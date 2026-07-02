Ovo je 12 najtraženijih srednjih za koje morate ispuniti zdravstvene uvjete: Evo do kada dostaviti potvrdu

Imamo popis najtraženijih strukovnih zanimanja i njihovih zdravstvenih zahtjeva za upis. Potvrde se donose nakon objave konačne ljestvice poretka.

Za upis određenih srednjih škola, učenici trebaju ispunjavati neke zdravstvene zahtjeve. CARNET smo upitali za popis najtraženijih strukovnih zanimanja i njihovih zdravstvenih zahtjeva za upis. Važna napomena jest da za upis u gimnazijske programe ne postoje zdravstvene zapreke niti je potrebno dostavljati dodatnu zdravstvenu dokumentaciju.

Najtraženije takvo zanimanje je Referent/ica za poslovnu ekonomiju

Najtraženije strukovno zanimanje za koje je potrebna potvrda školskog liječnika o sposobnosti za odabrano zanimanje jest referent/ica za poslovnu ekonomiju. Zdravstvenih zahtjeva nema, a obvezno je osigurati razumnu prilagodbu.

Slijedi turistički tehničar/ka destinacije. Uz potvrdu školskog liječnika, nužno je ispuniti određene zdravstvene zahtjeve. Zdravstvena sposobnost za stjecanje kompetencija za kvalifikaciju uključuje potrebnu minimalnu tjelesnu spremnost, minimalne motoričke sposobnosti gornjih ekstremiteta, minimalne vidne zahtjeve, raspoznavanje osnovnih boja, minimalne slušne zahtjeve i mogućnost sporazumijevanja potrebnu za izvođenje školskih zahtjeva (uključujući učenje temeljeno na radu) i svladavanje ishoda učenja, uz obvezu osiguravanja potrebne razumne prilagodbe i pomagala tijekom cjelokupnog procesa obrazovanja.

Za medicinsku sestru ili tehničara opće njege potrebno je imati uredan vid, uredan sluh, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, raspoznavanje boja, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija srčano-žilnog sustava, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama, uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti, odsutnost alergije na profesionalne alergene. Od dokumentacije za upis potrebna je liječnička svjedodžba medicine rada.

Za neka zanimanja važno je ne imati alergije

Slijedi smjer automehatroničar/ka. Zdravstvena sposobnost za stjecanje kompetencija za kvalifikaciju uključuje potrebnu minimalnu tjelesnu spremnost, minimalno očuvani integritet kože na šakama i podlakticama, minimalne motoričke sposobnosti, minimalne vidne zahtjeve, raspoznavanje boja i minimalne slušne zahtjeve potrebnih za izvođenje školskih zahtjeva (uključujući učenje temeljeno na radu) i svladavanje ishoda učenja uz obvezu osiguravanja potrebne razumne prilagodbe i pomagala tijekom cjelokupnog procesa obrazovanja. Potrebna je liječnička svjedodžba medicine rada.

Na petom mjestu nalazi se kozmetičar/ka. Zdravstvena sposobnost za stjecanje kompetencija za kvalifikaciju uključuje potrebnu minimalnu tjelesnu spremnost, minimalno očuvani integritet kože na šakama i podlakticama, odsustvo težih alergija na kozmetičarski set alergena, minimalne motoričke sposobnosti gornjih ekstremiteta, minimalne vidne zahtjeve i raspoznavanje boja potrebnih za izvođenje školskih zahtjeva (uključujući učenje temeljeno na radu) i svladavanje ishoda učenja uz obvezu osiguravanja potrebne razumne prilagodbe i pomagala tijekom cjelokupnog procesa obrazovanja. Potrebna je potvrda školskog liječnika o sposobnosti za odabrano zanimanje.

Nadalje, tu je smjer frizer/ka. Zdravstvena sposobnost za stjecanje kompetencija za kvalifikaciju uključuje potrebnu minimalnu tjelesnu spremnost, odsustvo težih alergija na frizerski set alergena, minimalno očuvani integritet kože na šakama i podlakticama, minimalne motoričke sposobnosti, minimalne vidne zahtjeve i raspoznavanje boja potrebnih za izvođenje školskih zahtjeva (uključujući učenje temeljeno na radu) i svladavanje ishoda učenja uz obvezu osiguravanja potrebne razumne prilagodbe i pomagala tijekom cjelokupnog procesa obrazovanja. Potrebna je liječnička svjedodžba medicine rada.

Važna je mogućnost sporazumijevanja

Sljedeći na popisu je upravno-poslovni referent/ica. Nema zdravstvenih zahtjeva, obvezno je osigurati razumnu prilagodbu te priložiti potvrdu školskog liječnika o sposobnosti za odabrano zanimanje.

Slijedi komercijalist/ica. Zdravstvena sposobnost za stjecanje kompetencija za kvalifikaciju uključuje potrebnu minimalnu tjelesnu spremnost, minimalne motoričke sposobnosti gornjih ekstremiteta, minimalne vidne zahtjeve, raspoznavanje boja i minimalna mogućnost sporazumijevanja potrebnih za izvođenje školskih zahtjeva (uključujući učenje temeljeno na radu) i svladavanje ishoda učenja uz obvezu osiguravanja potrebne razumne prilagodbe i pomagala tijekom cjelokupnog procesa obrazovanja. Potrebna je potvrda školskog liječnika o sposobnosti za odabrano zanimanje.

Na devetom mjestu jest tehničar/ka za računarstvo. Nema zdravstvenih zahtjeva, obvezno je osigurati razumnu prilagodbu te je potrebna potvrda školskog liječnika o sposobnosti za odabrano zanimanje.

Što s aktivnostima na visini?

Na desetom mjestu nalazi se fizioterapeutski tehničar/ka. Od zdravstvenih zahtjeva potrebna je uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje. Potrebna je i potvrda školskog liječnika o sposobnosti za odabrano zanimanje.

Na predzadnjem mjestu je monter/ka strojarskih instalacija. Zdravstvena sposobnost za stjecanje kompetencija za kvalifikaciju uključuje potrebnu minimalnu tjelesnu spremnost, odsustvo poremećaja ravnoteže, stabilno stanje svijesti, minimalne motoričke sposobnosti pri čemu je potrebno voditi računa o aktivnostima na visini, minimalne vidne zahtjeve, raspoznavanje boja i osjet njuha potrebnih za izvođenje školskih zahtjeva (uključujući učenje temeljeno na radu) i svladavanje ishoda učenja uz obvezu osiguravanja potrebne razumne prilagodbe i pomagala tijekom cjelokupnog procesa obrazovanja. Za upis je potrebna liječnička svjedodžba medicine rada.

Na 12. mjestu našao se tehničar/ka za mehatroniku. Zdravstvena sposobnost za stjecanje kompetencija za kvalifikaciju uključuje potrebnu minimalnu tjelesnu spremnost, minimalne motoričke sposobnosti gornjih ekstremiteta, minimalne vidne zahtjeve i raspoznavanje osnovnih boja potrebnih za izvođenje školskih zahtjeva (uključujući učenje temeljeno na radu) i svladavanje ishoda učenja uz obvezu osiguravanja potrebne razumne prilagodbe i pomagala tijekom cjelokupnog procesa obrazovanja. Potrebna je liječnička svjedodžba medicine rada.

Kartica 'Škole i programi'

Iz CARNET-a imaju još nekoliko važnih napomena.

- Potvrda školskog liječnika o sposobnosti za odabrano zanimanje donosi se u srednju školu nakon što se objave konačne ljestvice poretka, a najkasnije do datuma objavljenoga u Kalendaru (odnosno u Odluci). Liječnička svjedodžba medicine rada donosi se u srednju školu nakon što se objave konačne ljestvice poretka, a najkasnije do datuma objavljenoga u Kalendaru (u Odluci) ili u iznimnim situacijama najkasnije do 30. rujna tekuće školske godine, ali tada je kandidat dužan na upise donijeti potvrdu obiteljskog liječnika. Također, učenici mogu vidjeti za svaki program koji su zdravstveni zahtjevi potrebni za upis programa na mrežnoj stranici upisa u srednje škole u kartici Škole i programi, te ako prijave program, u kartici Moj odabir, a naravno i na mrežnim stranicama srednjih škola (pogledati obavijest na naslovnici stranice upisa naziva Zdravstveni zahtjevi potrebni za upis u I. razred srednje škole), zaključuju.

Cijeli vodič za ovogodišnje upise u srednje možete pronaći na linku, a koje su bile najpoželjnije strukovne i gimnazije nakon prvih dana prijava, pročitajte ovdje. Podsjetimo, prijave srednjih škola koje imaju prijemne završile su u petak, a ostale programe u sustavu e-Upisi učenici mogu prijavljivati do 3. srpnja u podne. Konačne liste upisa u srednje škole u ljetnom roku bit će objavljene 7. srpnja, a do 9. srpnja učenici školi trebaju dostaviti dokumentaciju nužnu za upis.

Uz pomoć našeg Kalkulatora bodova saznajte koliko bodova prilikom upisa možete očekivati. Na profilu svake srednje škole možete izračunati bodove koji su vam potrebni za upis baš te škole. Ovim kalkulatorom možete izračunati koliko ćete bodova imati na temelju ocjena iz osnovne škole, a možete i vidjeti koliko je minimalno bodova potrebno za upis škole te prosječan broj bodova upisanih učenika.

A u pronalasku srednje škole koja je baš za vas pomoći će vam i naše Online predstavljanje škola. Škole se predstavljaju kroz nekoliko rubrika: naziv škole, lokacija, kratki opis škole, povijest škole, uvjeti upisa, fotografija i video, kontakti.​