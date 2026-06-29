Kreće istraga nad CARNET-om zbog curenja podataka učenika i nastavnika: Izašlo i upozorenje za roditelje

Dan nakon curenja e-mail adresa i identiteta tisuća učenika i nastavnika, CARNET je pod nadzorom Agencije za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) zbog curenja identiteta i e-mail adresa učenika i nastavnika iz stotina hrvatskih škola pokrenula je žurni nadzor nad CARNET-om. Iz AZOP-a navode da će, prema potrebi, poduzeti odgovarajuće radnje i prema drugim voditeljima, odnosno izvršiteljima obrade podataka ako se utvrdi njihova povezanost s incidentom.

Agencija je istaknula da dosad nisu zaprimili izvješće o povredi osobnih podataka od voditelja obrade, iako ga je, u pravilu, nužno podnijeti najkasnije u roku od 72 sata od saznanja za incident, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca.

'Upozoravamo na mogućnost povećanog broja phishing napada'

Objavljeni podaci nalaze se u kriptiranom obliku, ali je iz njih moguće doći do e-mail adresa više od 560 tisuća učitelja i nastavnika, što pokazuje da je riječ o podacima prikupljanima tijekom više godina jer uključuju podatke većeg broja osoba nego što ih je trenutačno u školskom sustavu. E-mail adrese mogle bi biti zloupotrijebljene za slanje phishing i drugih zlonamjernih poruka kojima se prevarom nastoji ukrasti novac od primatelja.

- Upozoravamo na mogućnost povećanog broja phishing napada te drugih oblika internetskih prijevara usmjerenih prema navedenim korisnicima. Posebno pozivamo roditelje da obrate pozornost na poruke koje će učenici zaprimati na svoje e-mail adrese te da djecu upozore na moguće pokušaje prijevare. Roditeljima preporučujemo da razgovaraju s djecom o sigurnosti te da ih upozore da ne otvaraju sumnjive poveznice niti dijele korisnička imena, lozinke ili druge osobne podatke putem elektroničke pošte, savjetuju iz AZOP-a.

CARNET kaže da nema potrebe za promjenom zaporki

O incidentu se još u nedjelju oglasio i CARNET. Tvrde da unatoč curenju podataka nema potrebe za promjenom korisničkih zaporki jer one nisu sadržane u podacima koji su se pojavili u javnosti. Dodaju da će obavijestiti korisnike ako rezultati istrage pokažu da su potrebne dodatne sigurnosne mjere.

- Prema trenutačno dostupnim informacijama, nema pokazatelja da je ugrožen rad CARNET-ovih usluga. Svjesni smo da je ova situacija izazvala zabrinutost među učenicima, roditeljima, nastavnicima i školama. Korisnike i cjelokupnu javnost pravodobno ćemo izvještavati o svim potvrđenim činjenicama putem CARNET-ovih službenih komunikacijskih kanala, objavili su iz CARNET-a.

Kako spriječiti phishing napade

Ako je to istina, zloupotreba e-mail adresa doista je jedina prijetnja koja se može lako spriječiti tako da ne klikate na sumnjive poveznice u e-mailovima. Posebno treba biti na oprezu jer phishing poruke mogu izgledati kao da su ih poslale službene institucije.

- Prilikom zaprimanja poruka putem e-maila, SMS-a ili aplikacija za razmjenu poruka potrebno je obratiti pozornost na stvarnog pošiljatelja te ne otvarati poveznice ni privitke iz sumnjivih poruka. Posebno upozoravamo na poruke u kojima se od primatelja traži prijava na korisnički račun, promjena lozinke ili unos osobnih i financijskih podataka, upozorava AZOP.

Kako biste bili posve sigurni da ne nasjedate na prijevaru, prije otvaranja poveznice i unosa bilo kakvih podataka potrebno je provjeriti podudaraju li se e-mail adresa, telefonski broj ili internetska stranica pošiljatelja sa službenim kontaktima organizacije u čije se ime poruka navodno šalje. Ako niste sigurni u vjerodostojnost zaprimljene poruke, kontaktirajte organizaciju putem službeno objavljenih komunikacijskih kanala.