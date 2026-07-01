Zašto vam pored nekih srednjih u sustavu upisa ne piše rang? Evo objašnjenja

Nakon što prijave srednje škole, osmaši u sustavu e-Upisi mog vidjeti polja 'rang' i 'mogući rang', pa su česte dvojbe oko toga što znače svi pojmovi i zašto uz neke srednje škole ne vide broj u stupcu rang. Krenimo redom. U kartici 'Moji rezultati' učenici i roditelji mogu vidjeti popis smjerova koje je učenik prijavio, bodove koje je ostvario po pojedinom smjeru, trenutačni rang na ljestvici poretka, upisnu kvotu, zadovoljava li preduvjete za upis, najbolji odabir odnosno smjer koji se nalazi najviše na njegovoj ljestvici poretka, a u kojem je trenutačno unutar upisne kvote, podatke o upisnoj kvoti za pojedini smjer, strukturu bodova te cijelu ljestvicu poretka za svaki odabrani smjer.

Prema objašnjenju CARNET-a u korisničkim uputama, korisnik će se naći na konačnoj ljestvici poretka samo jednoga obrazovnog programa na kojem se nalazi u sklopu upisne kvote i to onoga koji je najviše na njegovoj listi prioriteta. Ostaje na ljestvicama poretka višega prioriteta na kojima se ne nalazi unutar upisne kvote, a sa svih ostalih ljestvica poredaka nižega prioriteta se briše, no može vidjeti mogući rang prema bodovima koji bi zauzimao u slučaju da taj obrazovni program stavi više na listi prioriteta.

Drugim riječima, polje 'rang' odnosi se na mjesto na ljestvici poretka ako je odabrani smjer najbolji odabir za učenika te za sve smjerove koji se na listi prioriteta nalaze iznad prijavljenog smjera koji je najbolji odabir. Za ostale prijavljene smjerove koji se nalaze niže na listi prioriteta prikazuje se samo mogući rang. On je informativan i kandidat se ne nalazi na listi tih programa kako ne bi zauzimao mjesto drugim kandidatima.

Osmaši možda primijete i da ponegdje nedostaju redni brojevi na rang-listi, a to se dogodi kad učenici imaju jednaki broj bodova i moraju biti rangirani na istoj poziciji. Na primjer, ako dvoje učenika ima isti broj bodova onda su oboje 8. na listi, a sljedeći će biti 10.

Podsjetimo, u sustavu e-Upisa moguće je prijavljivati srednje škole sve do 3. srpnja u podne. Konačne ljestvice poretka bit će objavljene 7. srpnja. Vodič za upise u srednje u 2026. možete pronaći ovdje.

Uz pomoć našeg Kalkulatora bodova saznajte koliko bodova prilikom upisa možete očekivati. Na profilu svake srednje škole možete izračunati bodove koji su vam potrebni za upis baš te škole. Ovim kalkulatorom možete izračunati koliko ćete bodova imati na temelju ocjena iz osnovne škole, a možete i vidjeti koliko je minimalno bodova potrebno za upis škole te prosječan broj bodova upisanih učenika.

A u pronalasku srednje škole koja je baš za vas pomoći će vam i naše Online predstavljanje škola. Škole se predstavljaju kroz nekoliko rubrika: naziv škole, lokacija, kratki opis škole, povijest škole, uvjeti upisa, fotografija i video, kontakti.