iz DHMZ-a, možemo procijeniti brojanjem sekundi.

- Munju najprije vidimo, a tek zatim čujemo grmljavinu, jer se svjetlost širi mnogo brže od zvuka. Kad ugledamo bljesak munje, treba brojati sekunde do trenutka kada se čuje grmljavina. Svaka sekunda znači približno 300, odnosno 330 metara udaljenosti. Na tome se temelji i pravilo 30–30, jednostavno sigurnosno pravilo koje govori kada se treba skloniti i kada se može ponovno vratiti na otvoreno. Prvih 30 odnosi se na 30 sekundi. Ako od bljeska munje do zvuka grmljavine prođe 30 sekundi ili manje, oluja je dovoljno blizu da predstavlja opasnost. To otprilike znači da je munja udaljena oko 10 kilometara ili manje, objašnjavaju iz DHMZ-a.

Tada, dodaju, treba odmah prekinuti aktivnost na otvorenom i skloniti se u siguran zatvoren prostor.

- Drugih 30 odnosi se na 30 minuta. Nakon posljednje munje ili posljednje grmljavine treba pričekati najmanje 30 minuta prije povratka na otvoreno. Razlog je jednostavan: opasnost ne prestaje čim kiša oslabi ili se čini da je oluja prošla. Munja se može pojaviti i nakon što se najintenzivniji dio nevremena udalji, zaključuju meteorolozi.