Dečko od 19 godina slao je jezive poruke školama: Sad je podignuta optužnica za terorizam

Djevojka uhićena zbog prijeteće poruke školi: Pružena joj je psihijatrijska pomoć
Učenica je prijetnju poslala s vlastite mail adrese, zbog čega joj je policija lako ušla u trag. Nakon bolnice završila je u istražnom zatvoru.
16:38 24 d 05.06.2026
30. lipanj 2026.
USKOK je pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv hrvatskog državljanina (2007.) zbog počinjenja kaznenog djela terorizma.
Proteklo polugodište u školama je obilježila serija dojava o bombama kroz poruke jezivog sadržaja. Sada je zbog svega USKOK, nakon provedene istrage koja je pokrenuta 1. svibnja 2026., pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv hrvatskog državljanina (2007.) zbog počinjenja kaznenog djela terorizma.
- Optužnicom se okrivljenika tereti da je od 24. do 29. travnja 2026. u Pločama, radi teškog i stvarnog izazivanja bojazni i masovne panike građana, korištenjem mobilnog uređaja pristupio jednom internetskom servisu na kojem je putem korisničkog računa otvorenog na ime druge osobe, uputio više e-mail poruka na veći broj adresa elektroničke pošte institucija i tijela Republike Hrvatske, u kojima je naveo prijetnje o aktiviranju postavljenih eksplozivnih naprava u više obrazovnih i odgojnih ustanova na području Zagreba, Zadra, Opuzena, Splita i Ploča. Obzirom na prijeteći sadržaj e-mail poruka o aktiviranju eksplozivnih naprava i izazivanju masovnih žrtvi, panike i materijalne štete, izvršena je evakuacija naznačenih škola i vrtića te protueksplozivni pregled objekata od strane nadležnih policijskih službi, što je izazvalo uznemirenje i strah djece, zaposlenika kao i uznemirenje javnosti, priopćio je USKOK.
Djevojka uhićena zbog prijeteće poruke školi: Pružena joj je psihijatrijska pomoć
Učenica je prijetnju poslala s vlastite mail adrese, zbog čega joj je policija lako ušla u trag. Nakon bolnice završila je u istražnom zatvoru.
16:38 24 d 05.06.2026
Koliku će kaznu dobiti osumnjičeni za slanje lažnih dojava? 'Njemu će izreći isključivo odgojne mjere'
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09:41 45 d 16.05.2026
Podsjetimo, zbog lažnih dojava uhićeni su bili 17-godišnjak iz Zagreba, 15-godišnji Splićanin te 19-godišnjak iz Ploča. Tada je 19-godišnjaku i 17-godišnjaku određen jednomjesečni istražni zatvor, a 15-godišnjak je pušten na slobodu te je pod nadzorom Zavoda za socijalni rad uz zabranu pristupa internetu.
Zbog konstantnih prekida nastave koji su trajali danima moralo je reagirati i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih koje je donijelo poseban protokol o tome kako postupiti kada školi pristigne dojava o bombi. S profesorom Aleksandrom Maršavelskim s Pravnog fakulteta u Zagrebu razgovarali smo u svibnju o mogućim kaznama za čin lažne dojave o bomobama.
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