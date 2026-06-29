Još malo pa kreće prijava učeničkih domova: Pripazite na ove datume, a evo i što se boduje

Danas su krenule prijave u sustav, a prijave učeničkih domova kreću 7. srpnja i trajat će do 13. srpnja. Evo na čemu sve možete dobiti dodatne bodove.

Učenici koji će iduće školske godine biti prvi razred srednje škole imaju pravo na boravak u učeničkom domu. Kako bi to ostvarili, potrebno je ispuniti nekoliko kriterija koji su objavljeni u Odluci o uvjetima za prijam učenika prvih razreda u učeničke domove u školskoj godini 2026./2027. u Narodnim novinama. Svima, osim onima koji imaju pravo izravan upis, se gleda jedan zajednički kriterij za upad u dom.

- Zajednički element vrednovanja za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učenički dom čine prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja pomnožen s koeficijentom petnaest, piše u objavljenom dokumentu.

Tko ima pravo na izravan upis i što se sve dodatno boduje?

Učenici koji ostvaruju pravo izravnoga upisa u učenički dom su učenici kojima su oba roditelja preminula i učenici bez roditelja/skrbnika ili odgovarajuće roditeljske skrbi prema zakonu koji uređuje socijalnu skrb, što se dokazuje potvrdom nadležnog zavoda za socijalni rad. Izravan upis imaju i učenici koji su djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeca nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i djeca hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, ako im redoviti novčani mjesečni prihodi po članu kućanstva za razdoblje od prethodna tri mjeseca ne prelaze 60 posto proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj.

Neki učenici mogu ostvariti i dodatne bodove i to putem dodatnih elemenata. Kriteriji za dobivanje dodatnih bodova su sljedeći:

učenik koji je upisao program obrazovanja u školi koja u svom sastavu ima učenički dom u koji se učenik prijavljuje ostvaruje dodatnih 15 bodova za upis u taj učenički dom

za upis u taj učenički dom učenik koji je upisao program obrazovanja za deficitarno zanimanje u županiji u kojoj se prijavljuje za upis u učenički dom, a sukladno Preporukama HZZ-a za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja, ostvaruje dodatnih 10 bodova

učenik na temelju članka 126. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji – djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeca nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i djeca hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, ako ne udovoljavaju uvjetima za izravan smještaj u učeničke domove, i djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru, ostvaruju dodatnih 10 bodova

učenik na temelju članka 48.e Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/1992, 57/1992, 77/1992, 27/1993, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 94/2001, 103/2003, 148/2013 i 98/2019) – djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. ovoga Zakona, djeca civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 8. ovoga Zakona i djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100 posto oštećenja organizma, ako im redoviti novčani mjesečni prihodi po članu kućanstva za razdoblje od prethodna tri mjeseca ne prelaze 60 posto proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj, ostvaruje dodatnih 10 bodova

učenik čiji je roditelj mirnodopski vojni ili civilni invalid rata koji ima oštećenje organizma veće od 50 posto, ostvaruje dodatnih 5 bodova

učenik koji živi u otežanim uvjetima obrazovanja ostvaruje dodatnih 10 bodova po jednoj od osnova: ako učenik ima tešku bolest ili ako živi uz jednoga i/ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti, što dokazuje liječničkom potvrdom o svojoj težoj bolesti, odnosno potvrdom o dugotrajnoj težoj bolesti jednoga i/ili obaju roditelja; ako učenik ima teškoće u razvoju, što dokazuje rješenjem o primjerenom programu obrazovanja; ako je učenikov roditelj preminuo, što dokazuje preslikom smrtovnice; ako živi uz jednoga i/ili oba roditelja koji su osobe s invaliditetom upisani/evidentirani u Hrvatskom registru osoba s invaliditetom; ako živi uz nezaposlena oba roditelja, u smislu članka 10. Zakona o tržištu rada (Narodne novine, broj 118/18, 32/20,18/22, 156/23 i 152/24), što dokazuje potvrdom o nezaposlenosti obaju roditelja za razdoblje od najmanje prethodna tri mjeseca iz područnoga ureda Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje; ako živi uz samohranoga roditelja (roditelj koji živi sam s djetetom, sam skrbi o njemu i sam ga uzdržava) korisnika socijalne skrbi, u smislu članka 15. točaka 1. i 5. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 18/22, 46/22,119/2022, 71/23 i 156/23), što dokazuje potvrdom o korištenju socijalne pomoći, rješenjem ili drugim upravnim aktom Hrvatskoga zavoda za socijalni rad ili nadležnoga tijela u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja u statusu socijalne skrbi koje su izdale ovlaštene službe u zdravstvu, socijalnoj skrbi i/ili za zapošljavanje

po jednoj od osnova: ako učenik ima tešku bolest ili ako živi uz jednoga i/ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti, što dokazuje liječničkom potvrdom o svojoj težoj bolesti, odnosno potvrdom o dugotrajnoj težoj bolesti jednoga i/ili obaju roditelja; ako učenik ima teškoće u razvoju, što dokazuje rješenjem o primjerenom programu obrazovanja; ako je učenikov roditelj preminuo, što dokazuje preslikom smrtovnice; ako živi uz jednoga i/ili oba roditelja koji su osobe s invaliditetom upisani/evidentirani u Hrvatskom registru osoba s invaliditetom; ako živi uz nezaposlena oba roditelja, u smislu članka 10. Zakona o tržištu rada (Narodne novine, broj 118/18, 32/20,18/22, 156/23 i 152/24), što dokazuje potvrdom o nezaposlenosti obaju roditelja za razdoblje od najmanje prethodna tri mjeseca iz područnoga ureda Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje; ako živi uz samohranoga roditelja (roditelj koji živi sam s djetetom, sam skrbi o njemu i sam ga uzdržava) korisnika socijalne skrbi, u smislu članka 15. točaka 1. i 5. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 18/22, 46/22,119/2022, 71/23 i 156/23), što dokazuje potvrdom o korištenju socijalne pomoći, rješenjem ili drugim upravnim aktom Hrvatskoga zavoda za socijalni rad ili nadležnoga tijela u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja u statusu socijalne skrbi koje su izdale ovlaštene službe u zdravstvu, socijalnoj skrbi i/ili za zapošljavanje učenik koji je u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja osvojio jedno od prvih triju mjesta na državnome i/ili međunarodnome natjecanju iz znanja i/ili natjecanju školskih sportskih društava ostvaruje dodatnih 6 bodova

učenik koji je u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja imao ocjenu iz vladanja uzorno ostvaruje dodatnih 5 bodova

učenik čiji se brat, odnosno sestra (ili više njih) redovito školuje i stanuje izvan mjesta stalnog prebivališta ostvaruje dodatnih 5 bodova po broju braće i sestara

po broju braće i sestara učenik s prebivalištem na području otoka ostvaruje dodatnih 5 bodova

učenik s prebivalištem u udaljenim brdsko-planinskim područjima ostvaruje dodatnih 5 bodova

Bodovi se vrednuju i za sportska natjecanja

Uz sve navedeno, vrednuju se i državna natjecanja iz znanja prema Katalogu natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, a koja je odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja te međunarodna natjecanja koja verificira Agencija za odgoj i obrazovanje, i to u posljednja četiri razreda osnovne škole.

Vrednuju se i natjecanja školskih sportskih društava u posljednja četiri razreda osnovne škole koja su ustrojena prema Propisniku Državnog prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske pod nadzorom natjecateljskog povjerenstva Hrvatskoga školskoga sportskog saveza. Ako je učenik sudjelovao na nekoliko natjecanja ili na natjecanjima iz više područja, vrsta i razina, boduje mu se najpovoljniji rezultat.

Važni datumi i rokovi

Učenički domovi brojeve slobodnih mjesta morali su javno objaviti, odnosno na svojim web stranicama i oglasnim pločama istodobno s objavom natječaja za upis učenika u prvi razred srednje škole. Prijave se rade elektronički preko stranice domovi.e-upisi.hr. Prijava u sustav na ljetnom roku kreće 29. lipnja, a prijava učeničkih domova traje od 7. do 13. srpnja.

Valja napomenuti da svaki učenik može prijaviti maksimalno četiri učenička doma. Objava konačnih ljestvica na ljetnom roku bit će 14. srpnja, a ako je ostalo slobodnih mjesta, to će se objaviti 22. srpnja. Ljetni upisni rok | Foto: Narodne novine

Na jesenskom roku postupak prijave je isti. Početak prijava u sustav i prijava učeničkih domova kreće 31. kolovoza i traje do 2. rujna, a objava konačnih rezultata bit će odmah dan nakon, dakle 3. rujna. Inače, i na ljetnom i na jesenskom roku učenici mogu podnijeti prigovor ili žalbu, a rokove za to možete pogledati u tablicama. Jesenski upisni rok | Foto: Narodne novine

U usporedbi s upisima u učeničke domove prošle godine, kriteriji i bodovanje nisu se promijenili. Detaljnije podatke o Odluci o uvjetima za prijam učenika prvih razreda u učeničke domove u školskoj godini 2026./2027. možete pogledati u dokumentu ispod. Napomena: ako vam dokument nije vidljiv, potrebno je osvježiti stranicu.

Uz pomoć našeg Kalkulatora bodova saznajte koliko bodova prilikom upisa možete očekivati. Na profilu svake srednje škole možete izračunati bodove koji su vam potrebni za upis baš te škole. Ovim kalkulatorom možete izračunati koliko ćete bodova imati na temelju ocjena iz osnovne škole, a možete i vidjeti koliko je minimalno bodova potrebno za upis škole te prosječan broj bodova upisanih učenika.

A u pronalasku srednje škole koja je baš za vas pomoći će vam i naše Online predstavljanje škola. Škole se predstavljaju kroz nekoliko rubrika: naziv škole, lokacija, kratki opis škole, povijest škole, uvjeti upisa, fotografija i video, kontakti.