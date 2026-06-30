Istra zavijena u crno, preminuo 13-godišnjak: 'Izražavamo iskrenu sućut'

Tijekom vikenda je ozlijedio glavu prilikom pada s motora, no tek u ponedjeljak ujutro je pao u nesvijest. Policija čeka rezultate obdukcije.

Buzet u Istri potresla je tragična smrt 13-godišnjek dječaka, koji je preminuo u ponedjeljak ujutro, nakon što je tijekom vikenda pao s motora. Nadležno državno odvjetništvo naložilo je obdukciju.

Policija je dojavu hitne medicinske pomoći da je na području Buzeta potrebna liječnička pomoć dobila u ponedjeljak u 6:05 ujutro. Roditelji su, kako prenosi Barbara Ban za Jutarnji list, hitnu su nazvali kad je dječak već bio u nesvijesti i nije disao. Prvu pomoć roditelji su mu pružili prema dispečerevim uputama, no u trenutku dolaska liječnika više nije pružao znakove života. Liječnici su ga pokušali reanimirati, ali više mu nije bilo pomoći.

- Prema informacijama kojima zasad raspolažemo, dijete je u subotu palo s bicikla i pritom ozlijedilo glavu, no sve okolnosti ovog tragičnog događaja utvrdit će nadležna tijela. Obitelji izražavamo iskrenu i duboku sućut, rekla je ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić, kako prenosi Ena Piglić za Istrain.hr.

Nadopuna teksta u 11:30

Istarska policija naknadno je objavila da je utvrđeno da je dječak u noći s 27. na 28. lipnja upravljao neregistriranim motociklom, prije stjecanja prava na upravljanje i bez nošenja zaštitne kacige. U okolici Buzeta je pao na kolnik i zadobio tjelesne ozljede.