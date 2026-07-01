Smrtno stradao mladi nogometaš, klubovi izrazili sućut: 'Prerarni odlazak duboko nas je potresao'

Ante Bogdan smrtno je stradao u nesreći na motoru kod Karlobaga. S njim su se oprostili njegovi bivši klubovi i DVD Vranjic, kojeg je bio član.

U nedjelju je na motoru smrtno stradao dvadesetogodišnji nogometaš Ante Bogdan. Mladić je prošle sezone igrao za DOŠK iz Drniša, a prije toga za NK Omiš u Trećoj nogometnoj ligi - Jug.

Tragična nesreća se dogodila u 15:30 sati kod Karlobaga. Bogdan je vozio prebrzo i izgubio nadzor nad motorom te udario u rubni kamen, a zatim i u kameni usjek. Uslijed zadobivenih ozljeda preminuo je na mjestu događaja, izvijestili su iz Policijske uprave Ličko-senjske.

- S velikom tugom i nevjericom primili smo vijest o preranom odlasku našeg bivšeg igrača Ante Bogdana. Ante je nosio naš dres u sezoni 2024./2025., a njegov prerani odlazak duboko nas je potresao. U ovim teškim trenucima izražavamo iskrenu i duboku sućut njegovoj obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali. Počivaj u miru, Ante. Pokoj ti vječni, napisali su iz NK Omiš.

Kao mlađi igrač Bogdan je igrao i za Adriatic, Dugopolje, Omladinac te Split. Sućut njegovoj obitelji izrazili su i kolege iz NK Dugopolje .

- S velikom tugom primili smo vijest o tragičnoj smrti našeg bivšeg igrača, Ante Bogdana. U ime NK Dugopolje izražavamo iskrenu i duboku sućut obitelji Bogdan, rodbini, prijateljima i svima koji su ga poznavali. Ante je bio dio naše nogometne obitelji i zauvijek će ostati u našim sjećanjima. Počivao u miru Božjem, napisali su na Facebook profilu NK Dugopolje.

Bogdan je bio i član Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vranjic. S njim su se pozdravili i prijatelji iz DVD-a napisavši da ga nikada neće zaboraviti.