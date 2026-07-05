Jedna zemlja iskorijenila smrtnost od raka vrata maternice među mladima: Objašnjavaju što je pomoglo

U Ujedinjenom Kraljevstvu između 2020. i 2024. godine nije zabilježen smrtni slučaj od raka vrata maternice kod žena u dobi od 20 do 24 godine.

Cjepivom protiv humanog papiloma virusa (HPV) Ujedinjeno Kraljevstvo u potpunosti je iskorijenilo smrtnost od raka grlića maternice u mlađim dobnim skupinama, piše BBC. Uz to, spašeno je oko 200 života, a sve je pokazala analiza objavljena u časopisu Lancet. Djevojčicama školske dobi u toj zemlji cjepivo je ponuđeno 2008. godine.

UK iskorijenio smrtnost od raka grlića maternice u mladih

Prvo ovakvo istraživanje otkrilo je da između 2020. i 2024. godine nije zabilježen niti jedan smrtni slučaj od raka vrata maternice kod žena u dobi od 20 do 24 godine. Bez programa cijepljenja, u toj bi se skupini očekivala oko 23 smrtna slučaja. Studija je također pokazala da djevojčice cijepljene u dobi od 12 ili 13 godina imaju gotovo nulti rizik od smrti od ove bolesti prije 30. godine. Prije uvođenja cijepljenja, u toj se dobnoj skupini bilježilo oko 20 smrtnih slučajeva godišnje.

Unatoč ovom uspjehu, rak vrata maternice i dalje je 14. najčešći rak među ženama u UK-u, s 3.300 novih dijagnoza svake godine. Smatra se da HPV uzrokuje 99 posto tih slučajeva.

HPV-om se zarazi od 75 do 80 posto spolno aktivnih muškaraca i žena

Podsjetimo, cjepivo protiv HPV-a u Hrvatskoj nije obvezno, već ga osobe mogu primiti na dobrovoljnoj bazi. Registrirano je za primjenu od 9. godine starosti, a besplatno je za mlade do 25. godine života. Ministarstvo zdravstva početkom ove godine najavilo je da ga planira proglasiti obveznim za školarce.

U ovom članku liječnica Željka Karin odgovorila nam baš je na sva škakljiva pitanja o najraširenijem spolnom virusu među mladima. Dodala je da procjene ukazuju na to da se 75 do 80 posto spolno aktivnih muškaraca i žena tijekom života zarazi HPV-om.