Došlo je do golemog curenja podataka u školskom sustavu: CARNET objavio hitnu poruku

Podaci više od 560 tisuća učenika i nastavnika našli su se na internetu u kriptiranoj datoteci. CARNET je potvrdio da nije riječ o lažnoj uzbuni.

Došlo je do golemog curenja osjetljivih podataka više od 560 tisuća učenika i nastavnika iz CARNET-ovog sustava. Datoteka koja sadrži kriptirane informacije objavljena je na jednom forumu, a u njoj se nalaze imena i prezimena učenika i nastavnika, nazivi škole koju pohađaju te njihove e-mail adrese s domenom @skole.hr

CARNET je objavio da incident nije lažna uzbuna, što potvrđuje da je riječ o jednom od najvećih curenja podataka iz neke javne institucije u hrvatskoj povijesti.

- Prema informacijama kojima trenutačno raspolažemo, objavljeni podaci uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole te korisničku ulogu. Analiza njihova podrijetla i opsega još uvijek traje. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, upozoravamo korisnike na povećan rizik od ciljanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Stoga pozivamo na dodatan oprez prilikom zaprimanja elektroničke pošte u kojima se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije, objavili su iz CARNET-a.

Dodaju da u ovom trenutku nema indicija za potrebu promjene korisničkih zaporki. Ako rezultati istrage pokažu da su potrebne dodatne sigurnosne mjere, korisnici će o njima biti pravodobno obaviješteni putem službenih komunikacijskih kanala.

- Prema trenutačno dostupnim informacijama, nema pokazatelja da je ugrožen rad CARNET-ovih usluga. Svjesni smo da je ova situacija izazvala zabrinutost među učenicima, roditeljima, nastavnicima i školama. Korisnike i cjelokupnu javnost pravodobno ćemo izvještavati o svim potvrđenim činjenicama putem CARNET-ovih službenih komunikacijskih kanala, objavili su iz CARNET-a.