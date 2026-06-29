Grad uvodi besplatan javni prijevoz srednjoškolaca i tijekom ljeta: 'Posebno važno za praktikante'

Riječkim srednjoškolcima besplatan javni prijevoz produžuje se i na ljetne mjesece. Gradonačelnica kaže da je to veoma važno za one koji imaju praksu.

Srednjoškolci iz Rijeke ovog će ljeta imati pravo na besplatan javni prijevoz. Uvjet je da imaju prebivalište ili boravište na području ovog grada, a Grad Rijeka financirat će im autobusne karte tijekom srpnja i kolovoza. Najavila je to gradonačelnica Iva Rinčić prošle godine.

Iako je karta besplatna, potrebno ju je produljiti

Prema procjenama, za financiranje besplatnog prijevoza srednjoškolaca tijekom srpnja i kolovoza iz gradskog će se proračuna izdvojiti oko 160.000 eura. Srednjoškolci koji su kartu za srpanj već kupili mogu ostvariti povrat sredstava na prodajnom mjestu na Jelačićevom trgu 3, uz predočenje RCC kartice.

Svi koji su do 30. lipnja imali subvenciju od 100 posto zadržavaju to pravo do 31. kolovoza te ne moraju dolaziti na prodajno mjesto. Dovoljno je produžiti kartu putem web trgovine ili na kiosku. Iako je karta besplatna, potrebno ju je produljiti zaključno s desetim datumom u mjesecu.

Iz Grada imaju napomenu i za učenike koji pohađaju školu u Opatiji ili Bakru, a kojima su do sada besplatan prijevoz osiguravali Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija, ili do sada nisu imali autobusnu kartu. Oni mogu dostaviti zahtjev za besplatan prijevoz unutar prve zone Grada Rijeka tijekom srpnja i kolovoza putem web trgovine ili doći na prodajno mjesto kako bi se napravila izmjena.

Posebno važno za učenike koji tijekom ljeta obavljaju praksu

Podsjetimo, na temelju sporazuma Grada Rijeke i KD Autotroleja, Grad od prošle godine u cijelosti financira prijevoz srednjoškolaca tijekom školske godine. Novim sporazumom dogovoreno je da će učenici od ove godine prvi put imati besplatan prijevoz i tijekom ljetnih mjeseci.

- Od početka mandata nastojimo širiti krug građana kojima omogućujemo besplatan javni prijevoz. Nakon umirovljenika, osoba starijih od 65 godina i nezaposlenih starijih od 60 godina, sada smo to pravo proširili i na srednjoškolce tijekom ljetnih mjeseci. Posebno je to važno za učenike koji tijekom ljeta obavljaju stručnu praksu u Rijeci jer će im gradski prijevoz sada biti besplatan tijekom cijele godine, poručila je Rinčić.