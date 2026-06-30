Stručnjak komentirao curenje podataka učenika: 'Informatički kriminalci često su oportunisti'

Lucijan Carić misli da bi sinkronizirana phishing kampanja mogla ukazati na to da kriminalci koriste baš ove podatke, što je moguće jer su oportunisti

Tijekom vikenda procurili su podaci više od 560 tisuća učenika i nastavnika iz CARNET-ova sustava. Njihova imena i prezimena, škole koje pohađaju, odnosno u kojima rade, te adrese e-pošte s domenom @skole.hr objavljeni su u kriptiranoj bazi na jednom forumu.

Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) pokrenula je istragu kojom će utvrditi kako je došlo do ovakvog propusta. O incidentu smo razgovarali sa stručnjakom za kibernetičku sigurnost Lucijanom Carićem, koji nam objašnjava koji su idući koraci i moguće prijetnje.

- Kod ovakvih incidenata uvijek se pokušava utvrditi tko je izvor curenja podataka, dakle od koga su podaci iscurili i na koji su način kompromitirani. Kako postoji kopija kompromitiranih podataka, pokušava se usporediti tko ima podatke koji odgovaraju kompromitiranima ili su barem najsličniji po strukturi i sadržaju. U iole dobro organiziranom sustavu zna se tko raspolaže kojim podacima i u koju svrhu, napominje Carić.

Otkrivanje kako su podaci procurili može biti složeno

Nakon što se utvrdi tko je raspolagao podacima, idući je korak utvrditi kako je došlo do njihova objavljivanja, odnosno koji je bio 'mehanizam eksfiltracije'. Carić naglašava da taj korak može biti prilično složen.

- To ne mora uvijek biti jednostavno, pogotovo ako ne budu utvrđeni neki očiti propusti u čuvanju i obradi podataka ili nedostaci u sustavima, aplikacijama i/ili njihovoj sigurnosti. U ovom incidentu postoje neke procjene ili spekulacije koje mogu imati stvarno uporište, no to ne znači da će analizom i istragom ta, možda i opravdana, nagađanja biti potvrđena, komentira Carić.

Opasnost od sinkroniziranog phishinga

AZOP je već istaknuo da sada postoji opasnost od masovnih phishing kampanja jer su adrese e-pošte koje se nalaze u bazi lako dostupne. Oportunisti to mogu iskoristiti i na njih poslati poruke koje izgledaju kao da ih šalje službena institucija te od korisnika traže određene podatke ili uplatu.

- Kod svakog odljeva podataka postoji mogućnost zloupotrebe u raznim malicioznim kampanjama prijevara, phishinga i slično. Eventualna masovnost i sinkronizacija neposredno nakon incidenta mogle bi poslužiti kao potvrda da se radi o zloupotrebi upravo tih podataka. Informatički kriminalci često su oportunisti te koriste ono što je lako dostupno, a ovi su podaci, očito, postali dostupni. I inače je potreban povećan oprez jer su kampanje prijevara u posljednje vrijeme prilično sofisticirane i uigrane, a pogotovo nakon ovakvog masovnog incidenta, upozorava Carić.

Carić smatra da bi javnost trebala biti bolje informirana

Naglasio je da je incident posebno neugodan jer se radi o podacima djece, odnosno učenika, koji bi trebali biti posebno zaštićeni.

- Bez saznanja o samom incidentu nemoguće je procijeniti ozbiljnost propusta i eventualne razmjere protupravnosti. Iako ovo nije prvi put da se u Hrvatskoj događaju sigurnosni incidenti s masovnom kompromitacijom podataka, javnost, a često i struka, suprotno dobroj praksi, u pravilu ostaje uskraćena za bilo kakve relevantne detalje o tim incidentima, kao i za eventualne pouke te potrebu za primjenom ili promjenom sigurnosnih praksi, komentirao je Carić.

CARNET je o slučaju napisao da, prema trenutačno dostupnim informacijama, nema pokazatelja da je ugrožen rad njihovih usluga. Dodali su da su svjesni kako je ova situacija izazvala zabrinutost među učenicima, roditeljima, nastavnicima i školama te da će cjelokupnu javnost pravodobno izvještavati o svim potvrđenim činjenicama putem svojih službenih komunikacijskih kanala.