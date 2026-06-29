Još malo pa kreće prijava učeničkih domova: Pripazite na ove datume, a evo i što se boduje

Objavljena cijena učeničkih domova u 2026. godini
11:12 178 d 02.01.2026
29. lipanj 2026.
Danas su krenule prijave u sustav, a prijave učeničkih domova kreću 7. srpnja i trajat će do 13. srpnja. Evo na čemu sve možete dobiti dodatne bodove.
Učenici koji će iduće školske godine biti prvi razred srednje škole imaju pravo na boravak u učeničkom domu. Kako bi to ostvarili, potrebno je ispuniti nekoliko kriterija koji su objavljeni u Odluci o uvjetima za prijam učenika prvih razreda u učeničke domove u školskoj godini 2026./2027. u Narodnim novinama. Svima, osim onima koji imaju pravo izravan upis, se gleda jedan zajednički kriterij za upad u dom.
- Zajednički element vrednovanja za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učenički dom čine prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja pomnožen s koeficijentom petnaest, piše u objavljenom dokumentu.
Objavljena cijena učeničkih domova u 2026. godini
11:12 178 d 02.01.2026
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Učenici koji ostvaruju pravo izravnoga upisa u učenički dom su učenici kojima su oba roditelja preminula i učenici bez roditelja/skrbnika ili odgovarajuće roditeljske skrbi prema zakonu koji uređuje socijalnu skrb, što se dokazuje potvrdom nadležnog zavoda za socijalni rad. Izravan upis imaju i učenici koji su djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeca nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i djeca hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, ako im redoviti novčani mjesečni prihodi po članu kućanstva za razdoblje od prethodna tri mjeseca ne prelaze 60 posto proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj.
Neki učenici mogu ostvariti i dodatne bodove i to putem dodatnih elemenata. Kriteriji za dobivanje dodatnih bodova su sljedeći:
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Uz sve navedeno, vrednuju se i državna natjecanja iz znanja prema Katalogu natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, a koja je odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja te međunarodna natjecanja koja verificira Agencija za odgoj i obrazovanje, i to u posljednja četiri razreda osnovne škole.
Vrednuju se i natjecanja školskih sportskih društava u posljednja četiri razreda osnovne škole koja su ustrojena prema Propisniku Državnog prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske pod nadzorom natjecateljskog povjerenstva Hrvatskoga školskoga sportskog saveza. Ako je učenik sudjelovao na nekoliko natjecanja ili na natjecanjima iz više područja, vrsta i razina, boduje mu se najpovoljniji rezultat.
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Učenički domovi brojeve slobodnih mjesta morali su javno objaviti, odnosno na svojim web stranicama i oglasnim pločama istodobno s objavom natječaja za upis učenika u prvi razred srednje škole. Prijave se rade elektronički preko stranice domovi.e-upisi.hr. Prijava u sustav na ljetnom roku kreće 29. lipnja, a prijava učeničkih domova traje od 7. do 13. srpnja.
Valja napomenuti da svaki učenik može prijaviti maksimalno četiri učenička doma. Objava konačnih ljestvica na ljetnom roku bit će 14. srpnja, a ako je ostalo slobodnih mjesta, to će se objaviti 22. srpnja.
Na jesenskom roku postupak prijave je isti. Početak prijava u sustav i prijava učeničkih domova kreće 31. kolovoza i traje do 2. rujna, a objava konačnih rezultata bit će odmah dan nakon, dakle 3. rujna. Inače, i na ljetnom i na jesenskom roku učenici mogu podnijeti prigovor ili žalbu, a rokove za to možete pogledati u tablicama.
U usporedbi s upisima u učeničke domove prošle godine, kriteriji i bodovanje nisu se promijenili. Detaljnije podatke o Odluci o uvjetima za prijam učenika prvih razreda u učeničke domove u školskoj godini 2026./2027. možete pogledati u dokumentu ispod. Napomena: ako vam dokument nije vidljiv, potrebno je osvježiti stranicu.
Uz pomoć našeg Kalkulatora bodova saznajte koliko bodova prilikom upisa možete očekivati. Na profilu svake srednje škole možete izračunati bodove koji su vam potrebni za upis baš te škole. Ovim kalkulatorom možete izračunati koliko ćete bodova imati na temelju ocjena iz osnovne škole, a možete i vidjeti koliko je minimalno bodova potrebno za upis škole te prosječan broj bodova upisanih učenika.
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