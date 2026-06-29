Načelnik zbog jezivog videa prelomio, želi zabranu slobodne prodaje romobila: 'Uradak me zgrozio'

Načelnik općine Konavle Božo Lasić podijelio je jezivu snimku dječaka na romobilu i najavio da se zalaže za zabranu slobodne prodaje tih vozila.

Prošlog tjedna nakon pada s električnom romobila smrtno je stradao četrnaestogodišnjak iz okolice Metkovića. Nakon nesreće prevezen je u bolnicu u Mostaru, gdje mu je pružena liječnička pomoć, no zbog ozlijeda glave preminuo je dva dana kasnije, izvijestila je Policijska uprava dubrovačko-neretvanska.

Policija je tom prilikom upozorila sve vozače električnih romobila da na glavi nose zaštitne kacige, tijekom vožnje ne nose slušalice i ne koriste mobitel te da voze biciklističkim stazama. Ako ih nema, doupušteno je kretanje nogostupom, ali samo brzinom ljudskog hoda (oko pet do šest kilometara na sat).

'Teško je očekavati da je dijete svjesno što je učinilo'

Međutim tragični slučajevi, koji se na žalost, događaju iz godine u godinu, kao da još nisu došli do glava svih vozača. Načelnik općine Konavle Božo Lasić objavio je snimku na kojoj se vidi da maloljetnik upravlja romobilom, vozeći ga po cesti i to još bez zaštitne kacige.

- Danas sam dobio na uvid jedan video uradak koji me zgrozio. I to je malo reći i osjećam potrebu podijeliti ga s vama kao upozorenje svima, prvenstveno roditeljima koji svojoj djeci bezbrižno daju u ruke električne romobile i slična prijevozna sredstva. S nimalo razvijene odgovornosti u glavi ili smisla za opasnost, teško je očekavati da je dijete koje vidite na snimci svjesno sto je učinilo. Ali zato moramo biti svi Mi!, napisao je načelnik uz snimku, napisao je Lasić na početku objave.

Problem su 'prejaki' romobili

Uz to je napisao da se, nakon što je vidio ovu snimku, odlučio zalagati se za potpunu zabranu slobodne prodaje električnih romobila. Za kupovinu električnog romobila danas ne postoje nikakve pravne prepreke, a to vozilo vrlo lako se može naručiti i online.

Međutim problem je što su na tržištu dostupni i električni automobili koji su jači od zakonom dozvoljenih performansi, odnosno čiji je radni obujam motora veći od 25 cm3 ili im je trajna snaga elektromotora jača od 0,6 kW. Maksimalna brzina koju električni romobil smije moći postići je 25 km na sat. Za vožnju električnog romobila nije potrebna dozvola, jedini uvjet je da ste stariji do 14 godina. Nedavno smo pisali o tome što će policija učiniti ako vas zatekne s ilegalnim romobilom, a više o tome doznajte ovdje.