Kaže li se Cristianoa Ronalda ili Cristiana Ronalda: Pitanje bi moglo biti važno za odlučujuću tekmu

Hrvatska iduću utakmicu igra protiv Portugala, pa smo pojasnili kako se izgovaraju i sklanjaju imena njihovih igrača, od napadača do golmana.

Pred hrvatskom reprezentacijom noćas je Portugal, a rezultat utakmice šesnaestine finala odlučit će hoćemo li nastaviti natjecanje ili ćemo već krenuti kući. Sraz s Ronaldovom reprezentacijom zakazan je za jedan sat po našem vremenu, što znači da ćete, ako želite pratiti utakmicu, morati ostati budni do kasno ili naviti alarme.

Utakmica se igra na najmanjem stadionu na ovom turniru, BMO Fieldu u Torontu, gdje smo već pobijedili Panamu. Ako Hrvatska pobijedi Portugal, u osmini finala igrat će protiv pobjednika susreta Španjolske i Austrije, ovisno o tome koja se od te dvije momčadi pokaže uspješnijom u šesnaestini finala.

Za razliku od Paname i Gane, Portugal je država koju dobro poznajemo. Portugalski je vrlo blizak španjolskom jeziku, a zanimljivo je da u pisanom obliku jako nalikuju, dok se u govoru znatno razlikuju. Portugalci koriste čak devet samoglasnika, dok španjolski, kao i hrvatski, ima samo pet. Uz to se u portugalskom upotrebljavaju brojni nazalni glasovi pa jezik zvuči znatno drukčije i u govoru može podsjećati na francuski.

Vjerojatno najneobičnije je ime João

Neke jezične zavrzlame koje bi mogle proizaći iz španjolskih prezimena već smo obradili u tekstu o Panami, a sada su na redu portugalska.

Cristiano Ronaldo zaštitno je lice portugalske reprezentacije već više od 20 godina. Prvi je put za portugalsku reprezentaciju zaigrao 2003. godine, a i dalje igra na poziciji napadača. Kod njegova prezimena važno je zapamtiti da se u deklinaciji prezimena koja završavaju na -o u hrvatskom taj samoglasnik u nekim padežima izostavlja, pa ćemo tako u petak gledati Cristiana Ronalda.

Da je uvjeren u pobjedu nad Hrvatskom, izjavio je portugalski napadač João Félix. Njegovo se ime izgovara Žoao, a kao i kod Ronaldova prezimena, u sklonidbi se u pojedinim padežima izostavlja samoglasnik -o, iako nam to može izgledati neobično jer se javljaju dva -a zaredom. Tako njegovo ime u genitivu glasi Joãa Félixa.

Slovo ç zove se cedilla

Neka imena portugalskih igrača mogla bi biti zbunjujuća hrvatskim govornicima. Za portugalsku reprezentaciju igraju Gonçalo Guedes, Gonçalo Ramos i Gonçalo Inácio, a slovo ç u njihovim imenima zove se cedilla i čita se kao glas s. Francisco Trincão jedan je od portugalskih napadača, a njegovo se ime u nominativu izgovara Fransišku Trinkau. Ime se sklanja kao imenica muškoga roda s proširenom osnovom (zbog završetka na -u), pa se u genitivu piše Francisca Trincãoa, a izgovara Fransiška Trinkaua.

Što se tiče pravila portugalskog jezika koja je dobro znati, skup nh čita se kao nj, primjerice u prezimenu igrača Vitinha. Za razliku od španjolskog, slovo j ne izgovara se kao h, nego kao ž, pa se ime Tomása Araújoa čita Tomas Araužu, a Joséa Sáa Žože Sa.

Jedna etimološka zanimljivost za kraj. Portugal je dobio ime prema drevnom rimskom naselju Portus Cale, koje se nalazilo na ušću rijeke Douro, gdje se danas nalazi grad Porto.